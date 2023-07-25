Полиция поставила на место казахского националиста, разъяснив ему статус русского языка

Национальные патрули в Казахстане все чаще докапываются до русскоязычных жителей, пытаясь заставить говорить их на официальном языке страны. Подчас эти требования выглядят агрессивными - и тогда на помощь приходят правоохранители.





Местный житель разозлился на мужчину, который говорил по-русски, и хотел заручитться поддержкой полиции. Однако получил чувствительный щелчок по носу, узнав, что русский язык является таким же средством общения в Казасхстане, как и официальный - казахский.



