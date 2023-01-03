Nokia, Samsung, Xelibri

Впрочем, как бы Motorola V100 ни пытался казаться коммуникатором, он скорее был похож на кассетный плеер. На коммуникационные возможности указывала разве что заметная внешняя антенна. Несмотря на позиционирование, по сути, перед нами был обычный, довольно бюджетный телефон, но зачем-то помещенный в раскладной корпус с функциональной клавиатурой и большим экраном аж на шесть строчек текста.



При этом и как телефон V100 был так себе. Во-первых, в этом аппарате не было встроенного микрофона, а потому разговаривать можно было только с помощью гарнитуры. Во-вторых, такая клавиатура мало помогала в работе с обычными телефонными возможностями. В-третьих, сама клавиатура была не очень удобная, потому что ее кнопки были чересчур сильно утоплены в корпус.