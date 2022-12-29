Чёрно-белые ретро открытки

Новогодние открытки, неотъемлемая часть нашей истории . В СССР они пользовались большим спросом, ведь как не поздравить красивой открыткой родственников или друзей. Даже сейчас, многие отправляют поздравительные открытки, но уже только в электронном варианте, хотя и есть те которые отправляют почтой, как и раньше.