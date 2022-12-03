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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
03 декабря 2022 21:30
Метки: Россия   история   люди   страна   фото   фотографии   
1099
22
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Метки: Россия   история   люди   страна   фото   фотографии   
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7  комментариев
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10k
kaboza 2 часа назад
это поворот на Кастанаевскую, в башнях на первом этаже был магазин обувь, затем Эконика))) живу рядом, за секунду принял))
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9k
Василенко Татьяна 46 минут назад
Орнелла божественная женщина! Салтыкова, конечно, может, и клёвая, но до Орнеллы ей как до Луны)
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62k
doker 2 часа назад
Часто слышал о гуманитарке для России в 90х. Но не видел. И мои знакомые не видели.
Интересно, дальше Москвы гуманитарная помощь куда нибудь доходила?
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15k
Алекс 2 часа назад
Клёвая!
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3k
Мочи свиней! 2 часа назад
Этот автор ни одной темы не создаст без девчонок в коротких юбочках или с откровенными декольте. Голодающий, жаль его. Реальной женщины нет, либо счастливый обладатель бегемотины, ибо ни один нормальный чел не станет хранить на компе столько баб. Скиньтесь ему на резиновую куклу, сделаем "Фишки" чище)
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