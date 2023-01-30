Модельная внешность, пилотка, юбка: самые красивые стюардессы российских авиакомпаний

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Еще одно доказательство, что в России живут самые привлекательные девушки. Перед вами обворожительные представительницы отечественных авиаперевозчиков, которые выглядят просто безупречно. Да, красота спасёт этот мир - факт!
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Иначе это "Тайские авиалинии" какие-то...
Тупые курицы накачивают лица, в погоне за тем, чтобы быть оригинальной, но в итоге становятся похожими друг на друга
эта мало того что выглядит как лялька силиконовая, так еще и механизмы, вместо коленных суставов у нее которые, даже скрыть не пытается )))