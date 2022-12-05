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В Монголии третий день бушуют протесты

В Монголии третий день бушуют протесты

Автор:
05 декабря 2022 15:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Монголия   кража   протесты   уголь   чиновники   экспорт   
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Они начались после того, как стало известно, что чиновники украли 12 миллиардов долларов.

В Монголии шумно. Уже третий день люди требуют отставки правительства и наказания виновных в краже. Всё закрутилось из-за поставок угля.

Страна отправляет в Китай около 80% своего экспорта. Почти половина от этого - уголь. И вот с ним вышла «заминка» - чиновники должны были поставить его на 12 миллиардов долларов, а вместо этого прикарманили деньги.

Когда об этом стало известно, люди вышли на улицу и стали штурмовать Дом правительства. Силовики пока стараются не вмешиваться и лишь стоят в оцеплении, но ситуация накаляется.

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Метки: Монголия   кража   протесты   уголь   чиновники   экспорт   
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34  комментария
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16k
Александр Час назад
Не верю я что вдруг вот так собрались и начали буянить без внешнего вмешательства.
12 лярдов внезапно пропали, уголь поставлялся партиями и за каждую отдельная оплата. Сделали вброс и погнали хомячков на штурм.
А украли или не украли, уже всем пофиг, даже если найдут деньги, появятся новые претензии и требования.
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1k
an-bask 3 минуты назад
на масленицу похоже

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4k
Горожанин 3 минуты назад
А за иго расплатились?
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9k
antonium 12 минут назад
Не надо раскачивать лодку!
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1k
ChePaev 13 минут назад
ну украли и украли, чего шуметь то?)) деньги любят тишину))
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21k
BiZ 14 минут назад
как они узнали о пропаже-то?
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16k
Bill 18 минут назад
Деньги вот они:
https://centralasia.media/news:1829899/?from=canews&place=search&sth=20426f7bd3e888a2dbdbf37acc1cecf3https://centralasia.media/news:1829899/?from=canews&place=search&sth=20426f7bd3e888a2dbdbf37acc1cecf3
Просто пендосам очень хочется покачать Монголию.
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513
ЭтоКотЭ 21 минуту назад
В новостях про 1,8 ярдов писали...
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49k
Сергей 22 минуты назад
Из за каких то жалких сворованных 12 000 000 000 долларов, столько шума. Если бы мы , россияне, каждый раз из за такой суммы такой шум поднимали бы то страна давно бы по швам треснула. Монголы , не раскачивайте лодку! Ухнаагийны Хурэлсухов на переправе не меняют!
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9k
Shtoppi 22 минуты назад
Странно что только сейчас бомбануло. Там в стране уже давно жопа полная: безработица, коррупция и пр., но все сидели тихо, а вот именно сейчас жахнуло.
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12
Color Cristal Полчаса назад
Какой смысл от демократии, если средствА разворовываются на корню?
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9k
Maddy8 Полчаса назад
раскачивание лодки?
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2k
Dema 41 минуту назад
Молодцы,вот народ.Сколько у нас украли и...тишина.А вообще то сами отдали.
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31k
Юр21 42 минуты назад
Ну надо же как неожиданно... Ведь Монголия вполне дружественная для США страна - и тут такое... Видно рабы хозяина кинули!
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−10
Sergius SPb 42 минуты назад
Степная демократия...
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213
Краснодар 50 минут назад
Украли все таки не 12 ярдов, а 1,8 млд долларов. Что конечно же немало. А китайцы уже казнили несколько своих чиновников, причастных к краже угля из Монголии.
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3k
александр 56 минут назад
ну раз силовики не вмешиваются, значит амеры "тут как тут"
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7k
SuperTroll Час назад
Красавчики! Все правильно делают! Народное достояние кучка борзых чинуш прикарманило. Где то я такое уже видел...
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5k
BenderRodriguez Час назад
Все правильно делают. Этих воров только пинками можно вытурить.
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31k
Snork Snorkoff Час назад
Поподробнее бы. 12 лярдов не так просто украсть, они для этого сначала как минимум должны быть. Если что, это весь годовой ВВП Монголии
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10k
Sasa Час назад
Теперь и в Монголии цветная революция назревает. Золото-Ордынский майдан? )))
Шутка, хотя...?
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