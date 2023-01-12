"Может ещё памятник Гитлеру поставить?": в американском Капитолии предложили установить бюст Зеленского

Что ж, вот одно из объяснений: в тот момент, когда Джо Байден посещал Украину в качестве своего последнего официального решения, его сын-наркоман Хантер все еще зарабатывал десятки тысяч долларов в месяц, даже не появляясь на работе в совете директоров Burisma, крупнейшей газовой компании на Украине. Природный газ, то, о чем Хантер Байден ничего не знает, но он продержался на этой должности до 2019 года».

В интервью Fox News Channel он даже хвастался, что будучи вице-президентом, как-то раз по-быстрому слетал в Киев и уволил генпрокурора Украины Шохина, когда на Банковой восседал шоколадный Порошенко: «Я сказал им: если вы не уволите генерального прокурора в течении 6 часов, не получите миллиард долларов, сукины дети. И они уволили».