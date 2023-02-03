В Норвегии предложили использовать женщин с умершим мозгом в качестве суррогатных матерей

Чего добру пропадать? Пусть не просто лежат в клиниках под аппаратами жизнеобеспечения, а вынашивают детей.
Учитывая, что количество трансгендеров и прочих
идиотов небинарных персон, а также тех, кто по каким-то причинам не может родить ребенка, неуклонно растёт, проблема суррогатного материнства на Западе становится всё более актуальной. Норвежский адъюнкт-профессор философии в Университете Осло Анна Смайдор выступила с нетривиальным предложением: использовать женщин с мёртвым мозгом в качестве инкубаторов для выращивания детей.
Суррогатными мамами, по мнению профессора, могли бы стать пациентки клиник, которые либо находятся в вегетативном состоянии (могут открывать глаза, самостоятельно дышать и даже частично двигаться, но при этом у них отсутствует осознанная деятельность) или те женщины, чей мозг умер, а функции тела поддерживаются с помощью медаппаратов. Смерть мозга необратима, то есть пострадавшая никогда не придет в сознание и не начнет дышать самостоятельно. Такие люди официально признаются умершими. Но если остальные органы пациентки целы, и организм способен функционировать при должной поддержке, то почему бы его не использовать, считает норвежский учёный.
Разумеется, эти неподвижные доноры будут находиться под круглосуточным и неусыпным медицинским контролем.
Ну а исполнивших миссию, наверное, можно после смело пускать в расход. Профессор поясняет, что её предложение, в принципе, ничем не отличается от использования донорских органов. А клиенты, желающие обзавестись ребёнком, найдутся, в том числе, среди тех женщин, кто боится беременности и её последствий. "Мы можем переложить риски беременности на тех, кому они больше не могут причинить вред", - поясняет Смайдор.
Профессор подчёркивает, что в качестве суррогатных матерей предлагается использовать женщин, которые заранее дали на то согласие. Однако учёный признаёт, что в ее идее есть много спорных моментов. Во-первых, неизвестно, как долго пациент с мертвым мозгом может оставаться на аппаратах жизнеобеспечения - максимально зарегистрированный срок из имеющихся на данный момент составляет 110 дней, а беременность все-таки длится гораздо дольше.
Во-вторых, хоть в мире и есть случаи, когда умершим беременным помогали доносить ребенка, но они единичны, и никакой достоверной и обширной статистики на этот счёт нет. Также неизвестно, насколько здоровы получаются дети, рожденные фактически мёртвой матерью. Так, спортсменка Катарина Секейра из Португалии в 2018 году родила сына Сальвадора. Малыш появился на свет через три месяца после того, как мозг женщины умер в результате острого приступа астмы.
При рождении ребёнок был здоров, но недоношен, и как скажется история его внутриутробного развития на дальнейшем здоровье в будущем, не может предсказать никто.
Статья профессора Смайдор была опубликована журналом «Теоретическая медицина и биоэтика». Она вызвала бурю негодования в соцсетях. Пользователи назвали идею норвежки кощунственной и ужасающе преступной. Том Фарр из Манчестера написал в Твиттере, что он «не может представить себе ничего более антиутопического и знаменующего полный социальный моральный коллапс, чем сбор тел мертвых женщин и сохранение их функционально «живыми» в качестве инкубаторов. И его мнение разделяют многие.
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Я пристроился, йобу...
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Спи, моя красавица...
эксперементиравать, так по полной.
только пусть не останавливаются на теории.
И чем мы в плане рождаемости лучше? Полмиллиона - минус за год.
Пи**еть можно много...
Реальные причины вымирания "белых" укАжите?