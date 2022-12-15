Минздрав составил антихамскую шпаргалку для персонала больниц и поликлиник

Также в документе прописано, что для медиков недопустимы фразы и интонации, которые демонстрируют безучастность и безразличие, трактуются как попытка уйти от ответственности, отражают безынициативность или нежелание помочь. Под запретом и любые оценочные суждения, прямые или завуалированные оскорбления, а также фразы, не несущие конкретного смысла.