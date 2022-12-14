Главные секреты фильма “Собачье сердце”

Его чуть было не отменили. Ещё чуть-чуть, и мы бы не увидели этот шедевр.
Пожалуй, это главный “перестроечный” фильм. Хотя он был далеко не первой экранизацией - ещё был проект итальянского режиссера Альберто Латтуады.
Нотам художник не прочувствовал “нерв картины” и она получилась смешной, но бестолковой.
На роль профессора Преображенского пробовались разные актеры, но именно Евстигнеев покорил режиссера. А позже - и зрителей.
Шариков искали по всей стране. А нашли в Алма-Ате, в Театре драмы им. Лермонтова.
На роль пса взяли милицейскую собаку - “Карая”.
Съемки проходили в Москве. В основном, на Лиговском Проспекте и в Апраксином дворе. Также снимали на Обводном канале.
Впервые “Собачье сердце” показали в 988 году и критика была соответствующей:
“Такого дерьма, как "Собачье сердце", никто отродясь не снимал. Режиссёру за это надо отрубить не только руки, но и ноги и сбросить с моста!”
Но потом “награда нашла героя”: в 1989 году на кинофестивале в Варшаве он получил приз "Золотой экран", на фестивале Prix Italia — Гран-при, а в Болгарии на 13-м Международном фестивале Бортко вручили приз "За режиссуру". Через два года после выхода картина была оценена и в СССР. Владимир Бортко, Евгений Евстигнеев и Владимир Толоконников получили Государственную премию имени братьев Васильевых.
Источник:
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