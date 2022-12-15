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Минздрав составил антихамскую шпаргалку для персонала больниц и поликлиник

Минздрав составил антихамскую шпаргалку для персонала больниц и поликлиник

Автор:
15 декабря 2022 00:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Культура   больницы   медики   минздрав   поликлиники   хамство   
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Свершилось! В российском Минздраве решили победить хамское поведение отдельных медиков. В ведомстве опубликовали методичку для сотрудников, в которой перечислены фразы, которые врачам говорить не стоит. Авторами «Рекомендаций» стали 20 сотрудников Минздрава. Заживём теперь!

В документе, который состоит из 55 страниц, очень подробно расписано, как принять пациента, направить его к нужному специалисту. Разработаны целые классификации обращений, детальные схемы и разные алгоритмы. Рекомендации, изданные в документе, в целом призваны повысить доступность первичной помощи для населения нашей страны, - пишет МК.

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Также в документе прописано, что для медиков недопустимы фразы и интонации, которые демонстрируют безучастность и безразличие, трактуются как попытка уйти от ответственности, отражают безынициативность или нежелание помочь. Под запретом и любые оценочные суждения, прямые или завуалированные оскорбления, а также фразы, не несущие конкретного смысла.

В топ запрещенных фраз вошли:

«ваша проблема», «это же не я вас неправильно проконсультировал(а)», «что вас ещё не устраивает?», «не знаю, кто вам такое сказал», «а мы-то здесь при чём?», «вы меня, конечно, извините, но...», «вы что-то путаете», «вы меня не слышите».

Согласно рекомендациям Минздрава так же вместо обращения «женщина», «девушка», «молодой человек», «мужчина», следует произносить «вы», «скажите, пожалуйста» или использовать имя пациента.

Согласимся с ТГ-каналом "Мослента": "есть ощущение, что в некоторых регистратурах после внедрения новой методички воцарится гробовая тишина".

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Метки: Культура   больницы   медики   минздрав   поликлиники   хамство   
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2  комментария
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Александр Потёмкин 44 минуты назад
Вряд ли что-то изменится, ибо, если поувольнять "грубиянов", их места тут же займут всякие "Айгуль" и "Юлдуз", которые и по-русски то с трудом! (это по Мск)
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16k
Bill 18 минут назад
Не смешите меня! Сейчас во всех крупных компаниях есть такое же. Все эти правила разрабатыватся, чтобы клиенты не смогли засудить компанию. Проводится инструктаж, работники расписываются, что прошли курс обучения. И если что-то случится - виноват конкретный человек, который нарушил обязательста, а не компания.
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