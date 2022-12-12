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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
12 декабря 2022 23:43
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2806
30
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится
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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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22  комментария
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25k
Сергей Алексеевич 10 часов назад
Сразу узнаю HR - тупые бесполезные твари, считающие всех вокруг обслуживающим персоналом.

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4k
!ГЕНнадий Минуту назад
а потом тебя подвозит тесть?..

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2k
Victor 39 минут назад
Комментарий к фото
чо это цифры то бесконечными стали? 0-9 + чуток римских.
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6k
Copycat 3 часа назад
- Глухомань
- Захолустье
- Выселки

расширяйте свой словарный запас друзья)
ни кто так не умеет виртуозно ругаться - как умный и начитанный человек

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16k
Поручик 3 часа назад
"Сельдерейх" - улыбнул!

Стыдно в таком признаваться
, но есть у меня парочка знакомых веганов. И даже один "веган-сыроед" (типа "ем только сырые овощи-фрукты"!)
Так-то люди они неплохие, но после пятой рюмки виски начинают всем, за столом сидящим, люто "выносить мозги", агитируя за "свою веру"... Чем здорово всех собутыльников подбешивают.
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97
Илья Большаков Поручик 2 часа назад
Это они ещё долго держатся.
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1k
S__D 9 часов назад
Комментарий к фото
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5k
salim777 9 часов назад
Ну так и есть. Такое удалять нельзя. Всё нужное.
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4k
Suvar_ 10 часов назад
интересно, откуда этот миф? у меня все наоборот, жена 37.0 - я умираю, у меня 39.1, чего разлегся, топай за молоком/хлебом и пр.
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10k
kaboza 10 часов назад
куя се стресс, волосы сами вылезли...
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