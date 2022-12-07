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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
07 декабря 2022 17:31
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2491
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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25  комментариев
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8k
hairov 2 часа назад
Первая картинка -
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АнтонПолднев Час назад
Ссылка youtu.be
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30k
АнтонПолднев Час назад
Автор, по ходу, человек очень впечатлительный... Если бы он на ленте увидел литр водки, канистру машинного масла, два помидора и пачку стирального порошка, он бы с ума сошёл от того, какая будет вечеринка
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9k
JeanLuk Час назад
Комментарий к фото
Работа - на работе. У меня вне рабочее время и телефон-то рабочий отключен, а личный - на работе никто не знает.
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9k
Василенко Татьяна Час назад
Насчет тети с ватсаппом - в точку!!! У меня такая есть, как только освоила эту игрушку - как из рога изобилия доброе утро, светлого понедельника, хорошего настроения и прочей тиктокерской чуши, причем часов в 7 утра... Поставила ее на беззвучный режим и ежедневно чищу чат
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9k
JeanLuk Час назад
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Не у каждого. А так отключить уведомления и нет проблем.
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65k
Андрей 2 часа назад
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зимой разведчику кальсоны ещё важней чем камуфляж без них позвякивают йайцы и не до подвигов ваще
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2k
Kariya 2 часа назад
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Точно и точка.
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2k
Kariya 2 часа назад
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Держись, мужик. У меня таких "теть" шесть штук. Младшим телефон только с смсками, никакого ватсапа и остальных мессагов, пока сами установить не смогут!!
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1k
ChePaev 2 часа назад
Насчет доброты людей раньше не в полне уверен: -помню как то в детстве, году в 80-м, пришли мы с родителями в гости к каким то их друзьям, дело было или под или после Нового года, не помню уже, но елка стояла у них наряженная, все дела. И висели на елке конфеты, такие в бумажных обертках типа "Белочка", "Медведи в лесу", "Мишка на севере" и пр. очень это запомнилось, и я малой, увидев эти конфеты на елке, бегу к елке, думая что они именно для меня висят, хватаю, а они пустые, я вторую, третью, четвертую, все пустые, одни обертки красиво свернуты. Все за столом в зале хохочут, а у меня ощущение что меня обманули и очень обидно так стало, разревелся.))) А вы говорите раньше люди добрее были.
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2k
Kariya 2 часа назад
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Да она небось не заперта.
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Kariya 2 часа назад
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Другие три выпили все что ли по пути?
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Kariya 2 часа назад
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Крякнуть и елку пойти рубить.
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