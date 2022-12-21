Художник создает арт-инсталляции из мусора, выброшенного на пляж

В мире найдется немного пляжей, по которым можно пройтись и не найти мусор, выброшенный на берег. По данным Совета по защите природных ресурсов (NRDC), около 80 процентов морского мусора образуется на суше, и в основном это пластик. Страдает экология, страдают морские птицы, черепахи и другие обитатели моря. В конечном счете страдает и мировая экономика.