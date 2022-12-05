В Монголии третий день бушуют протесты

Они начались после того, как стало известно, что чиновники украли 12 миллиардов долларов.
В Монголии шумно. Уже третий день люди требуют отставки правительства и наказания виновных в краже. Всё закрутилось из-за поставок угля.
Страна отправляет в Китай около 80% своего экспорта. Почти половина от этого - уголь. И вот с ним вышла «заминка» - чиновники должны были поставить его на 12 миллиардов долларов, а вместо этого прикарманили деньги.
Когда об этом стало известно, люди вышли на улицу и стали штурмовать Дом правительства. Силовики пока стараются не вмешиваться и лишь стоят в оцеплении, но ситуация накаляется.
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12 лярдов внезапно пропали, уголь поставлялся партиями и за каждую отдельная оплата. Сделали вброс и погнали хомячков на штурм.
А украли или не украли, уже всем пофиг, даже если найдут деньги, появятся новые претензии и требования.
https://centralasia.media/news:1829899/?from=canews&place=search&sth=20426f7bd3e888a2dbdbf37acc1cecf3https://centralasia.media/news:1829899/?from=canews&place=search&sth=20426f7bd3e888a2dbdbf37acc1cecf3
Просто пендосам очень хочется покачать Монголию.
"Власти Монголии приняли решение о силовом разгоне митингующих против коррупции у Дома правительства. Об этом сообщает Eagle."
Шутка, хотя...?