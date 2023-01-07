7.

Группа «Руки Вверх!» на съёмках клипа «Студент» , 1997 год.



Сергей Жуков вспоминает:



«Мы только приехали в Москву, голодали по-страшному. Ночью диджеили, покупали утром 2 „Доширака“, булку хлеба. Это все, что мы могли взять. Накануне своего дня рождения я сказал: „Ребят, можно попросить подарки не дарить? Принесите лучше продукты, жратву!“ И одна девочка принесла палку колбасы. Я тогда для себя понял, что теперь каждый день рождения буду отмечать с размахом!».



«Однажды перед концертом подходит ко мне директор стадиона и говорит: „У нас к вам просьба: когда будете исполнять последнюю песню, пойте её не на сцене, а спускайтесь и идите через зрителей. И как только последнее слово допели, бегите в проем, где у вас выезд. Потому что, если не успеете, то фанаты вас разорвут“. Я говорю: „Да ну, глупость!“ И вот допеваю последнюю песню и вижу, как трибуна уже „сползает“ и движется на меня. Мы прибегаем обратно к сцене и видим, что фанаты на нас бегут. 5 000 человек! А это хоть и девочки, но все равно опасно! И пришлось залезть под сцену, чтобы нас не задавили. Я тогда начал понимать, что любовь — это очень страшная вещь».