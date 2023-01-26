Комплимент от шефа: семья из Дзержинска обнаружила в заказанных роллах золотой зуб

На следующий день представитель ресторана приехал и забрал "подарок".
Неприятные сюрпризы в виде неожиданных включений иногда можно встретить в хлебе, консервах. Но чтобы такое случалось с роллами...
Жители Дзержинска заказали сет роллов за 1300 рублей - и обнаружили в еде золотой зуб. Внук заказчицы стал есть ролл и удивился нестандартной начинке. Едоку стало плохо, как и его родственникам. Но "подарок" на память они всё-таки сфотографировали.
Как знали, потому что на следующий день за ним приехал представитель ресторана, который заявил, что эта "начинка", найденная в ролле, их поварам принадлежать не может. Впрочем, зуб он забрал, а семья опомнилась и решила стрясти немного денег за неприятный сюрприз, но в «Суши Лайк» на шантаж не поддались. Деньги за роллы семье вернули, а за молчание платить отказываются.
Комментировать инцидент Сеть также не торопится, зато её клиенты шутят над ситуацией в комментариях к рекламным постам "Суши Лайк".
Оказывается, это не первый подобный инцидент: зубы довольно часто попадают в качестве дополнительных включений в еду. Ранее в Нижнем Новгороде похожий сюрприз обнаружили в пицце.
Тогда заказчики еды обратились в Роспотребнадзор. Как поступят жители Дзержинска, пока не ясно. И роллов не поели, и денег не стрясли. Обидно, наверное.
Источник:
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