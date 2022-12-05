В Монголии третий день бушуют протесты

В Монголии шумно. Уже третий день люди требуют отставки правительства и наказания виновных в краже. Всё закрутилось из-за поставок угля.

Страна отправляет в Китай около 80% своего экспорта. Почти половина от этого - уголь. И вот с ним вышла «заминка» - чиновники должны были поставить его на 12 миллиардов долларов, а вместо этого прикарманили деньги.

Когда об этом стало известно, люди вышли на улицу и стали штурмовать Дом правительства. Силовики пока стараются не вмешиваться и лишь стоят в оцеплении, но ситуация накаляется.