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Вещи времен СССР, при виде которых ностальгия пробивает потолок

Вещи времен СССР, при виде которых ностальгия пробивает потолок

Автор:
19 декабря 2022 18:59
Сообщество : СССР
Метки: СССР   антиквариат   быт ссср   в советской квартире   вещи из СССР   винтаж   ностальгия   предметы быта ссср   старые вещи   
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14

Желанные и незаменимые помощники в быту, а также игрушки и техника, о которых многие мечтали. В этой подборке собраны предметы быта разного времени СССР.

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А чем времен СССР вы продолжаете пользовать по сей день?

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Метки: СССР   антиквариат   быт ссср   в советской квартире   вещи из СССР   винтаж   ностальгия   предметы быта ссср   старые вещи   
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21  комментарий
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2k
Yus Час назад
С времен СССР закончились графины, удочки для зимней рыбалки и пылесосы?
-------------------
А это точно СССР?
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6k
HUBLOT 11 минут назад
Пылесос "вихрь -10". Живет и работает. Проблема с мешками, их уже нет.
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6k
Leo Sun 11 минут назад
когда торопишься налайкодрочить

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2k
Froll 12 минут назад
В детстве на волге с пристани зимней удочкой с таким сторожком таскал карасей.
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783
Gamak 17 минут назад
Афтар, иди уроки делай, скоро четверть заканчивается
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41k
Aleksandr 23 минуты назад
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6k
Алекс Крайчек 23 минуты назад
Анекдот вспомнил:
В Египте на набережной сидят 2 нищих. У одного табличка "подайте бедному еврею". У другого "подайте бедному арабу".
У еврея в миске 2 монетки. У араба полная миска.
Русский турист подходит к еврею и говорит: вы бы сменили табличку, а то вам ничего не подадут.
Еврей поворачивается к арабу: "эй, Абрам, нас тут коммерции учат!"

Если бы аффтор не поместил фото дисков, у него в ленте было бы 2 с половиной коммента. А с дисками беседа закипела!
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5k
CruelAsm Полчаса назад
А откуда пора доставать тумбочку и для чего?
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20k
babuby 51 минуту назад
У автора не то что потолок пробит, а весь чердак течёт!
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16k
Виталий Касандров Час назад
Ну выпускался при СССР проигрыватель СД дисков 89 по 82 год Вега был у соседа. И СД продавались даже в провинции на рынке но вот перезаписывающие сидюки появились только в 94 когда СССР уже приказал долго жить .
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1k
Нудник Шпилкес Час назад
да, помню, граждане СССР постоянно компакт-диски переписывали друг у друга, но не у каждого в то суровое время на компе стоял резак, да и CD-болванки не везде продавались, или в березках или у спекулянтов
автор жги ещё!
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12k
Kostick Час назад
сидишки были. даже мелодия выпустила "щелкунчика". но перезаписанные? автор, ты сам то какого года?)
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48
alexroland Kostick 39 минут назад
Автор сам не в СССР сделанный ...
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5
koshei07 Час назад
А диски здесь какого хрена?
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1k
Darki Час назад
Ого,автор набрал "просто картинок".
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Спелая кукурузинка

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