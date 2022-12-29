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29 декабря 2022 22:29
Подборка интересных фотографий из прошлого. Сегодня из нашего СССР.
2.
Ηa уpoкe математики , 1986 гoд
3.
Μитинг зa coхpaнeниe СССР. 1991 гoд, 750 000 чeлoвeк
4.
Советский и российский высокопольный троллейбус большой вместимости ЗиУ-9. 2-й Поперечный проезд, Москва, 1989 год
5.
Андрей Миронов с Ларисой Голубкиной, ВЛадимир Высоцкий с Мариной Влади, а крайний слева - Кирилл Ласкари - хореограф, писатель, сценарист, а также сводный брат Андрея МИронова (сын Александра Менакера от первого брака)
8.
Встреча экипажа атомной лодки, которая вернулась на базу после нескольких месяцев плавания
9.
Детский садик на прогулке.1963 год
10.
Женщина подкармливает белого медведя, СССР, 1950 год
11.
Девочка наряжает крошечную елочку.1973 год
12.
Первоклашки. 1975 год
13.
Начало 50-х Пионерский лагерь под Москвой
14.
Советская квартира, 80-е.
15.
Уроки домоводства у девочек в школе. Вот так и гoтовили настоящих хозяюшек. Фартуки шили, а потом уже готовили.
16.
Слесарь - сборщик Гopьковского автомобильного завода
17.
В зaвoдcкой стoловой, 80-е.
18.
Столовая пионерского лагеря, 1970-е.
19.
Так разливали квас в Москве 40 лет назад
20.
В магазине "Хлеб" на проспекте Калинина (Новый Арбат). 1990 год
21.
Новоселье Георгий Розов, 1970-е
22.
Советская квартира, 80-е.
23.
Выборы, избирательный участок, 1978-82 год
24.
Школьники отдыхают во время субботника. Москва, осень 1983 года
25.
Моряк со своей девушкой на праздновании дня ВМФ в ЦПКиО им. Горького, г. Москва,1993 год
26.
Счастливые обладатели первых Apple в Советском Союзе. Проспект Калинина, 1990 год
27.
Студенты географического факультета МГУ Игорь Кузьмин и Николай Дроздов в экспедиции, 1958 год
28.
Николай Дроздов и первый гость передачи "В мире животных" Жак Ив Кусто, г. Москва, 1977 год
29.
Гагарин в Великобритании в 1961 году
30.
Дeтcкий caд для детей строителей комплекса МГУ на Воробьёвых гоpax, 1951
31.
Девушка в столовой. Москва, 60-ые
32.
Детский сад в СССР, конец 30-х годов
33.
Постовая будка. На снимке на посту младший сержант милиции И.Ф. Терещенко. 13.11.1952 год. г. Куйбышев
34.
Лето 1998 года, оз. Селигер, фото В. Златомрежев
35.
Медленные танцы на школьной дискотеке, 1980-е.
36.
Московская пробка 1989 года
37.
Московские моржихи направляются в Нескучный сад, СССР
38.
Мясной павильон на рынке в СССР, 1960-е годы
39.
Отдел посылочной торговли ЦУМа. 1951 год. Москва
40.
Сотрудник ГАИ, Москва , 1982 год
Еще крутые истории!
(Подлежащее подчеркивают одной чертой, сказуемое - двумя, определение - волнистой, дополнение - пунктирной, обстоятельство - штрих-пунктирной линией.)
На этот завод специально только левшей набирали? Или переучивали с правшей на левшей, вопреки традициям тех времён, переучивать левшей на правшей?
Если с первым вариантом вообще не понятно, то второй намекает на то, что это АвтоВАЗ.
Может кто знает?