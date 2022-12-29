Чёрно-белые ретро открытки

FISHKINET
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить В Одессе снесли памятники Екатерине II и Александру Суворову В Одессе снесли памятники Екатерине II и Александру Суворову Мужчина разоблачил продавца ножей Мужчина разоблачил продавца ножей Почему на Чукотке время не имеет значения? Почему на Чукотке время не имеет значения? Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Стрелку из Пермского университета дали пожизненный срок Стрелку из Пермского университета дали пожизненный срок Арктические заморозки обрушились на Северную Америку и вызвали хаос Арктические заморозки обрушились на Северную Америку и вызвали хаос Школьник не дал бродячим собакам расправиться с котом Школьник не дал бродячим собакам расправиться с котом «Буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами»: в Госдуме хотят всерьёз взяться за тех, кто уехал после начала СВО «Буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами»:... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 декабря Песня Золушки Поет юная Людмила Сенчина Песня Золушки Поет юная Людмила Сенчина В Москве на голову генерала МЧС упала огромная сосулька В Москве на голову генерала МЧС упала огромная сосулька И так сойдет: подборка рукопопных изысков, которые я копил на конец года И так сойдет: подборка рукопопных изысков, которые я копил на... Дело было в подземке: нетипичные ситуации в метро двух столиц Дело было в подземке: нетипичные ситуации в метро двух столиц Отмазки для людей, которые не любят ответственность Отмазки для людей, которые не любят ответственность Что дурно нажито, то будет дурно и прожито Что дурно нажито, то будет дурно и прожито 30 актеров и известных людей, которых они сыграли в кино 30 актеров и известных людей, которых они сыграли в кино «Свинтившие уроды»: Медведев призвал не пускать в страну сбежавших оппозиционеров «Свинтившие уроды»: Медведев призвал не пускать в страну сбежавших... Ядерная бомба Африки: как ЮАР разработала и лишилась оружия массового поражения Ядерная бомба Африки: как ЮАР разработала и лишилась оружия...
Чёрно-белые ретро открытки

Чёрно-белые ретро открытки

Автор:
29 декабря 2022 11:13
Метки: история   открытки   ретро   фото   
169
82

Новогодние открытки, неотъемлемая часть нашей истории . В СССР они пользовались большим спросом, ведь как не поздравить красивой открыткой родственников или друзей. Даже сейчас, многие отправляют поздравительные открытки, но уже только в электронном варианте, хотя и есть те которые отправляют почтой, как и раньше.

Так вот хочу предоставить вашему вниманию, коллекцию из 82 штук открыток, ретро тематики. Вы можете просто посмотреть их, либо загрузить себе на компьютер, всё на ваше усмотрение.



×
×

ЗАГРУЗИТЬ: ЗАГРУЗИТЬ ОТКРЫТКИ


Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   открытки   ретро   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
MastepOk

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14245



Другие посты автора
Популярное
Тем временем в Ирландии: 25 мемов из самой зеленой и веселой страны
Тем временем в Ирландии: 25 мемов из самой зеленой и веселой страны
Автоприколы для поднятия настроения
Автоприколы для поднятия настроения
Набирающие популярность
Расстрелявшие цыганскую семью в донецкой Макеевке должны получить вплоть до пожизненного
Расстрелявшие цыганскую семью в донецкой Макеевке должны получить вплоть до пожизненного
Голливудские звезды, которые упустили роли у Тарантино
Голливудские звезды, которые упустили роли у Тарантино
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это на Новый год

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#кино#новый год#животные#Спорт#Москва#дтп#Прошлое#дети#рождество
#фото#Прикол#история#подборка#забавно#в мире#люди#фильм#зима#сарказм
#интересно#факты#интересное#позитив#Ynews#праздник#Приколы#аварии#картинки#США
Мечтали в детстве стать Дед Морозом или Снегурочкой? Мечтали в детстве стать Дед Морозом или Снегурочкой? Фото с историей: завораживающие мгновения прошлых лет Фото с историей: завораживающие мгновения прошлых лет 12 исторических фото, на которых запечатлено то, что уже никогда не увидеть в жизни 12 исторических фото, на которых запечатлено то, что уже никогда не увидеть в жизни Когда лошадей заменили мотоциклами: 12 странных фото с гонок на мотоколесницах Когда лошадей заменили мотоциклами: 12 странных фото с гонок на мотоколесницах Странные новогодние ретро-открытки с нотками психоделики Странные новогодние ретро-открытки с нотками психоделики 17 архивных снимков из жизни простых людей, на которых запечатлена повседневность 17 архивных снимков из жизни простых людей, на которых запечатлена повседневность

На что жалуетесь?

Вернуться