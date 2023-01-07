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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
07 января 2023 21:38
Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фото   фотографии   
1744
23
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Метки: Россия   СССР   история   люди   страна   фото   фотографии   
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87k
Taras Kozalupko 7 часов назад
Бинго!

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21k
Сталкер 2 часа назад
Где-то валяются у меня несколько стольников и полтинников старого и нового образца...
Жаль, четвертных не сохранил...
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22k
Валерий 4 часа назад
Сторублевка не корректная.
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87k
Taras Kozalupko 7 часов назад
И почему дали ее фото без Андрюхи?
У него же на днях Днюха была!

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1k
Максим Макашев 7 часов назад
Объявление о реформе прозвучало в программе «Время» в 9 вечера большинство банков и магазинов было закрыто.
*************************
В Москве люди помчались на улицу Горького на телеграф и начали отсылать денежные переводы сами себе, а забирали деньги на своей почте, когда всё улеглось. Ведь на "обмен" отпущено было совсем н.и.х.у.я. времени
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