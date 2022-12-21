Путешественница делает селфи в красивейших местах мира

Художница, фотограф и путешественница Анна Хаймкрайтер с 2019 года не живет на одном месте: она путешествует по всей планете, любуясь красотами мира и снимая себя на их фоне. Посмотрите на автопортреты Анны и вы поверите, что ее жизнь удалась!

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