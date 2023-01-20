Маленькие и очаровательные

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Все, что имеет маленький размер - от девушек-дюймовочек и кукольных домиков до котят и щенков, - обладает удивительной милотой и притягательностью. Посмотрите и убедитесь!
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«Парень моей сестры знает, что она любит миниатюры, и сделал ей предложение с помощью крошечного кольца»
Самая маленькая в мире ложка длиной 4,5 мм была изготовлена в Индии местным умельцем по имени Говришанкар Гуммадидхала
"Заказал игрушку для кота в интернет-магазине, но не уточнил размер. Интересно, какие у них там коты"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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