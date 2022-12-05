Вьетнамец приручил целую реку рыбок

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Житель Вьетнама прославился в своей родной провинции Анзянг заботой о тысячах диких речных рыб, которые каждый день приплывают к нему домой в ожидании еды.
Дом Муой Фука в Лонг Киен, в дельте Меконга, стал достопримечательностью как для местных жителей, так и для туристов. Люди регулярно приезжают посмотреть, как мужчина кормит стаю диких рыб, которые ежедневно его посещают. Когда 52-летний мужчина начал кормить рыб, к нему приплывали лишь несколько пангасиусов, но за последние два года их количество росло с каждым днем, и теперь тысячи рыб плавают кругами у его дома на берегу реки каждый день, чтобы поесть. Рыбы приплывают к нему по своей воле. Другие тоже пытались привлечь их, бросая еду в реку, но по какой-то причине они останавливаются только у дома Муой Фука.
Жизнь вьетнамского фермера, выращивающего уток, изменилась в Тет (вьетнамский Новый лунный год) 2020 года. Он помнит этот день так, как будто он был вчера. Его жена и дети отсутствовали, и он зашел в дом, чтобы приготовить немного риса, чтобы отнести его бабушке и дедушке для Тэта. Пока он готовил рис, он выглянул в окно и заметил несколько рыб, которые выпрыгивали на поверхность реки с открытым ртом, как будто выпрашивая еду.
Муой Фук взял горсть корма для уток и бросил в реку. Затем он вернулся к своим делам, не задумываясь о голодной рыбе. Но на следующий день он снова заметил рыб и снова бросил им немного еды. С тех пор они навещают его каждый день и каждый раз приводят с собой новых друзей.
Муой Фук взял горсть корма для уток и бросил в реку. Затем он вернулся к своим делам, не задумываясь о голодной рыбе. Но на следующий день он снова заметил рыб и снова бросил им немного еды. С тех пор они навещают его каждый день и каждый раз приводят с собой новых друзей.
С десятка пангасиусов, которые впервые остановились у дома Муой Фук более двух лет назад, косяк рыб вырос до нескольких тысяч (по некоторым оценкам, до десятков тысяч). В нем есть рыбы разных видов, такие как палтус, сом, змееголов и даже агрессивный белый помпано. Никто не знает, откуда приплывают рыбы и почему они выбрали дом Муоя из тысяч других в дельте Меконга.
Сначала Муой Фук использовал несколько пакетов корма для рыб в месяц, но теперь косяк рыб стал настолько большим, что ему нужно тонны еды в месяц, чтобы прокормить их. Это довольно накладно для него, поэтому часто он бросает им испорченные фрукты и овощи, подаренные местными фермерами, которые, похоже, нравятся рыбам не меньше.
Туристы обычно приезжают в дом Муой Фука, чтобы своими глазами увидеть гигантский косяк рыб, но, к сожалению, они не единственные, кто останавливается здесь. Каждую ночь десятки рыбацких лодок приплывают к дому Муой Фука и забрасывают сети в надежде поймать гигантский косяк, но до сих пор рыбе удавалось их избегать. Тем не менее, Муой и его отец часто не ложатся спать, чтобы убедиться, что никто не причинит вреда рыбе.
«Многие люди знают, что здесь есть рыба, поэтому они пользуются нашим отсутствием, чтобы выслеживать и забрасывать сети, — сказал Муой Дантри. - Каждый раз, когда мы видим, как ее ловят, мы с отцом умоляем их не делать этого. Я не знаю, что еще с ними можно сделать».
Туристы обычно приезжают в дом Муой Фука, чтобы своими глазами увидеть гигантский косяк рыб, но, к сожалению, они не единственные, кто останавливается здесь. Каждую ночь десятки рыбацких лодок приплывают к дому Муой Фука и забрасывают сети в надежде поймать гигантский косяк, но до сих пор рыбе удавалось их избегать. Тем не менее, Муой и его отец часто не ложатся спать, чтобы убедиться, что никто не причинит вреда рыбе.
«Многие люди знают, что здесь есть рыба, поэтому они пользуются нашим отсутствием, чтобы выслеживать и забрасывать сети, — сказал Муой Дантри. - Каждый раз, когда мы видим, как ее ловят, мы с отцом умоляем их не делать этого. Я не знаю, что еще с ними можно сделать».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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