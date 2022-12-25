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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
25 декабря 2022 11:07
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2353
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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12  комментариев
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19k
Corvus Corax 2 часа назад
Комментарий к фото
А в магазине посмотреть внимательнее религия не позволяет?
Капуста белокочанная резаная «Свежая капуста» 250 гр. 82= р.

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3k
lekha-fil 16 минут назад
Вторая фотка - две разные банки и по разному открыты.
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391k
Йожик справедливый 2 часа назад
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32k
ACU900 2 часа назад
Анекдот:
Мужик приходит в птичий магазин и требует попугая-полиглота, говорящего на всех языках. Продавец показывает ему экземпляр, и мужик начинает "экзаменовать" птицу.
-Парле де франсе?
-Уи.
-До ю спик инглиш?
-Йес.
-Шпрехен зи дойч?
-Я, я!
-Идиш?
- Поц! Посмотри на мой нос!
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19k
Corvus Corax 2 часа назад
Комментарий к фото
Семейка Аддамс посетила Питер, всего-то...
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