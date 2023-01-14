20 отличных комедий с душераздирающими концовками

Когда начинают крутиться титры, а зрители покидают свои места, хороший фильм не забывается, а еще надолго оставляет в душе глубокий след. В случае с комедиями это «послевкусие» обычно представляет собой легкость и радость от очередной счастливой концовки, но не все комедии одинаковы: некоторые из самых смешных фильмов в истории завершаются далеко не на радостной ноте. Будьте готовы — фильмы из этого списка заставят вас не только смеяться, но и плакать!
Уэс Андерсон славится своими беззаботными, но удручающими трагикомедиями, которым удается сохранять тонкий тональный баланс. Как и в реальной жизни, какие-то части фильмов Андерсона заставят вас громко смеяться, а другие — рыдать. И в этом плане "Отель «Гранд Будапешт»" — пожалуй, венец творения Андерсона.
Посыл фильма «Самолетом, поездом, машиной»,заключается в том, что никто не должен проводить праздники в одиночестве. Сюжет сосредоточен на Ниле (Стив Мартин), который пытается успеть домой ко Дню Благодарения, в компании Дэла (покойный Джон Кэнди). Этот фильм проложил путь для множества других "дорожных" фильмов о приятелях, хотя и не был первым в своем роде.
Между богачом, страдающим параличом нижних конечностей (Франсуа Клюзе) и его помощником (Омар Си), недавно освободившимся из тюрьмы, расцветает странная дружба. Благодаря последней сцене, показывающей реальных людей, вдохновивших персонажей, у этого фильма довольно трогательный финал.
Этот истинный шедевр был удостоен трех премий «Оскар», в том числе награды «Лучший фильм на иностранном языке» в 1999 году. В нем рассказывается история отца, который делает все возможное, чтобы его сын не узнал, что они сражаются в ужасной войне, изобилующей несправедливостью.
В «Миссис Даутфайр» Робин Уильямс играет актера Дэниела Хилларда, который придумывает хитрую схему изобразить из себя домработницу по имени миссис Даутфайр, чтобы проводить время со своими детьми после спорного развода, в результате которого его лишили опеки над ними. Хотя фильм и не завершается привычной счастливой концовкой с воссоединением супругов, он гораздо реалистичнее отображает жизнь семей после развода.
Люди, которые пошли в кино на семейную комедию про симпатичную хулиганистую собаку вряд ли ожидали, что она закончится трагедией. С другой стороны, пора бы уже и привыкнуть, что любой фильм о жизни домашнего питомца вызовет бурю эмоций.
Этот уникальный фильм часто критикуют за «бессюжетность», но на самом деле он о том, каково это — быть кем-то вроде Наполеона Динамита (Джон Хедер). У него нарушение развития (возможно, синдром Аспергера), и основное внимание в фильме уделяется тому, как такому ребенку трудно выполнять повседневные задачи, например, участвовать в шоу талантов или отрываться на выпускном вечере. Вот почему концовка такая мощная: Наполеон понимает, что он более счастлив, просто делая то, что ему нравится, вместо того, чтобы из шкуры вон лезть ради "нормальной жизни".
В фильме «Не смотри вверх» рассказывается история двух ученых, которые, узнав, что к Земле движется комета, делают все возможное, чтобы предупредить людей о ее потенциально фатальных последствиях. Грустно/смешно то, что абсолютно всем на это наплевать. Этот сатирический фильм показывает, что происходит с важными новостями в наше время, из-за чего главные герои попадают в забавные ситуации, пытаясь всех спасти. В фильме смешно всё, пока дело не доходит до кошмарного финала, после которого наш мир кажется невероятно мрачным.
Европейская принцесса (Одри Хепберн), путешествующая по послевоенной Европе, убегает от безжалостных и удушающих обязанностей своего титула и проводит 24 волшебных часа в Риме с лихим репортером американской газеты (Грегори Пек), который понимает, что наткнулся на самую большую историю в своей карьере. Эта история обреченной любви настолько проста, что в последующие десятилетия ее повторяли бесчисленное количество раз.
Да, в это сложно поверить, но у фильма о парне (Чуваке), который все время проводит в пижаме и просто хочет играть в боулинг с приятелями, действительно есть трогательная и эмоциональная развязка.
В этом культовом фильме Рут Гордон играет привлекательную, причудливую 80-летную старушку, пережившую концлагерь, а Бад Корт — разочарованного в жизни 20-летнего парня, который очарован смертью. Они встречаются на похоронах и вступают сначала в дружеские, а потом и в романтические отношения, в которых они пытаются взлянуть на жизнь с новых сторон.
Одним из лучших в истории фильмов о политической сатире считается «Доктор Стрейнджлав» Стэнли Кубрика. Шедевр 1964 года пародировал холодную войну, которая все еще продолжалась, но, как и в других нестареющих классических произведениях, таких как «Утиный суп» (1933) и «Великий диктатор» (1940), его сатирические идеи и философия не менее важны и сегодня. Уничтожение всего живого на Земле в результате ядерной войны знаменует зловещий финал фильма.
Первые два фильма «Стражи Галактики» — самые юморные из всей франшизы, поэтому кажется уместным классифицировать их как комедии. И хотя в первых «Стражах Галактики» было несколько сильных эмоциональных сцен (все помнят «Мы есть Грут»?), вторая часть заканчивается похоронами. И совсем юные, и взрослые зрители, конечно, не были готовы к заключительной сцене этого летнего блокбастера, где говорящий енот рыдает крупным планом.
У ансамблевой комедии «Реальная любовь» на самом деле сразу несколько концовок, что вполне уместно, учитывая, что в фильме представлено около дюжины отдельных и переплетающихся сюжетных линий. И не все из них завершаются на радостной ноте, хотя большинство заканчиваются тем, что люди обретают любовь и счастье.
Наемные убийцы Рэй (Колин Фаррелл) и Кен (Брендан Глисон) едут в Бельгию, чтобы спрятаться после особенно сложного дела. Они прибывают в средневековый город, который совершенно не нравится Рэю, но Кена очаровывают его красота и спокойствие. Их встречи с туристами, местными жителями, карликом из Америки и любовным интересом для Рэя делают их путешествие все более и более странным и способным навсегда изменить их жизнь.
Фильм рассказывает о махинациях Сонни Куфакса (Адама Сэндлера), который притворяется своим соседом Кевином Геррити (Джон Стюарт), чтобы приглядывать за его сыном Джулианом (Дилан и Коул Спроус). Фильм заканчивается тем, что Сонни судят за то, что он выдавал себя за Кевина, но к тому моменту между Джулианом и Сонни устаноилась настолько трогательная связь, что зритель не может не болеть за то, чтобы они остались вместе.
По всем законам романтических комедий, счастливый конец для Гарри и Салли неизбежен, но что делает его таким замечательным, так это то, как именно они сошлись. Ничто не сравнится с трогательным и искренним монологом Гарри, который впоследствии неоднократно повторяли и пародировали в современном кино.
Действие этой "дорожной" романтической комедии со Стивом Кареллом и Кирой Найтли разворачивается в период трех недель до того, как астероид, который уничтожит мир, столкнется с земным шаром. И конечно, многие зрители ожидали, что в последнюю секунду появится deus ex machina, которая предотвратит катастрофу, но...
Холли Кеннеди (Хилари Суонк) теряет любовь всей своей жизни, когда Джерри Кеннеди (Джерард Батлер), ее муж, умирает после тяжелой болезни. Джерри готовился к этому, зная, как Холли отреагирует на его смерть. В свое 30-летие она начинает получать от него письма, которые призваны помочь ей справиться с потерей и вдохновить ее начать жизнь с чистого листа.
Отличная и остроумная комедия о взлетах и падениях дружбы, когда у одного из персонажей диагностирован неизлечимый рак. Со своим образцовым комедийным ритмом и чувством юмора Сет Роген никогда не перестает смешить зрителей, но при этом в фильме ему удается действительно душевно изобразить преданного друга персонажа Джозефа Гордона-Левитта, который борется с раком и чьи шансы выжить иллюстрирует оригинальное название фильма: "50/50".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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