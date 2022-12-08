Виновны по всей строгости: как судили животных в эпоху Средневековья

Мы уже неоднократно говорили о странных и колоритных деталях, которыми была наполнена эпоха Средневековья. Однако одной из самых ярких без преувеличения можно назвать суд над животными. Именно на этом и хотелось бы остановиться подробней.
Так мы уже рассказывали об адвокате Бартоломью Чессени, который в 16 веке добился оправдательного приговора для крыс, съевших урожай ячменя. Однако в «тёмные века» хватало и других весьма абсурдных дел, сопровождаемых судебными заседаниями по всем правилам.
Например, в 1474 году в Базеле осудили петуха, якобы снёсшего яйцо. Поскольку люди того времени активно верили в мистику, они считали, что из «петушиных яиц» могут вылупиться василиски, представлявшие собой полуптиц, полузмей.
Петуху предоставили защиту, однако это ему не помогло: он был признан одержимым дьяволом и сожжён на костре вместе с яйцом.
Пятью годами позднее всё там же в Швейцарии, а именно в Лозанне состоялся суд над майскими жуками, от которых требовали незамедлительно покинуть страну. Там же судили и гусениц, сожравших урожай. Весь абсурд заключался в том, что последних приглашали на заседание тремя ударами колоколов.
Нужно ли говорить, что на суд никто не явился, кроме предоставленного им защитника. Правда, адвокат им не помог, гусениц признали прибежищем дьявола и попросили удалиться со всей полей.
Похожая история произошла и с полёвками, которых в 1519 году попросили переселиться на другое место, выделив на это срок в 14 суток.
А во французском Мелене ещё в 1386 году весьма сурово наказали свинью, изгрызшую лицо ребёнку. Её приговорили к казне через повешение. Причём по этому делу сохранился отчёт, где перечислялись все расходы. Например, там было указано, что на содержание и кормление свиньи было потрачено 6 грошей, 54 гроша выплатили палачу. Помимо этого там указывались расходы на доставку животного на телеге, а также на верёвку для эшафота.
Однако во все века больше всего доставалось кошкам, ведь помимо официальных заседаний над ними чинили внесудебные расправы. Так, в бельгийском городе Ипр проходило ежегодное празднество, называемое «кошачьим месяцем», когда живых кошек сбрасывали с местной колокольни.
А во Франции на день святого Иоанна сооружали виселицы для кошек или сжигали их на кострах в первое воскресенье поста. В итоге к 14 веку их популяции грозило полное уничтожение, из-за чего оставшиеся кошки уже не могли справляться с крысами, переносившими бубонную чуму.
А ведь всему виной затянувшаяся на столетия вера в мифологическую парадигму!
Источник:
- Японца арестовали за 2000 звонков в полицию
- Разный Мориарти, болеющие растения и другие занятые факты и истории
- В Стамбуле мужчина поймал кошку, выпавшую из окна
- Истории от медиков, от которых волосы встают дыбом
Выходит судьи кошек были служителями дьявола (шутка)