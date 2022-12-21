Путешественница делает селфи в красивейших местах мира

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Художница, фотограф и путешественница Анна Хаймкрайтер с 2019 года не живет на одном месте: она путешествует по всей планете, любуясь красотами мира и снимая себя на их фоне. Посмотрите на автопортреты Анны и вы поверите, что ее жизнь удалась!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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2) Вездесущее себялюбие и себяобнимание, с тупой физиономией и неестественных позах, за них особенно ненавижу постановочное фото.
3) Тонна фотошопа и коррекий
4) Ноль художественной ценности
О том, что сама баба посредственно выглядит я даже не буду ... а нет уже написал.
ну нет уж