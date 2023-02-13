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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
13 февраля 2023 08:37
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2128
25

Подборка прикольных, и смешных картинок для утреннего настроения.

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13  комментариев
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7k
Copycat 4 часа назад
базовый набор за 3т. р.
ну блин это 18 тысяч тенге, я бы на такое закупился ну как минимум на недели две, чет кажется либо магазин там не тот, либо всё утрированно как то
или "базовый набор" это вино, круасаны, шампиньоны...
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119k
arek14 Полчаса назад
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119k
arek14 Полчаса назад
И колготки.
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65k
Андрей Час назад
Комментарий к фото
Потому и с айфоном, что с рваной ж.пой. Во всех смыслах.
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30k
Андрей Иванов 3 часа назад
Кто им дал детей, сфоткаться до беременности?
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7k
vitenok 4 часа назад
Сегодня смотрел твои весёлые картинки, и не увидел ничего антипровославного. А оказывается, здесь вся дневная норма. А то я уж и волноваться начал.
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51k
dima423 4 часа назад
Комментарий к фото
че за базовый набор?) картошку макроны яйца хлеб молоко сосиськи? так на 3 тыщи этого говна можно купить минимум на неделю... ну да цены растут и тд... но бесят эти нытики-преувеличиватели)
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51k
dima423 4 часа назад
Комментарий к фото
а за 10% предоставит помещения)
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