Минздрав составил антихамскую шпаргалку для персонала больниц и поликлиник

Свершилось! В российском Минздраве решили победить хамское поведение отдельных медиков. В ведомстве опубликовали методичку для сотрудников, в которой перечислены фразы, которые врачам говорить не стоит. Авторами «Рекомендаций» стали 20 сотрудников Минздрава. Заживём теперь!
В документе, который состоит из 55 страниц, очень подробно расписано, как принять пациента, направить его к нужному специалисту. Разработаны целые классификации обращений, детальные схемы и разные алгоритмы. Рекомендации, изданные в документе, в целом призваны повысить доступность первичной помощи для населения нашей страны, - пишет МК.
Также в документе прописано, что для медиков недопустимы фразы и интонации, которые демонстрируют безучастность и безразличие, трактуются как попытка уйти от ответственности, отражают безынициативность или нежелание помочь. Под запретом и любые оценочные суждения, прямые или завуалированные оскорбления, а также фразы, не несущие конкретного смысла.
В топ запрещенных фраз вошли:
«ваша проблема», «это же не я вас неправильно проконсультировал(а)», «что вас ещё не устраивает?», «не знаю, кто вам такое сказал», «а мы-то здесь при чём?», «вы меня, конечно, извините, но...», «вы что-то путаете», «вы меня не слышите».
Согласно рекомендациям Минздрава так же вместо обращения «женщина», «девушка», «молодой человек», «мужчина», следует произносить «вы», «скажите, пожалуйста» или использовать имя пациента.
Согласимся с ТГ-каналом "Мослента": "есть ощущение, что в некоторых регистратурах после внедрения новой методички воцарится гробовая тишина".
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