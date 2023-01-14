20 отличных комедий с душераздирающими концовками

Этот уникальный фильм часто критикуют за «бессюжетность», но на самом деле он о том, каково это — быть кем-то вроде Наполеона Динамита (Джон Хедер). У него нарушение развития (возможно, синдром Аспергера), и основное внимание в фильме уделяется тому, как такому ребенку трудно выполнять повседневные задачи, например, участвовать в шоу талантов или отрываться на выпускном вечере. Вот почему концовка такая мощная: Наполеон понимает, что он более счастлив, просто делая то, что ему нравится, вместо того, чтобы из шкуры вон лезть ради "нормальной жизни".