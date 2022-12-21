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Художник создает арт-инсталляции из мусора, выброшенного на пляж

Художник создает арт-инсталляции из мусора, выброшенного на пляж

Автор:
21 декабря 2022 17:43
Сообщество : Искусство
Метки: арт-проект   арт-проекты   загрязнение океанов   загрязнение окружающей среды   инсталляции   пластиковый мусор   экологическая опасность   экологический активизм   
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Алехандро Дюран — художник, работающий в Бруклине, штат Нью-Йорк. Его проект «Washed Up» посвящен проблеме загрязнения пластиком океанов и берегов Сиан-Каана, крупнейшего в Мексике федерального заповедника.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: арт-проект   арт-проекты   загрязнение океанов   загрязнение окружающей среды   инсталляции   пластиковый мусор   экологическая опасность   экологический активизм   
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2  комментария
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44k
lsmipq 38 минут назад
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3k
vfrcbvec Полчаса назад
Тоесть этот мдак собирает мусор и приносит в другое чистое место чтоб сфоткать? А потом убирает или его говноинсталяции остаются для созерцания ?
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