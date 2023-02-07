Дома, которые выставлены на продажу, но их вряд ли кто-нибудь купит

Автор:
07 февраля 2023 15:57
Бабушкины ковры, цыганский ремонт, детские размером с дворец и другие извращения рынка недвижимости! Все эти дома продаются, но каким должен быть покупатель, чтобы польститься на такую недвижимость, - с ходу и не представишь. А вы представите?
Хозяин (на фото) продает дом за $17 миллионов. А кажется, что он продает ЗАГС
Детский бассейн в подвале
Строгий снаружи, безумный внутри
Цыганская кухня и ванна у кровати - у кого-то точно снесло крышу
Масштабы ванной немного пугают
Кислотный стиль на что-то намекает
А вот с дверью промашка вышла
Когда снаружи твой дом похож на общественный туалет, а внутри - на кислотный трип
Хозяева такого замка могли нанять электриков и порукастее
Настоящая эклектика в скале
Сев пить наверху, не вздумайте ходить вниз за добавкой!
Отличный шанс посмотреть на себя со стороны
Настоящая рыцарская крепость
У вас, кажется, что-то с фасадом... и с коммуникациями
Причудлив и разнообразен мир плюшевых ковровых покрытий
Все это похоже на дешевый ресторан
Вставная башня для Рапунцель
Простите, зверушка входит в стоимость?
Не слишком ли много избибов?
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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Но есть и другие варианты. Часто покупают дом из-за его удачного расположения, крепкой конструкции, хорошего участка и переделывают внутреннее убранство по своему вкусу. Кому нужна чужая кровать или ковры?