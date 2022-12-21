Художник создает арт-инсталляции из мусора, выброшенного на пляж

922
11
Алехандро Дюран — художник, работающий в Бруклине, штат Нью-Йорк. Его проект «Washed Up» посвящен проблеме загрязнения пластиком океанов и берегов Сиан-Каана, крупнейшего в Мексике федерального заповедника.
В мире найдется немного пляжей, по которым можно пройтись и не найти мусор, выброшенный на берег. По данным Совета по защите природных ресурсов (NRDC), около 80 процентов морского мусора образуется на суше, и в основном это пластик. Страдает экология, страдают морские птицы, черепахи и другие обитатели моря. В конечном счете страдает и мировая экономика.
Алехандро Дюран говорит, что распределяет найденные объекты в своих инсталляциях так же, как это делали бы морские волны
×
×
В других случаях пластиковый мусор принимает форму водорослей, корней, рек или фруктов, отражая проникновение мусора в природную среду
По словам Дюрана, он нашел мусор из 50 стран на 6 континентах, прогуливаясь по побережью Сиан-Каана
Заповедник Сиан-Каан - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. В нем более двадцати доколумбовых археологических памятников, огромное разнообразие флоры и фауны и второй по величине прибрежный барьерный риф в мире
«Эти инсталляции не только создают сюрреалистический или фантастический пейзаж, но и отражают реальность наших нынешних экологических проблем, новую форму колонизации консьюмеризмом», - говорит Дюран
«Цель проекта Washed Up - не только преобразовать заброшенный ландшафт, но и дать людям больше информации о проблеме, чтобы изменить наше отношение к потреблению и отходам»
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Добровольцам не удалось помочь тюленихе, полузадушенной пластиковой сетью
- Скаты и акулы переходят на пластиковую диету
- Воды у побережья Великобритании засияли бирюзой
- Художник творит тайные миры, скрытые в повседневности
- Канадский фотограф создает провокационные художественные инсталляции из отходов
Метки: арт-проект арт-проекты загрязнение океанов загрязнение окружающей среды инсталляции пластиковый мусор экологическая опасность экологический активизм
Новости партнёров
реклама