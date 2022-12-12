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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится
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расширяйте свой словарный запас друзья)
ни кто так не умеет виртуозно ругаться - как умный и начитанный человек
Стыдно в таком признаваться , но есть у меня парочка знакомых веганов. И даже один "веган-сыроед" (типа "ем только сырые овощи-фрукты"!)
Так-то люди они неплохие, но после пятой рюмки виски начинают всем, за столом сидящим, люто "выносить мозги", агитируя за "свою веру"... Чем здорово всех собутыльников подбешивают.
;-)