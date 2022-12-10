Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

1. 0 Дамы передают привет из 90-х

2. 0 Печать приватизационных чеков в московской типографии Гознака

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3. 0 Ночной клуб Up&Down на Зубовском бульваре, 1994 год

4. 0 Стильная дама возле магазина "Товары из Европы". Конец 90-х

5. 0 Торговля виниловыми пластинками на «Горбушке» в Москве. Начало 90-х

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7. 0 Классика жанра! "Ну пойдем ещё походим потом сюда вернемся". Середина 90-х

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9. 0 Милиция частенько устраивала рейды по московским рынкам

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11. 0 Реклама пейджинговой компании. Вологда, конец 90-х.

12. 0 Норильск, 1992 год

13. 0 Окраина Санкт-Петербурга, 1993 год

14. 0 Норильск, 1992 год

15. 0 Сергей Белов.

В 1991 г. Международная федерация баскетбола признала его лучшим европейским баскетболистом всех времен.



Сергей Белов - заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР. Он стал самым результативным игроком сборной в финале Олимпийских игр 1972 г. в Мюнхене, где команда СССР выиграла золотые медали. Матч СССР - США завершился со счетом 51:50, он набрал 20 очков.



Прославленный баскетболист помимо золота Олимпиады-1972 трижды завоевывал олимпийские бронзовые награды в составе сборной СССР. Он дважды становился чемпионом мира, четыре раза - чемпионом Европы, был многократным призером мировых и европейских чемпионатов.

16. 0 Лужники. Возведение навеса над трибунами в ходе реконструкции Большой спортивной арены

17. 0 Владислав Листьев. Москва

18. 0 Митя Фомин, Оксана Олешко и Тимофей Пронькин (группа Hi-Fi), 1998 год

19. 0 Звездный час» Одна из любимейших телепередач детей и их родителей, на которую стремились попасть все. Выходила в эфир по понедельникам на 1 канале с 19 октября 1992 года по 16 января 2002 года. Как и многие другие программы, выходившие на главном телеканале страны, «Звездный час» являлся проектом Владислава Листьева. Несмотря на то, что в самом начале сменилось несколько ведущих, именно Сергей Супонев в качестве ведущего запомнился всем. После трагической гибели ведущего Сергея 8 декабря 2001 года программа прекратила своё существование

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