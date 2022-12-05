Вьетнамец приручил целую реку рыбок

Сначала Муой Фук использовал несколько пакетов корма для рыб в месяц, но теперь косяк рыб стал настолько большим, что ему нужно тонны еды в месяц, чтобы прокормить их. Это довольно накладно для него, поэтому часто он бросает им испорченные фрукты и овощи, подаренные местными фермерами, которые, похоже, нравятся рыбам не меньше. Туристы обычно приезжают в дом Муой Фука, чтобы своими глазами увидеть гигантский косяк рыб, но, к сожалению, они не единственные, кто останавливается здесь. Каждую ночь десятки рыбацких лодок приплывают к дому Муой Фука и забрасывают сети в надежде поймать гигантский косяк, но до сих пор рыбе удавалось их избегать. Тем не менее, Муой и его отец часто не ложатся спать, чтобы убедиться, что никто не причинит вреда рыбе. «Многие люди знают, что здесь есть рыба, поэтому они пользуются нашим отсутствием, чтобы выслеживать и забрасывать сети, — сказал Муой Дантри. - Каждый раз, когда мы видим, как ее ловят, мы с отцом умоляем их не делать этого. Я не знаю, что еще с ними можно сделать».

2022-12-05T08:30:51+03:00