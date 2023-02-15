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Из красавиц в посмешище. 6 российских актрис, потерявших былую красоту из-за пластики

Из красавиц в посмешище. 6 российских актрис, потерявших былую красоту из-за пластики

Автор:
15 февраля 2023 19:17
Метки: девушки   красавицы   красотки   
638
6

К сожалению, все мы не молодеем, но сейчас есть возможность исправить какие -то недостатки внешности, что само по себе чем-то плохим не является

Но иногда в погоне за красотой или молодостью, знаменитости просто теряют свою индивидуальность.

 

Вера Алентова

Наверное, самый популярный пример в таких статьях — это прекрасная актриса Вера Алентова. Когда-то это была красивая женщина, но после операций ее лицо стало напоминать маску. 

Тот случай, когда лучше стареть красиво и натурально, нежели делать операции, которые только усугубляют внешний вид. Из той информации, что я нашла, выясняется, что одна из операции вылилась в то, что глаза и губы стали очень асимметричными. 

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Ольга Спиркина

Актриса призналась, что поверила в рекламу чудо -нитей для омоложения лица, но в итоге была вынуждена потратить большие деньги для того, чтобы исправить последствия.

Вывод: всегда тщательно подходите к выбору специалиста и процедуры.

Наталья Андрейченко 

Операции не слишком испортили лицо актрисы, но многие хирурги отмечают, что из-за не самого удачного вмешательства, сильно поплыл контур, губы, а вот желаемого омоложения незаметно. 

Маша Малиновская

Конечно, Маша по большей части светская львица, ведущая, но в кино тоже несколько раз снималась,так что в эту подборку вполне подходит.

К сожалению, этот идеальный пример плохой пластики. Из действительно красивой девушки Маша превратилась в объект насмешек. Хотя сейчас девушка выглядит лучше,чем на пике своей славы, но итог все равно печальный. Неживое лицо, перетянутые глаза, излишне искусственная форма губ. Грустно, очень грустно. 

Анна Горшкова 

Анна — очень красивая девушка, она имела от природы потрясающую внешность настоящей русской женщины, благодаря которой многие в мире считают именно русских самыми красивыми.

Но пару лет назад Анна стала меняться, возможно, удалила комки Биша, из-за чего стали видны скулы вместо милых щечек. Актриса стала обычной девушкой из социальных сетей, потеряв свою индивидуальность.

Александра Захарова

Красивая от природы Александра, к сожалению, тоже увлеклась операциями и стала какой-то неудачной копией себя. 

Лицо выглядит опухшим, будто сбежавшим вниз. 

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Метки: девушки   красавицы   красотки   
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7  комментариев
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1k
Просто прохожий 56 минут назад
Мозгов нет-считай калека. Фото подтверждает.
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4k
Vlamir 5 минут назад
Ну, если только 6 - это про сто праздник будет! У меня "осчусчение", что все у пластического хирурга от Пескова побывали. Это, который пародист, а не пресс-секретарь!
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72k
Доктор Джонс 8 минут назад
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787
Дмитрий 20 минут назад
Я рад за них все правильно сделали , интелект!
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17k
тов.Suhov 42 минуты назад
А Захарова где..?
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21k
ЦСКА 45 минут назад
Вера Алентова-Катерина Тихомирова,
Наталья Андрейченко-Мери Попинс,
Александра Захарова-Фимка из "формулы любви"!
Остальные чем знамениты? Ну кроме того что идиотки?
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Настя Кузнецова
www.legendapress.ru
https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
48628



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