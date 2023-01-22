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Подборка фотоприколов и смешных картинок для тех кому не спится.
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Немцы шутят
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Японские часы и немецкая машина??? Серьезно? Касио и фольксваген, что ли? Может все же швейцарские и английская(хотя тут выбор огого, даже российские есть)?
Ну это да,у меня последний пост лет 10 назад, а и свадьба сыграна и машин поменял
- над грудью
- под грудью
- на животе
чем то асексуальным
есть места где хорошо смотрится конечно это другая история