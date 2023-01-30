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Модельная внешность, пилотка, юбка: самые красивые стюардессы российских авиакомпаний

Модельная внешность, пилотка, юбка: самые красивые стюардессы российских авиакомпаний

Автор:
30 января 2023 20:51
Метки: Победа   аэрофлот   девушки   крксота   модели   пилотка   самолёт   стюардессы   
2280
18
Еще одно доказательство, что в России живут самые привлекательные девушки. Перед вами обворожительные представительницы отечественных авиаперевозчиков, которые выглядят просто безупречно. Да, красота спасёт этот мир - факт!
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Метки: Победа   аэрофлот   девушки   крксота   модели   пилотка   самолёт   стюардессы   
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21  комментарий
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2k
Smarter Час назад
Ну нельзя стюардессе без пилотки, нельзя!
Иначе это "Тайские авиалинии" какие-то...
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230
Роман 58 секунд назад
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1k
niva_alex 11 минут назад
На воду сели?
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17
Чип 16 минут назад
А если сначала отмыть? мечталось...
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3k
Григорий 19 минут назад
половина из них муклы страшные с нарисованным лицом.
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5k
Компьютер DELL монитором 21 минуту назад
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78
ART Полчаса назад
У меня вопрос: для чего ОНИ накачивают губы? Это же смотрится некрасиво!
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78
ART Vladislav Grigorenko 10 минут назад
Может просто я не ценитель
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10k
Shtoppi 57 минут назад
замыленные инстаняшки.
эта мало того что выглядит как лялька силиконовая, так еще и механизмы, вместо коленных суставов у нее которые, даже скрыть не пытается )))
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20k
иванов дмитрий 57 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
sumrаknn Час назад
Модельная внешность, две пилотки, юбка, ведра силикона, ботакса, синтола: самые "красивые" стюардессы российских авиакомпаний
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1k
Hornet Час назад
Жаль, что пилоток так и не увидели.
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223
Murrkin Час назад
Автор любит силикон и ботекс
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9k
GROMOZEKA Час назад
Видел я одно кино…
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