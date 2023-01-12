FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Политика 3838 постов • 957 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Политика
"Может ещё памятник Гитлеру поставить?": в американском Капитолии предложили установить бюст Зеленского

"Может ещё памятник Гитлеру поставить?": в американском Капитолии предложили установить бюст Зеленского

Автор:
12 января 2023 14:25
Сообщество : Политика
Метки: Джо Уилсон   Зеленский   Оружие   Украина   бюст   капитолий   политика   
957
8
1

Член палаты представителей Конгресса США, республиканец Джо Уилсон предложил закон об установке бюста президента Украины Владимира Зеленского в здании Капитолия. Не навсегда, разумеется - слишком много чести. Временно - "для демонстрации".

"Таким образом, видимо, Уилсон решил отблагодарить спонсоров своей избирательной кампании, которыми стали крупнейшие оборонные компании США, зарабатывающие деньги на украинском конфликте", - пишет ТГ-канал Хайлайт.

Например, концерн BAE Systems дал Уилсону 10000 долл., Raytheon - 8000 долл., Boeing - 8000 долл., Lockheed Martin - 6000 долл., General Dynamics - 5000 долл., а Northrop Grumman - 5000 долл.

Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал предложение Уилсона безумием: «Члены конгресса сейчас пытаются потратить ваши деньги на памятник иностранному лидеру в Капитолии США… Президенту Зеленскому, который является диктатором... памятник в нашей демократической стране...».

️Надо сказать, что и другие американские журналисты, политики и, тем более, простые граждане идею "воцерквления" президента Незалежной в сердце американской демократии в принципе не оценили и начали в ответ набрасывать свои предложения:

"Всё. что направляется для защиты Украины и её границ больше пригодилось бы для защиты наших бездомных и наших границ. И вы ещё хотите бюст Зеленского в Капитолий? Вот вам бюст!":

«Может ещё памятник Гитлеру установить? А ещё могли бы переименовать Пенсильвания-авеню в Азовштрассе»:

Неужели 100 с лишним миллиарда долларов, выделенных Украине, еще недостаточно?

Теперь понятно, на кого работают эти люди:

Всё тот же телеведущий Fox News Такер Карлсон объясняет странное идолопоклонничество Зеленскому в кулуарах американской власти, там, что Украина была их кормушкой задолго до февраля 2022 года:
«У Байдена была секретная информация о куче стран, включая Украину (об этом сообщают даже главные американские телеканалы NBC News и СNN), еще со времен его пребывания на посту вице-президента. Но почему, почему все всегда сводится к Украине? Что происходит на Украине? Почему его одержимость Украиной начинается задолго до конфликта? Почему президент США, самой богатой страны мира, тратит так много времени на самую бедную страну Европы, что происходит?

Что ж, вот одно из объяснений: в тот момент, когда Джо Байден посещал Украину в качестве своего последнего официального решения, его сын-наркоман Хантер все еще зарабатывал десятки тысяч долларов в месяц, даже не появляясь на работе в совете директоров Burisma, крупнейшей газовой компании на Украине. Природный газ, то, о чем Хантер Байден ничего не знает, но он продержался на этой должности до 2019 года».
В интервью Fox News Channel он даже хвастался, что будучи вице-президентом, как-то раз по-быстрому слетал в Киев и уволил генпрокурора Украины Шохина, когда на Банковой восседал шоколадный Порошенко: «Я сказал им: если вы не уволите генерального прокурора в течении 6 часов, не получите миллиард долларов, сукины дети. И они уволили».

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: Джо Уилсон   Зеленский   Оружие   Украина   бюст   капитолий   политика   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
ПаганецЪ 42 минуты назад
"Бюст" должен выглядеть как-то так:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир 8 минут назад
да они сейчас что угодно для него сделают,главное чтобы он бойню не прекращал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Потёмкин 22 минуты назад
А, как понимать "временно"? Бюсты/памятники/монументы, обычно, ставятся "на века"...

И, просто интересно, "за какие заслуги"? И, там, в Капитолии галлерея что ли? Кого? Выдающихся полит.деятелей? Опять-таки, "за что"? За "заслуги перед США в противостоянии с Россией"? Ну, тогда действительно, Гитлер не будет лишним...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Shtoppi 42 минуты назад
<<"Может ещё памятник Гитлеру поставить?">>
-----------
Больше чем уверен, что памятник гитлеру у них уже где-нить стоит и не один. Не на виду, но точно есть.
Так что поставить памятный бюст еще одного борца за "демократические ценности", в одном из своих святилищ, для этих тухлых совсем не проблема.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

63216



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 января
"Летишь на вызов, а тут такое...": в Подмосковье водитель авто не пропустил скорую, спешащую к пенсионерке
"Летишь на вызов, а тут такое...": в Подмосковье водитель авто не пропустил скорую,...
Набирающие популярность в сообществах
Цыганские особенности, которые переняли русские
Цыганские особенности, которые переняли русские
«Неприглядные» картины, которые ушли с молотка аукциона за миллионы долларов
«Неприглядные» картины, которые ушли с молотка аукциона за миллионы долларов
Новый урок, с которого начинаются понедельники во всех школах
Новый урок, с которого начинаются понедельники во всех школах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Повезло-повезло

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#автомобили#дтп#картинки#авто аварии#в мире#СССР#улыбнуло
#Юмор#история#люди#животные#забавно#наука#познавательно#Мемы#творчество#драка
#интересно#факты#подборка#автомир#аварии#позитив#Москва#Приколы#Фотографии#археология

На что жалуетесь?

Вернуться