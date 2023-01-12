"Может ещё памятник Гитлеру поставить?": в американском Капитолии предложили установить бюст Зеленского

Член палаты представителей Конгресса США, республиканец Джо Уилсон предложил закон об установке бюста президента Украины Владимира Зеленского в здании Капитолия. Не навсегда, разумеется - слишком много чести. Временно - "для демонстрации".
"Таким образом, видимо, Уилсон решил отблагодарить спонсоров своей избирательной кампании, которыми стали крупнейшие оборонные компании США, зарабатывающие деньги на украинском конфликте", - пишет ТГ-канал Хайлайт.
Например, концерн BAE Systems дал Уилсону 10000 долл., Raytheon - 8000 долл., Boeing - 8000 долл., Lockheed Martin - 6000 долл., General Dynamics - 5000 долл., а Northrop Grumman - 5000 долл.
Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал предложение Уилсона безумием: «Члены конгресса сейчас пытаются потратить ваши деньги на памятник иностранному лидеру в Капитолии США… Президенту Зеленскому, который является диктатором... памятник в нашей демократической стране...».
️Надо сказать, что и другие американские журналисты, политики и, тем более, простые граждане идею "воцерквления" президента Незалежной в сердце американской демократии в принципе не оценили и начали в ответ набрасывать свои предложения:
"Всё. что направляется для защиты Украины и её границ больше пригодилось бы для защиты наших бездомных и наших границ. И вы ещё хотите бюст Зеленского в Капитолий? Вот вам бюст!":
«Может ещё памятник Гитлеру установить? А ещё могли бы переименовать Пенсильвания-авеню в Азовштрассе»:
Неужели 100 с лишним миллиарда долларов, выделенных Украине, еще недостаточно?
Теперь понятно, на кого работают эти люди:
Всё тот же телеведущий Fox News Такер Карлсон объясняет странное идолопоклонничество Зеленскому в кулуарах американской власти, там, что Украина была их кормушкой задолго до февраля 2022 года:
«У Байдена была секретная информация о куче стран, включая Украину (об этом сообщают даже главные американские телеканалы NBC News и СNN), еще со времен его пребывания на посту вице-президента. Но почему, почему все всегда сводится к Украине? Что происходит на Украине? Почему его одержимость Украиной начинается задолго до конфликта? Почему президент США, самой богатой страны мира, тратит так много времени на самую бедную страну Европы, что происходит?
Что ж, вот одно из объяснений: в тот момент, когда Джо Байден посещал Украину в качестве своего последнего официального решения, его сын-наркоман Хантер все еще зарабатывал десятки тысяч долларов в месяц, даже не появляясь на работе в совете директоров Burisma, крупнейшей газовой компании на Украине. Природный газ, то, о чем Хантер Байден ничего не знает, но он продержался на этой должности до 2019 года».
В интервью Fox News Channel он даже хвастался, что будучи вице-президентом, как-то раз по-быстрому слетал в Киев и уволил генпрокурора Украины Шохина, когда на Банковой восседал шоколадный Порошенко: «Я сказал им: если вы не уволите генерального прокурора в течении 6 часов, не получите миллиард долларов, сукины дети. И они уволили».
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И, просто интересно, "за какие заслуги"? И, там, в Капитолии галлерея что ли? Кого? Выдающихся полит.деятелей? Опять-таки, "за что"? За "заслуги перед США в противостоянии с Россией"? Ну, тогда действительно, Гитлер не будет лишним...
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Больше чем уверен, что памятник гитлеру у них уже где-нить стоит и не один. Не на виду, но точно есть.
Так что поставить памятный бюст еще одного борца за "демократические ценности", в одном из своих святилищ, для этих тухлых совсем не проблема.