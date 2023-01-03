Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 января

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Нельзя недооценивать силу новогодних мемов. Похоже, что они будут преследовать нас до середины января (а может и дольше). И помните, что если сегодня прекратить алкогольные возлияния, печень будет вам благодарна.
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в этом году я почти попал в этот предел) только слегка "преготовил"