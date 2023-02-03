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В Норвегии предложили использовать женщин с умершим мозгом в качестве суррогатных матерей

В Норвегии предложили использовать женщин с умершим мозгом в качестве суррогатных матерей

Автор:
03 февраля 2023 21:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Dr Anna Smajdor   беременность   инкубатор   медицина   медицинская этика   норвегия   предложение   суррогатное материнство   
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Чего добру пропадать? Пусть не просто лежат в клиниках под аппаратами жизнеобеспечения, а вынашивают детей.

Учитывая, что количество трансгендеров и прочих идиотов небинарных персон, а также тех, кто по каким-то причинам не может родить ребенка, неуклонно растёт, проблема суррогатного материнства на Западе становится всё более актуальной. Норвежский адъюнкт-профессор философии в Университете Осло Анна Смайдор выступила с нетривиальным предложением: использовать женщин с мёртвым мозгом в качестве инкубаторов для выращивания детей.


Суррогатными мамами, по мнению профессора, могли бы стать пациентки клиник, которые либо находятся в вегетативном состоянии (могут открывать глаза, самостоятельно дышать и даже частично двигаться, но при этом у них отсутствует осознанная деятельность) или те женщины, чей мозг умер, а функции тела поддерживаются с помощью медаппаратов. Смерть мозга необратима, то есть пострадавшая никогда не придет в сознание и не начнет дышать самостоятельно. Такие люди официально признаются умершими. Но если остальные органы пациентки целы, и организм способен функционировать при должной поддержке, то почему бы его не использовать, считает норвежский учёный.


Разумеется, эти неподвижные доноры будут находиться под круглосуточным и неусыпным медицинским контролем.


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Ну а исполнивших миссию, наверное, можно после смело пускать в расход. Профессор поясняет, что её предложение, в принципе, ничем не отличается от использования донорских органов. А клиенты, желающие обзавестись ребёнком, найдутся, в том числе, среди тех женщин, кто боится беременности и её последствий. "Мы можем переложить риски беременности на тех, кому они больше не могут причинить вред", - поясняет Смайдор.


Профессор подчёркивает, что в качестве суррогатных матерей предлагается использовать женщин, которые заранее дали на то согласие. Однако учёный признаёт, что в ее идее есть много спорных моментов. Во-первых, неизвестно, как долго пациент с мертвым мозгом может оставаться на аппаратах жизнеобеспечения - максимально зарегистрированный срок из имеющихся на данный момент составляет 110 дней, а беременность все-таки длится гораздо дольше.


Во-вторых, хоть в мире и есть случаи, когда умершим беременным помогали доносить ребенка, но они единичны, и никакой достоверной и обширной статистики на этот счёт нет. Также неизвестно, насколько здоровы получаются дети, рожденные фактически мёртвой матерью. Так, спортсменка Катарина Секейра из Португалии в 2018 году родила сына Сальвадора. Малыш появился на свет через три месяца после того, как мозг женщины умер в результате острого приступа астмы.


При рождении ребёнок был здоров, но недоношен, и как скажется история его внутриутробного развития на дальнейшем здоровье в будущем, не может предсказать никто.


Статья профессора Смайдор была опубликована журналом «Теоретическая медицина и биоэтика». Она вызвала бурю негодования в соцсетях. Пользователи назвали идею норвежки кощунственной и ужасающе преступной. Том Фарр из Манчестера написал в Твиттере, что он «не может представить себе ничего более антиутопического и знаменующего полный социальный моральный коллапс, чем сбор тел мертвых женщин и сохранение их функционально «живыми» в качестве инкубаторов. И его мнение разделяют многие.

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Метки: Dr Anna Smajdor   беременность   инкубатор   медицина   медицинская этика   норвегия   предложение   суррогатное материнство   
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21  комментарий
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10k
Shtoppi 2 часа назад
На западе все не знают как еще легализовать человеческие фермы по выращиванию "зап. частей" для элит и пр. кто способен платить за это.
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37k
Mamin Sibiriak 5 минут назад
Я так понимаю, в Норвегии с бабами совсем туго?
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2k
taxcop 16 минут назад
Больные ублюдки
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1k
Александр Потёмкин 40 минут назад
... моя милая в гробу...
Я пристроился, йобу...
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Спи, моя красавица...
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335
GomelSky 46 минут назад
хорошая новость
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5k
sedoisever 49 минут назад
По мне, так это уже за гранью. И эти "учёные" мозг-то не изучили ещё. Кто знает, какая существует связь между матерью и плодом?
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5k
Искандер 55 минут назад
С живым то мозгом рожают дебилов, а что будет от неживого мозга?!
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3k
Старичок 59 минут назад
ну а че, такие тела могут перед беременностью использовать в качестве сексуальных партнеров с будущими родителями N1 и N2. может зачатие произойдет естественным путем.
эксперементиравать, так по полной.
только пусть не останавливаются на теории.
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21k
homerchik Час назад
скоро....
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1k
Alex Час назад
Больные ублюдки
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208
ruslan d Час назад
А есть какие-то исследования , что это возможно, или очередная "Мизулина" выдала гениальную идею ?
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208
ruslan d babuby 49 минут назад
Прочел , данных нет , одни предположения ... А касаясь моральных норм , так мне кажется медицина всегда была далеко от них ... Если будет научное подтверждение , что это возможно , это может привести к прорыву в медицине , при том не обязательно в деторождении ... так что все относительно
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
фашистско-сатанские мрази ЕСвские..всё ДНО никак не нащупают.
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12k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Перебор! Одно дело помочь доносить ребенка, а другое - тупо использовать чужое тело для этого. Пусть гомосятину лучше убирают, если такие заботливые о своем населении. Деб:лы еврогейские!
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4k
MadShark 2 часа назад
Ну нафиг.. помнится, у Кодзимы-который-гений, было это в симуляторе курьера и там почти все умерли
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21k
babuby 2 часа назад
Ну да. Беженок-же куда-то надо девать.
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