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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
16 декабря 2022 23:33
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2322
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится
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19  комментариев
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30k
АнтонПолднев 9 часов назад
И 487 дней в году ищу свободное место на парковке...
А остальное время провожу откапывая машину от снега и стоя в пробках.
Купи машину, и будешь везде успевать, говорили они...
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32k
ACU900 2 часа назад
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S__D 6 часов назад
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S__D 6 часов назад
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2k
S__D 6 часов назад
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63k
doker 8 часов назад
Задумался...
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63k
doker 8 часов назад
Не знаю как у кого, но седина мне не мешает прокатиться...

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11k
Самка Хорька 9 часов назад
Зато они все с айфонами, а ты как дурак с андроидом.

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30k
АнтонПолднев 9 часов назад
Когда не обошёл, а прокатился...
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29k
Андрей Иванов 9 часов назад
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29k
Андрей Иванов 9 часов назад
На транспорте я еду где-то 2-3 часа, читая книгу. За рулём, не факт, что быстрее (иногда даже дольше) с матом и нервотрёпкой надо пробиваться через кучу козлов.
Даже не знаю, что выбрать
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72k
Viktor 9 часов назад
Оху., офигенно смешно, а самое главное - познавательно!
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