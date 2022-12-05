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Вьетнамец приручил целую реку рыбок

Вьетнамец приручил целую реку рыбок

Автор:
05 декабря 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Вьетнам   животные   и такое бывает   любопытно   необычные питомцы   приручение   река   рыбы   
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Житель Вьетнама прославился в своей родной провинции Анзянг заботой о тысячах диких речных рыб, которые каждый день приплывают к нему домой в ожидании еды.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вьетнам   животные   и такое бывает   любопытно   необычные питомцы   приручение   река   рыбы   
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1  комментарий
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Алекс Чебурашкин 50 секунд назад
а потом о их сожрал и заразил весь мир рыбным гриппом . Потому как он не только ел но и обнимал.))))
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