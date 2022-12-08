Виновны по всей строгости: как судили животных в эпоху Средневековья

Пятью годами позднее всё там же в Швейцарии, а именно в Лозанне состоялся суд над майскими жуками, от которых требовали незамедлительно покинуть страну. Там же судили и гусениц, сожравших урожай. Весь абсурд заключался в том, что последних приглашали на заседание тремя ударами колоколов.

Нужно ли говорить, что на суд никто не явился, кроме предоставленного им защитника. Правда, адвокат им не помог, гусениц признали прибежищем дьявола и попросили удалиться со всей полей.

Похожая история произошла и с полёвками, которых в 1519 году попросили переселиться на другое место, выделив на это срок в 14 суток.

А во французском Мелене ещё в 1386 году весьма сурово наказали свинью, изгрызшую лицо ребёнку. Её приговорили к казне через повешение. Причём по этому делу сохранился отчёт, где перечислялись все расходы. Например, там было указано, что на содержание и кормление свиньи было потрачено 6 грошей, 54 гроша выплатили палачу. Помимо этого там указывались расходы на доставку животного на телеге, а также на верёвку для эшафота.