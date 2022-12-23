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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится
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А в этом году и прочие посредники... (скрин из видоса 12/2022)
А глаза, кстати, красивые.
Мужики, вы за воротами завода своих конкурентов хоть раз видели?
Да, вместо вас ваши коллеги делают вашу работу, как и вы раньше. А конкурентов на вашу должность - нет.
Через полгода придёт другой дурак.