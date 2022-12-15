Угадайте банкноту по её самой примечательной части

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Почти на всех банкнотах изображены люди, животные или объекты архитектуры. Угадайте денежный знак страны по изображению самой примечательной её части. В посте не будет долларов США, рублей РФ или евро стран ЕС.
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афтар! тут нет нумизматики!
Корейский вон не угадал, думал Йена. Была банкнота в тысячу йен, там похожий сидит начальник.
Батами пользовался.
Женщина видно, что датчанка. Милая, кстати!
Левы в кошельке лежат. Мужик с двадцатки. Натуралист он какой-то.
Швейцарские франки не такие - значит это Боливар
Ну и в завершение мужчина в папахе скорее туркмен, чем монгол и тем более не тунисец.
7 из 8, короче.