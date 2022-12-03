Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

1. 0 Девчуля из 90-х передает привет!

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3. 0 Пара прогуливается по Новосибирску. 90-е годы.

4. 0 Уфа, 1994

5. 0 Торговля...

6. 0 Девушки после занятий аэробикой, Москва

7. 0 Георгий Делиев и Борис Барский на съёмках передачи "Маски-шоу", 90-е

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9. 0 Иван Демидов ведущий «МузОбоз», середина 90-х

10. 0 У метро Кунцевская

11. 0 26 ноября 1992 года по телевидению показана последняя серия сверх популярного в России мексиканского сериала «Богатые тоже плачут»

12. 0 Наталья Сенчукова Виктор Рыбин, 1990 год

13. 0 Парни прикалываются над номером.

14. 0 The Rolling Stones позируют на фоне собора Василия Блаженного 1998.

15. 0 Кинотеатр "Кинодром"



17 июня 1999 года в Москве на территории спорткомплекса Крылатское состоялось открытие первого в России автомобильного кинотеатра под открытым небом "Кинодром". Кинотеатр "Кинодром" создан по образу и подобию популярных в США и Европе кинотеатров для автомобилистов.



Площадка (зал) была рассчитана на 150 автомобилей, ее размер - 4800 кв.м. Размер экрана - 18 метров в ширину и 12,5 метров в высоту. Звук передавался прямо в машину через автомагнитолу на частоте 88,1 FM.



Кинопоказ осуществлялся из кинопроекционной будки, расположенной на расчётном расстоянии от экрана - 70 м., которое могло быть увеличено в зависимости от типа объектива.

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17. 0 23 ноября 1992 года на выставке COMDEX в Лас-Вегасе был представлен первый смартфон IBM Simon. Он был спроектирован корпорацией IBM при участии телекоммуникационной компании Bell South. Инженеры попытались объединить в одном девайсе функции мобильного телефона, пейджера и факса. Телефон был с сенсорным экраном и клавиатурой QWERTY. IBM и Bell South добавили в смартфон календарь, калькулятор, адресную книгу, мировое время, игры, а также электронную почту. В США продажи IBM Simon стартовали в 1994 году по цене $899.

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19. 0 Вход на сельскую дискотеку, Литва, 90-е. Фото Эндрю Максиса.

20. 0 Гуманитарка

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