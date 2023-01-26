Комплимент от шефа: семья из Дзержинска обнаружила в заказанных роллах золотой зуб

Неприятные сюрпризы в виде неожиданных включений иногда можно встретить в хлебе, консервах. Но чтобы такое случалось с роллами...

Жители Дзержинска заказали сет роллов за 1300 рублей - и обнаружили в еде золотой зуб. Внук заказчицы стал есть ролл и удивился нестандартной начинке. Едоку стало плохо, как и его родственникам. Но "подарок" на память они всё-таки сфотографировали.