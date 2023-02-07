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Дома, которые выставлены на продажу, но их вряд ли кто-нибудь купит

Дома, которые выставлены на продажу, но их вряд ли кто-нибудь купит

Автор:
07 февраля 2023 15:57
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дома   жилье   забавло   рынок недвижимости   смешно   странные вкусы   так себе недвига   
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Бабушкины ковры, цыганский ремонт, детские размером с дворец и другие извращения рынка недвижимости! Все эти дома продаются, но каким должен быть покупатель, чтобы польститься на такую недвижимость, - с ходу и не представишь. А вы представите?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дома   жилье   забавло   рынок недвижимости   смешно   странные вкусы   так себе недвига   
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dima423 19 минут назад
продать и купить можно все что угодно...вопрос цены))
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64k
Татьяна Юсова 6 секунд назад
Кто-то когда-то строил и оборудовал эти дома по своему вкусу, и если лично нам это не нравится, то не значит, что бывшие хозяева были уникальными и единственными в мире. Наверняка найдется ещё кто-то, кому понравится детский бассейн в подвале или ванна на лужайке.
Но есть и другие варианты. Часто покупают дом из-за его удачного расположения, крепкой конструкции, хорошего участка и переделывают внутреннее убранство по своему вкусу. Кому нужна чужая кровать или ковры?
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