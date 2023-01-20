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Подборка фотоприколов и смешных картинок для тех кому не спится.
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(Мать почтальоном работала, вдруг приходит домой, а за ней котёнок идёт... Сказала не знаю почему но он уже час за мной идёт... Короче это он решил а не она...)
В армию тебе надо. Научишься спать маршируя на плацу под строевую песню.