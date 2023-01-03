Nokia, Samsung, Xelibri

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Вспоминаем самые странные телефоны
Сегодня кажется, что индустрия мобильных телефонов если и не остановилась в своем развитии, то существенно притормозила. Особенно это касается дизайна смартфонов, которые теперь внешне практически не отличаются друг от друга. А ведь когда-то производители не боялись экспериментировать над внешним видом мобильных устройств.
Мы решили вспомнить самые несуразные и странные, но запоминающиеся телефоны, на которые сегодня невозможно смотреть без улыбки или удивления, и выбрали десять, на наш взгляд, наиболее примечательных образцов. Давайте вспомним, насколько богатой была фантазия у крупных производителей всего-то каких-нибудь 10—20 лет назад.
Мы решили вспомнить самые несуразные и странные, но запоминающиеся телефоны, на которые сегодня невозможно смотреть без улыбки или удивления, и выбрали десять, на наш взгляд, наиболее примечательных образцов. Давайте вспомним, насколько богатой была фантазия у крупных производителей всего-то каких-нибудь 10—20 лет назад.
Siemens Xelibri
У Siemens была целая линейка провальных телефонов. Правда, задумывалась она не как провальная, а как имиджевая. Имидж, однако, зашел так далеко, что модели Xelibri, хоть и отличались уникальным дизайном, были жутко неудобны в использовании в качестве мобильника.
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Всего под маркой Xelibri вышло восемь устройств: Xelibri 1, Xelibri 2 и так далее. Каждый из телефонов был похож на что угодно, но только не на средство связи. Внешне они напоминали то кулон, то градусник, то брелок, то гигантскую каплю воды, то пудреницу.
Функциональность аппаратов была самой обычной, а порой и урезанной (были модели без клавиатуры, а только с голосовым вводом). Неудивительно, что отсталые по возможностям и странно выглядящие устройства так и не стали популярными. Siemens потеряла десятки миллионов долларов, но так и смогла найти поддержку у потенциальных покупателей. В течение года (а все восемь моделей Xelibri вышли в 2003-м) было продано всего несколько тысяч аппаратов. В результате уже спустя год марка Xelibri осталась только в истории. То же самое вскоре произошло и со всем мобильным подразделением Siemens.
Samsung F310 Serenata
Когда-то корейская компания решила поэкспериментировать на ниве музыкальных телефонов. Ради такого дела даже запартнерились с Bang & Olufsen. Сначала появилась довольно странная и не шибко удобная раскладушка E910 Serene с кнопками, расположенными по кругу. Но предшественника переплюнула модель F310 Serenata, также известная как Symphony.
Это был уже слайдер вовсе без цифровой клавиатуры. Вместо этого набирать номер и взаимодействовать с меню предлагалось через колесико-джойстик. Дикое неудобство усугублялось тем, что экран у Serenata располагался внизу, а колесико — над ним. В итоге часто вы просто могли не видеть, что там творится на дисплее.
Зачем были нужны такие извращения? Все ради музыки. Из «серенады» выдвигался довольно громко и по тем временам прилично звучащий динамик. Была даже встроенная в телефон подставка, чтобы разместить все это добро на столе. Получилось и правда «музыкально», но очень неудобно и с дизайном, мягко говоря, на любителя.
Nokia 5510
В первой декаде нового тысячелетия финская компания могла сколько угодно экспериментировать с дизайном и функциональностью мобильников. Nokia 5510 — не самый странный из результатов таких экспериментов, но свое место на пьедестале модель заслужила.
Особенно за ужасный дисбаланс огромной клавиатуры и малюсенького дисплея, на котором помещалось до трех строк текста. Да, набирать буквы было удобно благодаря клавиатуре, но смысл этого сводился к нулю из-за экранчика. Да и что строчить на этих клавишах? Десяток SMS, которые к тому же хранились на SIM-карте?
А вот разговаривать по Nokia 5510 было не очень удобно из-за странного размещения динамика. Это был первый телефон Nokia с горизонтальной компоновкой. Потом будут похожие более удачные аппараты, но этот оказался комом.
А вот разговаривать по Nokia 5510 было не очень удобно из-за странного размещения динамика. Это был первый телефон Nokia с горизонтальной компоновкой. Потом будут похожие более удачные аппараты, но этот оказался комом.
Motorola Flipout
Этот «квадрат» интересен тем, что является одним из первых смартфонов на базе Android. При этом тогда еще не было моды на гигантские экраны и незамысловатые корпуса в виде прямоугольника. Поэтому в Motorola попытались скрестить смартфон с внешностью «прикольного» телефона. Получилось так себе.
К слову, на момент выхода Flipout дизайн устройства некоторым вполне понравился. Его называли «прикольным» и «стильным». Правда, для большинства аппарат все же казался в первую очередь игрушечным. Сегодня в это сложно поверить, но диагональ дисплея этого Android-смартфона составляла всего 2,8 дюйма с малюсеньким разрешением 320×240 пикселей.
Квадратный дизайн в форме раскладушки с раздвижной конструкцией был хорош только в теории. В реальности же систему с трудом научили работать с таким форматом, из-за чего немногочисленные пользователи частенько жаловались на баги, связанные с открытием и закрытием Flipout. Кроме того, из-за мелких габаритов и большой толщины по смартфону было не очень удобно разговаривать.
Panasonic G70
В свое время японская компания активно пыталась осваивать развивающийся рынок мобильников. Иногда Panasonic прибегала к запрещенным приемам, делая ставку на вырвиглазный (то есть запоминающийся) дизайн. Вот и G70, кажется, должен был привлекать женскую аудиторию.
Вид «говорящей пудреницы» со стразиком, возможно, действительно привлечет чей-нибудь взгляд, вот только шансы на то, что этот телефон купит хоть кто-то, практически отсутствовали. Здесь не было не только привлекательности, но и элементарной эргономики.
Panasonic G70 был слишком толстым (около 3 сантиметров), а его клавиатура отбивала всякое желание им пользоваться. Функционально телефон тоже не мог предложить ничего особенного, разве что подслеповатый цветной экранчик, который в 2003 году еще мог кого-то удивить.
Nokia 7280 и 7380
Финны, разумеется, тоже пробовали заигрывать с женской аудиторией. Почти никогда это не заканчивалось чем-то хорошим. Модели Nokia 7280, а потом и 7380 хотя бы не пытались прикидываться пудреницами. Вместо них объектом для подражания стала помада.
Забавно, но в свое время эти телефоны даже получали награды в области дизайна. Nokia и правда постаралась, применив такие приемы, как лаковое покрытие, тканьевый ярлычок, вставка из кожи, зеркальный дисплей. В каком-то роде получилось действительно стильно, но все это мало походило на телефон.
Отказ от клавиатуры в пользу голосового набора или колесика с кнопкой подтверждения опять-таки сделали из этих мобильников скорее аксессуар, нежели средство связи. Плюс были жалобы на плохую сборку, невысокую автономность и повышенную маркость.
Отказ от клавиатуры в пользу голосового набора или колесика с кнопкой подтверждения опять-таки сделали из этих мобильников скорее аксессуар, нежели средство связи. Плюс были жалобы на плохую сборку, невысокую автономность и повышенную маркость.
Motorola V100
Сегодня этого страшилу оправдывает только то, что вышел он в далеком 2000 году в соответствии с господствовавшими тогда понятиями о прекрасном — отсюда имитация ноутбука, полупрозрачный пластик корпуса и веселенькие расцветки с уклоном в кислотные миры.
Впрочем, как бы Motorola V100 ни пытался казаться коммуникатором, он скорее был похож на кассетный плеер. На коммуникационные возможности указывала разве что заметная внешняя антенна. Несмотря на позиционирование, по сути, перед нами был обычный, довольно бюджетный телефон, но зачем-то помещенный в раскладной корпус с функциональной клавиатурой и большим экраном аж на шесть строчек текста.
При этом и как телефон V100 был так себе. Во-первых, в этом аппарате не было встроенного микрофона, а потому разговаривать можно было только с помощью гарнитуры. Во-вторых, такая клавиатура мало помогала в работе с обычными телефонными возможностями. В-третьих, сама клавиатура была не очень удобная, потому что ее кнопки были чересчур сильно утоплены в корпус.
При этом и как телефон V100 был так себе. Во-первых, в этом аппарате не было встроенного микрофона, а потому разговаривать можно было только с помощью гарнитуры. Во-вторых, такая клавиатура мало помогала в работе с обычными телефонными возможностями. В-третьих, сама клавиатура была не очень удобная, потому что ее кнопки были чересчур сильно утоплены в корпус.
Samsung P910
Редкая птица, которая только на первый взгляд кажется обычным для 2006 года телефоном. Подумаешь, раскладушка. Да, немного брутальная и толстая, но что в ней особенного? А то, что это не только телефон, но и телевизор. Настоящая мечта того времени.
P910 оснащался приемником телевизионного сигнала стандарта DVB-H и выдвижной антенной. Но самое большое впечатление на окружающих оказывал поворотный экран, который с помощью шарнира мог принимать горизонтальную ориентацию.
Антенна ловила сигнал плохо, батарейка высаживалась в мгновение ока, а поворотный дисплей не сильно помогал просмотру при своей скромной диагонали в 2,2 дюйма. Зато сегодня Samsung P910 — раритет, который очень сложно найти. Ведь он и раньше был особо никому не нужен.
Антенна ловила сигнал плохо, батарейка высаживалась в мгновение ока, а поворотный дисплей не сильно помогал просмотру при своей скромной диагонали в 2,2 дюйма. Зато сегодня Samsung P910 — раритет, который очень сложно найти. Ведь он и раньше был особо никому не нужен.
Fly Z300
В начале 2000-х одним из факторов развития телефонов была миниатюризация. Производители были уверены, что чем меньше будет мобильник, тем лучше. Вот бы они удивились, заглянув в будущее. Кажется, дальше всех в этом процессе зашла компания Fly со своей моделью Z300.
Телефон опять же эксплуатировал образ пудреницы, но очень маленькой. Стороны квадрата составляли чуть больше 5 сантиметров. Правда, толщина была приличной — больше 2,5 сантиметра. Получился не столько квадрат, сколько кубик. На крышке красовался дополнительный OLED-экран невообразимо маленькой диагонали.
Внешность Fly Z300 в то время практически всем нравилась. Но, как это почти всегда и было, эргономика снова стала жертвой дизайна. В первую очередь пострадала клавиатура со сдвоенными цифровыми кнопками, которыми было очень сложно пользоваться.
Внешность Fly Z300 в то время практически всем нравилась. Но, как это почти всегда и было, эргономика снова стала жертвой дизайна. В первую очередь пострадала клавиатура со сдвоенными цифровыми кнопками, которыми было очень сложно пользоваться.
Nokia 7600
Этот девайс в виде свиного уха вышел в 2003 году, когда до заката Nokia было еще далеко и компания могла позволить себе любые эксперименты без оглядки на успех или провал. В отличие от большинства «коллег», Nokia 7600 не был имиджевым телефоном с убогими характеристиками. Помимо дизайна, здесь была приличная «начинка». Может, поэтому аппарат успел стать культовым?
Это была одна из первых финских моделей с поддержкой 3G-связи, а к тому же еще и с 24-голосной полифонией и 30 МБ встроенной памяти — невиданная по тем временам роскошь. Такой нацеленный на молодежь телефон с необычным дизайном и толковым функционалом. Как обычно, дизайнеры не обратили внимания на маленький нюанс в виде удобства.
У Nokia 7600 не просто была неудобная клавиатура. Сам телефон плохо лежал в руке, как его ни крути. Что касается внимания, то его этот аппарат привлекает и сегодня — только не функциональностью и брендом, а своей крайне странной внешностью.
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