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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
23 декабря 2022 23:13
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1751
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится
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17  комментариев
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51k
dima423 8 часов назад
Комментарий к фото
Ну так стань сам капиталистом и нанимай всех кроме иммигрантов, делов то...) А то я смотрю умные такие, готовы всем рассказать кто виноват и что делать, а в реальности у самих не хватает мозгов даже с иммигрантами на рынке труда конкурировать...
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4k
Трям 4 часа назад

А в этом году и прочие посредники... (скрин из видоса 12/2022)

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1k
Александр Потёмкин 4 часа назад
Друг поделился такой... Запихнул в карман школьного пиджака... Торчит... На встречу "географ", редкостная гнида, цоп меня, и сразу к директору - "Вот! Курит!" Когда всё выяснилось (эта сука даже не извинился), я до конца школы ходил "в открытую" с сигаретами

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875
Arti 5 часов назад
То есть сожри мой член будет означать лгать?

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10k
kaboza 6 часов назад
на последней этот в детстве?
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41k
KiploksAKS 8 часов назад
Ну, как минимум - все составные части натуральные.
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41k
KiploksAKS 8 часов назад
Во втором случае, по крайней мере, имеешь именно то, что видишь.
А глаза, кстати, красивые.
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63k
doker 8 часов назад
Чисто без подъ**ки...
Мужики, вы за воротами завода своих конкурентов хоть раз видели?
Да, вместо вас ваши коллеги делают вашу работу, как и вы раньше. А конкурентов на вашу должность - нет.
Через полгода придёт другой дурак.
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16k
Bill 8 часов назад
А может, они заплатили деньги чтобы переходить на другую сторону, когда тебя увидят?
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3k
Старичок 8 часов назад
Комментарий к фото
команда уехала, а его забыли?
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