Чёрно-белые ретро открытки

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Новогодние открытки, неотъемлемая часть нашей истории . В СССР они пользовались большим спросом, ведь как не поздравить красивой открыткой родственников или друзей. Даже сейчас, многие отправляют поздравительные открытки, но уже только в электронном варианте, хотя и есть те которые отправляют почтой, как и раньше.
Так вот хочу предоставить вашему вниманию, коллекцию из 82 штук открыток, ретро тематики. Вы можете просто посмотреть их, либо загрузить себе на компьютер, всё на ваше усмотрение.
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