Вещи времен СССР, при виде которых ностальгия пробивает потолок

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Желанные и незаменимые помощники в быту, а также игрушки и техника, о которых многие мечтали. В этой подборке собраны предметы быта разного времени СССР.
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А чем времен СССР вы продолжаете пользовать по сей день?
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А это точно СССР?
В Египте на набережной сидят 2 нищих. У одного табличка "подайте бедному еврею". У другого "подайте бедному арабу".
У еврея в миске 2 монетки. У араба полная миска.
Русский турист подходит к еврею и говорит: вы бы сменили табличку, а то вам ничего не подадут.
Еврей поворачивается к арабу: "эй, Абрам, нас тут коммерции учат!"
Если бы аффтор не поместил фото дисков, у него в ленте было бы 2 с половиной коммента. А с дисками беседа закипела!
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Эээ... с...По 82?