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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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Задолбался "чистить" телефон... Семья большая, большинство родственников - "тётушки" 60+, которых научили пользованию WhatsApp... А мне по-работе нужно, и "беззвучка" не спасает...
Хотя в целом согласен, нихрена никто добрее не был.
"Когда я был маленький, меня ставили на табуретку под ёлкой, и заставляли читать пришедшему ДедМорозу стишок. Если ему стишок нравился - ДедМороз дарил мне конфеты и мандаринки.
А если стишок не нравился - табуретку из-под меня выбивали..."(с)