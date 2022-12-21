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Путешественница делает селфи в красивейших местах мира

Путешественница делает селфи в красивейших местах мира

Автор:
21 декабря 2022 13:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: Анна Хаймкрайтер   автопортреты   красиво   красивые места   путешаствия   селфи   фото   фотомир   
1192
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Художница, фотограф и путешественница Анна Хаймкрайтер с 2019 года не живет на одном месте: она путешествует по всей планете, любуясь красотами мира и снимая себя на их фоне. Посмотрите на автопортреты Анны и вы поверите, что ее жизнь удалась!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Анна Хаймкрайтер   автопортреты   красиво   красивые места   путешаствия   селфи   фото   фотомир   
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8  комментариев
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20k
Вишенка Крокодилова Час назад
Без нее эти пейзажи были бы лучше.
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6k
Психологическая поддержка 4 минуты назад
1) Ни одного селфи
2) Вездесущее себялюбие и себяобнимание, с тупой физиономией и неестественных позах, за них особенно ненавижу постановочное фото.
3) Тонна фотошопа и коррекий
4) Ноль художественной ценности

О том, что сама баба посредственно выглядит я даже не буду ... а нет уже написал.
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1k
Виктор Глущенко 7 минут назад
Другу не понравилось . Говорит - не одна тема не раскрыта .
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921
Виктор 10 минут назад
И ни одного селфи (автопортрета). Автор?
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201
Vas_26 Полчаса назад
а селфи где?
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62
Роня Полчаса назад
Точно сама себя снимает?))
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46
Катрин Час назад
я такая офигенная на фоне красот. могу себе позволить..
ну нет уж
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Белая Муха

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