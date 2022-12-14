Главные секреты фильма “Собачье сердце”

Пожалуй, это главный “перестроечный” фильм. Хотя он был далеко не первой экранизацией - ещё был проект итальянского режиссера Альберто Латтуады.

Нотам художник не прочувствовал “нерв картины” и она получилась смешной, но бестолковой.