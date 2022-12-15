Почти на всех банкнотах изображены люди, животные или объекты архитектуры. Угадайте денежный знак страны по изображению самой примечательной её части. В посте не будет долларов США, рублей РФ или евро стран ЕС.

Угадайте банкноту по её самой примечательной части 0