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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
10 декабря 2022 21:34
Метки: Россия   история   люди   страна   фото   фотографии   
489
22
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Метки: Россия   история   люди   страна   фото   фотографии   
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klop 2 часа назад
Нет Юганск мы будем ругаться, не отговаривай нас.
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Юганск

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