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Угадайте банкноту по её самой примечательной части

Угадайте банкноту по её самой примечательной части

Автор:
15 декабря 2022 16:43
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Бонистика   Нумизматика   Тесты   банкноты   денежные единицы стран мира   деньги   тест   
1835
1
Почти на всех банкнотах изображены люди, животные или объекты архитектуры. Угадайте денежный знак страны по изображению самой примечательной её части. В посте не будет долларов США, рублей РФ или евро стран ЕС.

Источник:

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Метки: Бонистика   Нумизматика   Тесты   банкноты   денежные единицы стран мира   деньги   тест   
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14  комментариев
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16k
Дядюшка Ау 2 часа назад
7
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Vital Idol 8 минут назад
Ранг: Начинающий нумизмат...

афтар! тут нет нумизматики!
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31k
Юр21 16 минут назад
Я так понял что рублей там нет?
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1k
DDM 38 минут назад
В Австралии правит английская династия, значит королева тоже их.
Корейский вон не угадал, думал Йена. Была банкнота в тысячу йен, там похожий сидит начальник.
Батами пользовался.
Женщина видно, что датчанка. Милая, кстати!
Левы в кошельке лежат. Мужик с двадцатки. Натуралист он какой-то.
Швейцарские франки не такие - значит это Боливар
Ну и в завершение мужчина в папахе скорее туркмен, чем монгол и тем более не тунисец.
7 из 8, короче.
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5k
Hugo_RnD 54 минуты назад
12
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Opliut 55 минут назад
Три ответа знал, три ответа угадал, два не знал и не угадал )))
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57k
Дворняга 59 минут назад
6 из 8. Чисто аналитически выбирал, кроме венесуэльского боливара, поскольку протрет Симона Боливара мне известен.
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Ловите наркомана! 59 минут назад
Аналитег :)
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Ivan Час назад
6
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