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Виновны по всей строгости: как судили животных в эпоху Средневековья

Виновны по всей строгости: как судили животных в эпоху Средневековья

Автор:
08 декабря 2022 01:37
Сообщество : Истории
Метки: животные   истории   средневековая европа   средневековая тупость   средневековье   суд над животными   
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Мы уже неоднократно говорили о странных и колоритных деталях, которыми была наполнена эпоха Средневековья. Однако одной из самых ярких без преувеличения можно назвать суд над животными. Именно на этом и хотелось бы остановиться подробней.

Так мы уже рассказывали об адвокате Бартоломью Чессени, который в 16 веке добился оправдательного приговора для крыс, съевших урожай ячменя. Однако в «тёмные века» хватало и других весьма абсурдных дел, сопровождаемых судебными заседаниями по всем правилам.

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Например, в 1474 году в Базеле осудили петуха, якобы снёсшего яйцо. Поскольку люди того времени активно верили в мистику, они считали, что из «петушиных яиц» могут вылупиться василиски, представлявшие собой полуптиц, полузмей.


Петуху предоставили защиту, однако это ему не помогло: он был признан одержимым дьяволом и сожжён на костре вместе с яйцом.

Пятью годами позднее всё там же в Швейцарии, а именно в Лозанне  состоялся суд над майскими жуками, от которых требовали незамедлительно покинуть страну. Там же судили и гусениц, сожравших урожай. Весь абсурд заключался в том, что последних приглашали на заседание тремя ударами колоколов.


Нужно ли говорить, что на суд никто не явился, кроме предоставленного им защитника. Правда, адвокат им не помог, гусениц признали прибежищем дьявола и попросили удалиться со всей полей.

Похожая история произошла и с полёвками, которых в 1519 году попросили переселиться на другое место, выделив на это срок в 14 суток.


А во французском Мелене ещё в 1386 году весьма сурово наказали свинью, изгрызшую лицо ребёнку. Её приговорили к казне через повешение. Причём по этому делу сохранился отчёт, где перечислялись все расходы. Например, там было указано, что на содержание и кормление свиньи было потрачено 6 грошей, 54 гроша выплатили палачу. Помимо этого там указывались расходы на доставку животного на телеге, а также на верёвку для эшафота.

Однако во все века больше всего доставалось кошкам, ведь помимо официальных заседаний над ними чинили внесудебные расправы. Так, в бельгийском городе Ипр проходило ежегодное празднество, называемое «кошачьим месяцем», когда живых кошек сбрасывали с местной колокольни.

А во Франции на день святого Иоанна сооружали виселицы для кошек или сжигали их на кострах в первое воскресенье поста. В итоге к 14 веку их популяции грозило полное уничтожение, из-за чего оставшиеся кошки уже не могли справляться с крысами, переносившими бубонную чуму.

А ведь всему виной затянувшаяся на столетия вера в мифологическую парадигму!

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Метки: животные   истории   средневековая европа   средневековая тупость   средневековье   суд над животными   
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2  комментария
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albedo Час назад
Вот и думаешь - если уничтожали кошек, следствием уничтожения росла популяция крыс и как следствие чума.
Выходит судьи кошек были служителями дьявола (шутка)
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Антибиотик
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