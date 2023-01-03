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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 января

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 января

Автор:
03 января 2023 16:43
Сообщество : RealFishki
Метки: Комментарии из Соцсетей   Мемы   Прикол   подборка   ржака   юмор из соцсетей   
1424
20
Нельзя недооценивать силу новогодних мемов. Похоже, что они будут преследовать нас до середины января (а может и дольше). И помните, что если сегодня прекратить алкогольные возлияния, печень будет вам благодарна.
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Метки: Комментарии из Соцсетей   Мемы   Прикол   подборка   ржака   юмор из соцсетей   
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3  комментария
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Copycat Полчаса назад
каждый раз себе говорю что надо готовить меньше, по тому что есть не свежее это противно, а иногда даже опасно

в этом году я почти попал в этот предел) только слегка "преготовил"
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64
Alek 4 минуты назад
Не спрашивайте как и кто её туда вылил( все не помнят) но раз на тур базе из салата водку отжимали по утру. И нечего, зашла. До магазина только в обед доехали
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