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Подборка прикольных, и смешных картинок для утреннего настроения.
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ну блин это 18 тысяч тенге, я бы на такое закупился ну как минимум на недели две, чет кажется либо магазин там не тот, либо всё утрированно как то
или "базовый набор" это вино, круасаны, шампиньоны...