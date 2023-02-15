Из красавиц в посмешище. 6 российских актрис, потерявших былую красоту из-за пластики

Но иногда в погоне за красотой или молодостью, знаменитости просто теряют свою индивидуальность.

Вера Алентова

Наверное, самый популярный пример в таких статьях — это прекрасная актриса Вера Алентова. Когда-то это была красивая женщина, но после операций ее лицо стало напоминать маску.

Тот случай, когда лучше стареть красиво и натурально, нежели делать операции, которые только усугубляют внешний вид. Из той информации, что я нашла, выясняется, что одна из операции вылилась в то, что глаза и губы стали очень асимметричными.