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Полиция поставила на место казахского националиста, разъяснив ему статус русского языка

Полиция поставила на место казахского националиста, разъяснив ему статус русского языка

Автор:
25 июля 2023 16:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Казахстан   конфликт   националист   полиция   разговор   русский язык   языковой патруль   
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"Блюститель нации" оскорбился за разговор на русском языке, вызвал полицию и только от стражей порядка узнал, что был не прав. Спорить с правоохранителем у казаха не хватило мощи.

Национальные патрули в Казахстане все чаще докапываются до русскоязычных жителей, пытаясь заставить говорить их на официальном языке страны. Подчас эти требования выглядят агрессивными - и тогда на помощь приходят правоохранители.


Местный житель разозлился на мужчину, который говорил по-русски, и хотел заручитться поддержкой полиции. Однако получил чувствительный щелчок по носу, узнав, что русский язык является таким же средством общения в Казасхстане, как и официальный - казахский.


Спорить с представителем власти суетолог не стал. "Всё хорошо", - заявил он по-русски. Возможно, не все казахстанцы знают законы собственной страны и из-за этого происходят конфликты на языковой почве?

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Метки: Видео   Казахстан   конфликт   националист   полиция   разговор   русский язык   языковой патруль   
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24  комментария
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1k
Uganda Час назад
Ростки зла. Сначала вот так, затем прогнут законы и полицию и привет вторая украина.
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646
Куруш Минуту назад
"Возможно, не все казахстанцы знают законы собственной страны и из-за этого происходят конфликты на языковой почве?"
Да неее. Просто некоторые реальные ушлепки.
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1k
Просто прохожий 2 минуты назад
Это тот что на верхнем фото справа? Так он и на казаха не похож. Но это еще хуже-русский с деформированным сознанием, прожил всю жизнь в республике, выучил язык и и считает себя мЕстным. Такие есть во всех бывших республиках, которые агрессивнее местных.
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10k
Борис Карабанов 8 минут назад
Оскорбился за разговор? Ну, тогда ему надо было с ноги.
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32k
Ashabad 20 минут назад
Украина шла к войне и руине таким же путём
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8k
Роман 24 минуты назад
Ой дууурак... Не понимает чем все это может закончится.
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5k
workmen77 Полчаса назад
А чего этот истинный казах не стал на казахском разговаривать с полицейским?
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15k
a_komolow 46 минут назад
Обосрался по-полной!
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151
Нобол Вивифайн 57 минут назад
А, где фото этого "чудака"? Страна должна знать своих хероев.
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16k
Дядюшка Ау 58 минут назад
Позволю отступить немного назад. Драчливое выступление студентов в 2013, которое пользовалось поддержкой разве что в Киеве, плавно перетекло в антирусский майдан, финансово подпитываемый со всех сторон. Особую роль сыграли СМИ, в т.ч. особенно на российских СМИ. Глядя в телевизор, укреплялось впечатление, что Украина вся в едином порыве скакала, как стая бабуинов, с криками "Кто не скачет, тот москаль". Собственно в умах россиян формировалось мнение, что вот это стадо и есть Украина. Во что это вылилось, ныне можно теперь читать в фронтовых сводках. А теперь вопрос: а есть ли из Казахстана другие новости, кроме умственных упражнений мамбетов? И кому это выгодно?
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6k
ДеониS Час назад
На рожу истиный казах)))
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13k
gavrosh Час назад
Кастрюльколовость заразна.
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44k
Карандаш Час назад
Чёт кумысники нагнетать стали...
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