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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
29 декабря 2022 22:29
Метки: история   ретро   фото   
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Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего СССР.
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1k
Змей Горыныч 6 часов назад
70-е
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107
Иваныч 4 часа назад
Аффтор, а это точно урок математики? Сдаётся мне, что там проходит урок русского языка... А, нет... Там же координата Х с ццифрами самая яяркая, точно мматематика, а то, что по всей доске написано это ПОХ... Да?
(Подлежащее подчеркивают одной чертой, сказуемое - двумя, определение - волнистой, дополнение - пунктирной, обстоятельство - штрих-пунктирной линией.)
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495
Папай 6 часов назад
Комментарий к фото
даже не подозревал об этом.В 93? Макинтош был... И то, для избранных
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495
Папай 6 часов назад
Комментарий к фото
Интересно их сейчас увидеть.
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495
Папай 6 часов назад
Комментарий к фото
скорее всего это Ленинград.
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4k
Трям 6 часов назад
Если "эпл стор" на проспекте Калинина, то и детсад для строителей МГУ должен быть на Ленинских, а не Воробьевых горах!
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21k
babuby 6 часов назад
Заводская столовая ...
На этот завод специально только левшей набирали? Или переучивали с правшей на левшей, вопреки традициям тех времён, переучивать левшей на правшей?
Если с первым вариантом вообще не понятно, то второй намекает на то, что это АвтоВАЗ.
Может кто знает?
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