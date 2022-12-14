FISHKINET
Сообщество RealFishki 1000 постов • 74 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Главные секреты фильма “Собачье сердце”

Главные секреты фильма “Собачье сердце”

Автор:
14 декабря 2022 04:56
Сообщество : RealFishki
Метки: Михаил Булгаков   Шариков   актеры   повесть   профессор   роман   собачье сердце   
962
7

Его чуть было не отменили. Ещё чуть-чуть, и мы бы не увидели этот шедевр.

Пожалуй, это главный “перестроечный” фильм. Хотя он был далеко не первой экранизацией - ещё был проект итальянского режиссера Альберто Латтуады.

Нотам художник не прочувствовал “нерв картины” и она получилась смешной, но бестолковой.

×
×

На роль профессора Преображенского пробовались разные актеры, но именно Евстигнеев покорил режиссера. А позже - и зрителей.

Шариков искали по всей стране. А нашли в Алма-Ате, в Театре драмы им. Лермонтова.

На роль пса взяли милицейскую собаку - “Карая”.

Съемки проходили в Москве. В основном, на Лиговском Проспекте и в Апраксином дворе. Также снимали на Обводном канале.

Впервые “Собачье сердце” показали в 988 году и критика была соответствующей:

“Такого дерьма, как "Собачье сердце", никто отродясь не снимал. Режиссёру за это надо отрубить не только руки, но и ноги и сбросить с моста!”

Но потом “награда нашла героя”: в 1989 году на кинофестивале в Варшаве он получил приз "Золотой экран", на фестивале Prix Italia — Гран-при, а в Болгарии на 13-м Международном фестивале Бортко вручили приз "За режиссуру". Через два года после выхода картина была оценена и в СССР. Владимир Бортко, Евгений Евстигнеев и Владимир Толоконников получили Государственную премию имени братьев Васильевых.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Михаил Булгаков   Шариков   актеры   повесть   профессор   роман   собачье сердце   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
671
ManA108 23 минуты назад
Впервые “Собачье сердце” показали в 988 году и критика была “награда нашла героя”: в 1989 году.Да! Тысяча лет награда искала героя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20632



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кубики, которые не наскучат
Кубики, которые не наскучат
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 декабря
Набирающие популярность в сообществах
Мечта фаната Ferrari: кофейный столик, сделанный из двигателя V12
Мечта фаната Ferrari: кофейный столик, сделанный из двигателя V12
Как бы выглядели персонажи фильмов о Гарри Поттере, выйди их образы из-под пера русских классиков
Как бы выглядели персонажи фильмов о Гарри Поттере, выйди их образы из-под пера...
Как выглядели первые отечественные супермаркеты
Как выглядели первые отечественные супермаркеты
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правда жизни

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#Спорт#автомобили#автомир#улыбнуло#полиция#Приколы#фотографии
#Юмор#Прикол#животные#аварии#забавно#подборка#Ynews#дети#СССР#футбол
#интересно#дтп#факты#позитив#авто аварии#Россия#новый год#картинки#США#шоу бизнес
Как выглядели первые отечественные супермаркеты Как выглядели первые отечественные супермаркеты 8 интересных фактов о фильме «Текст» 8 интересных фактов о фильме «Текст» Советский быт: дача профессора из фильма «Джентльмены удачи» Советский быт: дача профессора из фильма «Джентльмены удачи» HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов" HBO назвали исполнителя главной роли в приквеле "Игры престолов" Кинолюбовники, которые продолжили отношения после команды "стоп, снято!" Кинолюбовники, которые продолжили отношения после команды "стоп, снято!" Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера заподозрили в романе Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера заподозрили в романе

На что жалуетесь?

Вернуться