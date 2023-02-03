В Норвегии предложили использовать женщин с умершим мозгом в качестве суррогатных матерей

Учитывая, что количество трансгендеров и прочих идиотов небинарных персон, а также тех, кто по каким-то причинам не может родить ребенка, неуклонно растёт, проблема суррогатного материнства на Западе становится всё более актуальной. Норвежский адъюнкт-профессор философии в Университете Осло Анна Смайдор выступила с нетривиальным предложением: использовать женщин с мёртвым мозгом в качестве инкубаторов для выращивания детей.





Суррогатными мамами, по мнению профессора, могли бы стать пациентки клиник, которые либо находятся в вегетативном состоянии (могут открывать глаза, самостоятельно дышать и даже частично двигаться, но при этом у них отсутствует осознанная деятельность) или те женщины, чей мозг умер, а функции тела поддерживаются с помощью медаппаратов. Смерть мозга необратима, то есть пострадавшая никогда не придет в сознание и не начнет дышать самостоятельно. Такие люди официально признаются умершими. Но если остальные органы пациентки целы, и организм способен функционировать при должной поддержке, то почему бы его не использовать, считает норвежский учёный.





Разумеется, эти неподвижные доноры будут находиться под круглосуточным и неусыпным медицинским контролем.



