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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Желаю всем хорошего настроения!
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15.
Сергей Белов.
В 1991 г. Международная федерация баскетбола признала его лучшим европейским баскетболистом всех времен.
Сергей Белов - заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР. Он стал самым результативным игроком сборной в финале Олимпийских игр 1972 г. в Мюнхене, где команда СССР выиграла золотые медали. Матч СССР - США завершился со счетом 51:50, он набрал 20 очков.
Прославленный баскетболист помимо золота Олимпиады-1972 трижды завоевывал олимпийские бронзовые награды в составе сборной СССР. Он дважды становился чемпионом мира, четыре раза - чемпионом Европы, был многократным призером мировых и европейских чемпионатов.
В 1991 г. Международная федерация баскетбола признала его лучшим европейским баскетболистом всех времен.
Сергей Белов - заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР. Он стал самым результативным игроком сборной в финале Олимпийских игр 1972 г. в Мюнхене, где команда СССР выиграла золотые медали. Матч СССР - США завершился со счетом 51:50, он набрал 20 очков.
Прославленный баскетболист помимо золота Олимпиады-1972 трижды завоевывал олимпийские бронзовые награды в составе сборной СССР. Он дважды становился чемпионом мира, четыре раза - чемпионом Европы, был многократным призером мировых и европейских чемпионатов.
19.
Звездный час» Одна из любимейших телепередач детей и их родителей, на которую стремились попасть все. Выходила в эфир по понедельникам на 1 канале с 19 октября 1992 года по 16 января 2002 года. Как и многие другие программы, выходившие на главном телеканале страны, «Звездный час» являлся проектом Владислава Листьева. Несмотря на то, что в самом начале сменилось несколько ведущих, именно Сергей Супонев в качестве ведущего запомнился всем. После трагической гибели ведущего Сергея 8 декабря 2001 года программа прекратила своё существование
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