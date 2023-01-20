Маленькие и очаровательные

Все, что имеет маленький размер - от девушек-дюймовочек и кукольных домиков до котят и щенков, - обладает удивительной милотой и притягательностью. Посмотрите и убедитесь!

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Кошачий гарнитурчик 0 Источник:

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Маленькие драконы 0 Источник:

«Парень моей сестры знает, что она любит миниатюры, и сделал ей предложение с помощью крошечного кольца» 0 Источник:

Комната для феи 0 Источник:

Самая маленькая в мире ложка длиной 4,5 мм была изготовлена в Индии местным умельцем по имени Говришанкар Гуммадидхала 0 Источник:

"Мама связала для меня сувенир" 0 Источник:

"Мой первый перчик" 0 Источник:

Домик для муравьев 0 Источник:

Газировка для лилипутов 0 Источник:

Галерея на перекрестке 0 Источник:

"Подобрал на улице крольчонка. Еле заметил" 0 Источник:

Миниатюрный тортик для сидящих на диете 0 Источник:

"Мамино лимонное дерево на подоколлике наконец принесло плоды" 0 Источник:

Мини-кондитерская 0 Источник:

Лягушонок. Первый день 0 Источник:

Муравьиный кинотеатр 0 Источник:

- Ты кто? - Динозавр. - А почему маленький? - Болел 0 Источник:

Самые безвредные хомячки 0 Источник:

"В этом году у меня завидный урожай помидоров черри" 0 Источник:

"Заказал игрушку для кота в интернет-магазине, но не уточнил размер. Интересно, какие у них там коты" 0 Источник:

"Мой первый опыт миниатюрного вязания" 0 Источник:

Просто карамельки. Сгрызи, если сможешь ухватить 0 Источник:

Настоящий мини-сэндвич 0 Источник:

"Обожаю свою кукольную кухню" 0 Источник:

Очки для жучка 0 Источник:

Когда огурцы только пошли, но сил ждать уже нет 0 Источник:

Миниатюрная гигиена 0 Источник:

Вилочка 0 Источник:

Косметика для Барби 0 Источник:

Бери, копай! 0 Источник:

Кукольный бассейн я купил в онлайн-магазине. Честно говоря, просто размер перепутал 0 Источник:

Самый маленький в мире компьютер. Рядом - зерно риса для сравнения 0 Источник:

Орудия к бою! 0 Источник: