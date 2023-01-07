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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Желаю всем хорошего настроения!
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3.
Арнольд Шварценеггер и Патрик Суэйзи в гостинице «Метрополь», на пресс-конференции перед открытием ресторана «Планета Голливуд», 1996 год.
7.
Группа «Руки Вверх!» на съёмках клипа «Студент» , 1997 год.
Сергей Жуков вспоминает:
«Мы только приехали в Москву, голодали по-страшному. Ночью диджеили, покупали утром 2 „Доширака“, булку хлеба. Это все, что мы могли взять. Накануне своего дня рождения я сказал: „Ребят, можно попросить подарки не дарить? Принесите лучше продукты, жратву!“ И одна девочка принесла палку колбасы. Я тогда для себя понял, что теперь каждый день рождения буду отмечать с размахом!».
«Однажды перед концертом подходит ко мне директор стадиона и говорит: „У нас к вам просьба: когда будете исполнять последнюю песню, пойте её не на сцене, а спускайтесь и идите через зрителей. И как только последнее слово допели, бегите в проем, где у вас выезд. Потому что, если не успеете, то фанаты вас разорвут“. Я говорю: „Да ну, глупость!“ И вот допеваю последнюю песню и вижу, как трибуна уже „сползает“ и движется на меня. Мы прибегаем обратно к сцене и видим, что фанаты на нас бегут. 5 000 человек! А это хоть и девочки, но все равно опасно! И пришлось залезть под сцену, чтобы нас не задавили. Я тогда начал понимать, что любовь — это очень страшная вещь».
Сергей Жуков вспоминает:
«Мы только приехали в Москву, голодали по-страшному. Ночью диджеили, покупали утром 2 „Доширака“, булку хлеба. Это все, что мы могли взять. Накануне своего дня рождения я сказал: „Ребят, можно попросить подарки не дарить? Принесите лучше продукты, жратву!“ И одна девочка принесла палку колбасы. Я тогда для себя понял, что теперь каждый день рождения буду отмечать с размахом!».
«Однажды перед концертом подходит ко мне директор стадиона и говорит: „У нас к вам просьба: когда будете исполнять последнюю песню, пойте её не на сцене, а спускайтесь и идите через зрителей. И как только последнее слово допели, бегите в проем, где у вас выезд. Потому что, если не успеете, то фанаты вас разорвут“. Я говорю: „Да ну, глупость!“ И вот допеваю последнюю песню и вижу, как трибуна уже „сползает“ и движется на меня. Мы прибегаем обратно к сцене и видим, что фанаты на нас бегут. 5 000 человек! А это хоть и девочки, но все равно опасно! И пришлось залезть под сцену, чтобы нас не задавили. Я тогда начал понимать, что любовь — это очень страшная вещь».
16.
22 января 1991 года в СССР началась «павловская» денежная реформа. Названа она была так в честь инициатора – премьер-министра Валентина Павлова. Хотя распоряжение Павлова предварялось его собственными публичными заверениями, что денежная реформа проводиться не будет.
В этот день вышел указ президента СССР Михаила Горбачева № УП-1329 «О прекращении приема к платежу денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года и ограничении выдачи наличных денег со вкладов граждан», согласно которому старые купюры образца 1961 года номиналом 50 и 100 рублей изымались из обращения. Объявление о реформе прозвучало в программе «Время» в 9 вечера — большинство банков и магазинов было закрыто.
С полуночи эти купюры прекращали хождение. За три дня нужно было успеть обменять «старые» деньги, но не более 1000 рублей. Если больше, то только по решению рай- и горисполкомов. Делалось это для того, чтобы отсечь лишние рубли, скопившиеся у населения — их количество втрое превышало стоимость имеющихся в стране товаров.
Ограничения коснулись, и возможности снимать деньги со сберкнижек — не более 500 рублей в месяц. Поскольку граждане могли иметь вклады в нескольких сберкассах, в том числе в разных городах, то на последних страницах общегражданского паспорта сотрудниками сберкасс делались отметки о снятых с вкладов суммах.
В этот день вышел указ президента СССР Михаила Горбачева № УП-1329 «О прекращении приема к платежу денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года и ограничении выдачи наличных денег со вкладов граждан», согласно которому старые купюры образца 1961 года номиналом 50 и 100 рублей изымались из обращения. Объявление о реформе прозвучало в программе «Время» в 9 вечера — большинство банков и магазинов было закрыто.
С полуночи эти купюры прекращали хождение. За три дня нужно было успеть обменять «старые» деньги, но не более 1000 рублей. Если больше, то только по решению рай- и горисполкомов. Делалось это для того, чтобы отсечь лишние рубли, скопившиеся у населения — их количество втрое превышало стоимость имеющихся в стране товаров.
Ограничения коснулись, и возможности снимать деньги со сберкнижек — не более 500 рублей в месяц. Поскольку граждане могли иметь вклады в нескольких сберкассах, в том числе в разных городах, то на последних страницах общегражданского паспорта сотрудниками сберкасс делались отметки о снятых с вкладов суммах.
17.
Реформа преследовала цель избавиться от избыточной денежной массы, находившейся в наличном обращении, и хотя бы частично решить проблему дефицита на товарном рынке СССР.
Формальной же причиной для проведения реформы была объявлена борьба с фальшивыми рублями, якобы завозимыми в СССР из-за рубежа. Кроме того, реформа должна была «заморозить» нетрудовые доходы, средства теневого сектора экономики, спекулянтов и коррупционеров.
Как утверждал Павлов, жесткие условия обмена денег должны были помочь изъять «теневые» сбережения, в том числе почти 100 млрд рублей, которые «советская мафия» держала за рубежом. Однако, заинтересованные лица заранее знали о «конфискационном» обмене крупных купюр и решили все свои проблемы. А бюджетники получили, как раз перед реформой зарплаты купюрами по 50 и 100 рублей, чего никогда прежде не было, и думали, как разменять такую купюру, мелких в банке не дали…
Самые сообразительные граждане тут же начали изобретать способы спасения сбережений: с банковскими вкладами много сделать не получалось, а вот наличность позволяла маневрировать. Крупные суммы отправлялись переводами родственникам, небольшие — менялись у таксистов, которые еще не слышали об указе, и в кассах метро. Самые находчивые скупали авиа- и ЖД-билеты на отдаленные даты, чтобы потом, после обмена дензнаков, их можно было сдать, получив купюры нового образца.
Формальной же причиной для проведения реформы была объявлена борьба с фальшивыми рублями, якобы завозимыми в СССР из-за рубежа. Кроме того, реформа должна была «заморозить» нетрудовые доходы, средства теневого сектора экономики, спекулянтов и коррупционеров.
Как утверждал Павлов, жесткие условия обмена денег должны были помочь изъять «теневые» сбережения, в том числе почти 100 млрд рублей, которые «советская мафия» держала за рубежом. Однако, заинтересованные лица заранее знали о «конфискационном» обмене крупных купюр и решили все свои проблемы. А бюджетники получили, как раз перед реформой зарплаты купюрами по 50 и 100 рублей, чего никогда прежде не было, и думали, как разменять такую купюру, мелких в банке не дали…
Самые сообразительные граждане тут же начали изобретать способы спасения сбережений: с банковскими вкладами много сделать не получалось, а вот наличность позволяла маневрировать. Крупные суммы отправлялись переводами родственникам, небольшие — менялись у таксистов, которые еще не слышали об указе, и в кассах метро. Самые находчивые скупали авиа- и ЖД-билеты на отдаленные даты, чтобы потом, после обмена дензнаков, их можно было сдать, получив купюры нового образца.
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Жаль, четвертных не сохранил...
У него же на днях Днюха была!
85 лет,это ... долгих лет ещё!
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В Москве люди помчались на улицу Горького на телеграф и начали отсылать денежные переводы сами себе, а забирали деньги на своей почте, когда всё улеглось. Ведь на "обмен" отпущено было совсем н.и.х.у.я. времени
для какой-то нужды мелкие купюры. Помогли. Разменяли. Минут через пять после "помощи" хохлу зашёл однокурсник, счастливый обладатель телека и сообщил новость о реформе. Вот такие воспоминания о том дне. Чтобы не возбуждать нездоровый шовинизм скажу что на нашем курсе были два хохла из Сумской области. Их помощь в виде домашнего сала, картошки и просто дружеского совета и поддержки как более старших, отслуживших товарищей была бесценна.