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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится
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А остальное время провожу откапывая машину от снега и стоя в пробках.
Купи машину, и будешь везде успевать, говорили они...
Даже не знаю, что выбрать