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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Желаю всем хорошего настроения!
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11.
26 ноября 1992 года по телевидению показана последняя серия сверх популярного в России мексиканского сериала «Богатые тоже плачут»
15.
Кинотеатр "Кинодром"
17 июня 1999 года в Москве на территории спорткомплекса Крылатское состоялось открытие первого в России автомобильного кинотеатра под открытым небом "Кинодром". Кинотеатр "Кинодром" создан по образу и подобию популярных в США и Европе кинотеатров для автомобилистов.
Площадка (зал) была рассчитана на 150 автомобилей, ее размер - 4800 кв.м. Размер экрана - 18 метров в ширину и 12,5 метров в высоту. Звук передавался прямо в машину через автомагнитолу на частоте 88,1 FM.
Кинопоказ осуществлялся из кинопроекционной будки, расположенной на расчётном расстоянии от экрана - 70 м., которое могло быть увеличено в зависимости от типа объектива.
17 июня 1999 года в Москве на территории спорткомплекса Крылатское состоялось открытие первого в России автомобильного кинотеатра под открытым небом "Кинодром". Кинотеатр "Кинодром" создан по образу и подобию популярных в США и Европе кинотеатров для автомобилистов.
Площадка (зал) была рассчитана на 150 автомобилей, ее размер - 4800 кв.м. Размер экрана - 18 метров в ширину и 12,5 метров в высоту. Звук передавался прямо в машину через автомагнитолу на частоте 88,1 FM.
Кинопоказ осуществлялся из кинопроекционной будки, расположенной на расчётном расстоянии от экрана - 70 м., которое могло быть увеличено в зависимости от типа объектива.
17.
23 ноября 1992 года на выставке COMDEX в Лас-Вегасе был представлен первый смартфон IBM Simon. Он был спроектирован корпорацией IBM при участии телекоммуникационной компании Bell South. Инженеры попытались объединить в одном девайсе функции мобильного телефона, пейджера и факса. Телефон был с сенсорным экраном и клавиатурой QWERTY. IBM и Bell South добавили в смартфон календарь, калькулятор, адресную книгу, мировое время, игры, а также электронную почту. В США продажи IBM Simon стартовали в 1994 году по цене $899.
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Интересно, дальше Москвы гуманитарная помощь куда нибудь доходила?