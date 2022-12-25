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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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Капуста белокочанная резаная «Свежая капуста» 250 гр. 82= р.
Мужик приходит в птичий магазин и требует попугая-полиглота, говорящего на всех языках. Продавец показывает ему экземпляр, и мужик начинает "экзаменовать" птицу.
-Парле де франсе?
-Уи.
-До ю спик инглиш?
-Йес.
-Шпрехен зи дойч?
-Я, я!
-Идиш?
- Поц! Посмотри на мой нос!