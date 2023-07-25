Полиция поставила на место казахского националиста, разъяснив ему статус русского языка

"Блюститель нации" оскорбился за разговор на русском языке, вызвал полицию и только от стражей порядка узнал, что был не прав. Спорить с правоохранителем у казаха не хватило мощи.
Национальные патрули в Казахстане все чаще докапываются до русскоязычных жителей, пытаясь заставить говорить их на официальном языке страны. Подчас эти требования выглядят агрессивными - и тогда на помощь приходят правоохранители.
Местный житель разозлился на мужчину, который говорил по-русски, и хотел заручитться поддержкой полиции. Однако получил чувствительный щелчок по носу, узнав, что русский язык является таким же средством общения в Казасхстане, как и официальный - казахский.
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Спорить с представителем власти суетолог не стал. "Всё хорошо", - заявил он по-русски. Возможно, не все казахстанцы знают законы собственной страны и из-за этого происходят конфликты на языковой почве?
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Да неее. Просто некоторые реальные ушлепки.
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Хреновый у тебя круг общения.
Мое мнение о жителях так называемой Украины основывалось не на том как мне разяснят и покажут, а на основе результатов их выборов.
А там 50 на 50.
Половина страны за Россию, половина за Запад.