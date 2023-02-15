Из красавиц в посмешище. 6 российских актрис, потерявших былую красоту из-за пластики

К сожалению, все мы не молодеем, но сейчас есть возможность исправить какие -то недостатки внешности, что само по себе чем-то плохим не является
Но иногда в погоне за красотой или молодостью, знаменитости просто теряют свою индивидуальность.
Вера Алентова
Наверное, самый популярный пример в таких статьях — это прекрасная актриса Вера Алентова. Когда-то это была красивая женщина, но после операций ее лицо стало напоминать маску.
Тот случай, когда лучше стареть красиво и натурально, нежели делать операции, которые только усугубляют внешний вид. Из той информации, что я нашла, выясняется, что одна из операции вылилась в то, что глаза и губы стали очень асимметричными.
Ольга Спиркина
Актриса призналась, что поверила в рекламу чудо -нитей для омоложения лица, но в итоге была вынуждена потратить большие деньги для того, чтобы исправить последствия.
Вывод: всегда тщательно подходите к выбору специалиста и процедуры.
Наталья Андрейченко
Операции не слишком испортили лицо актрисы, но многие хирурги отмечают, что из-за не самого удачного вмешательства, сильно поплыл контур, губы, а вот желаемого омоложения незаметно.
Маша Малиновская
Конечно, Маша по большей части светская львица, ведущая, но в кино тоже несколько раз снималась,так что в эту подборку вполне подходит.
К сожалению, этот идеальный пример плохой пластики. Из действительно красивой девушки Маша превратилась в объект насмешек. Хотя сейчас девушка выглядит лучше,чем на пике своей славы, но итог все равно печальный. Неживое лицо, перетянутые глаза, излишне искусственная форма губ. Грустно, очень грустно.
Анна Горшкова
Анна — очень красивая девушка, она имела от природы потрясающую внешность настоящей русской женщины, благодаря которой многие в мире считают именно русских самыми красивыми.
Но пару лет назад Анна стала меняться, возможно, удалила комки Биша, из-за чего стали видны скулы вместо милых щечек. Актриса стала обычной девушкой из социальных сетей, потеряв свою индивидуальность.
Александра Захарова
Красивая от природы Александра, к сожалению, тоже увлеклась операциями и стала какой-то неудачной копией себя.
Лицо выглядит опухшим, будто сбежавшим вниз.
Источник:
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Остальные чем знамениты? Ну кроме того что идиотки?