FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 498 постов • 72 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом
Предприниматель построил роскошный подземный бункер стоимостью 1 миллиард долларов

Предприниматель построил роскошный подземный бункер стоимостью 1 миллиард долларов

Автор:
29 ноября 2022 20:49
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Германия   бункер   интерьеры   миллионеры   подземное убежище   препперы   
1662
20

Vivos — калифорнийская компания, основанная предпринимателем Робертом Вичино, который занимается строительством элитных подземных убежищ на случай стихийных бедствий и прочих катастроф. Конкретно этот бункер стоимостью 1 миллиард долларов построили в Германии. Миллионеры, которым посчастливится его приобрести, смогут спокойно прожить в нем целый год, не высовываясь.

Снаружи это удивительное убежище, получившее название «Europa One Shelter», выглядит как обычный бункер. У него есть тяжелая стальная дверь для защиты, а также платформа для спуска припасов в убежище.

×
×

Те, кому повезет пройти через сверхпрочные стальные двери хранилища, попадут сразу в центр безопасности. Из этой комнаты можно контролировать весь объект. Здесь также можно связаться с внешним миром по радио.

Чтобы в убежище можно было провести как можно больше времени, в нем есть специальная комната, где можно выращивать овощи и другие растения. Мощные лампы, подвешенные к потолку, обеспечивают растениям источник тепла и света.

Это система фильтрации воздуха, которая позволяет откачивать застоявшийся воздух и подавать свежий воздух для всего убежища. Если эта штука забарахлит, то обитателям бункера придется несладко.

Это стена воздушных фильтров внутри бункера. Она также помогает контролировать качество воздуха в убежище.

Система питания и запас воды для всего убежища.

Спорт, как известно, жизнь, поэтому создатели убежища предусмотрели тренажеры. Ну и братьев наших меньших бросать нельзя, поэтому здесь есть целая стена из клеток для животных.

Теперь пришло время показать, чем этот бункер отличается от любого другого. 5-звездочные удобства! Вы только посмотрите на эту гостиную.

Масштабы этого места невероятны, если учесть, что оно находится под землей. В гостиной так много мест, что все родственники и друзья могут присоединиться.

Все это роскошно не только для убежища. Это место считалось бы отличным домом и над землей!

Взгляните на эти два гигантских холодильника. Такой кухне позавидовали бы некоторые профессиональные повара.

Ванная простовата, но для бункера это все равно роскошно.

Запасные спальные места на случай, если забредут другие выжившие.

Придется запастись действительно гигантской коллекцией фильмов.

Там даже есть бассейн! Конкретно он, правда, находится на прилагающей территории на поверхности, но всё же.

А это главная спальня. Здесь можно спать спокойно, даже зная, что внешний мир канул в Лету.

Здесь даже есть бар. Чтобы уж точно не захотелось покидать этот подземный дворец.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Германия   бункер   интерьеры   миллионеры   подземное убежище   препперы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
89k
parallax 49 минут назад
Руководство по закапыванию денег.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Егор Полчаса назад
Археологи охренеют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва 47 минут назад
фуфло. унитазы не золотые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
sos1960sos 48 минут назад
Ему что, никто не объяснил, что когда всё неожиданно начнётся он может и не успеть добежать до бункера?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

73450



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Откуда взялась испанская коррида и почему русских зрителей на ней сажают отдельно?
Откуда взялась испанская коррида и почему русских зрителей на ней сажают отдельно?
В Париже эко-активисты перегородили дорогу, но водители не растерялись и расшвыряли их как мешки с картошкой
В Париже эко-активисты перегородили дорогу, но водители не растерялись и расшвыряли их...
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. Замес с двумя фурами в Подмосковье
Авария дня. Замес с двумя фурами в Подмосковье
Город-памятник на побережье Италии заплатит €30 000 всем желающим переехать
Город-памятник на побережье Италии заплатит €30 000 всем желающим переехать
Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Парни и девушки в душе

Лучшие демотиваторы
Настроение: улететь с Якиным в Гагры

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#автомобили#автомир#кино#Россия#аварии#позитив#Реакция
#Юмор#интересное#животные#картинки#подборка#фотографии#в мире#Еда#улыбнуло#фильм
#интересно#Прикол#факты#Приколы#Жизнь#СССР#дтп#забавно#авто аварии#кот
Праздник к нам приходит! Праздник к нам приходит! 30 красивейших и уютных комнат, в которых хочется оказаться прямо сейчас 30 красивейших и уютных комнат, в которых хочется оказаться прямо сейчас В Германии мужчине, который нашел чек на 4,6 млн евро, отблагодарили желейными мишками В Германии мужчине, который нашел чек на 4,6 млн евро, отблагодарили желейными мишками Двухэтажный бункер советской армии под старинной немецкой воинской частью Двухэтажный бункер советской армии под старинной немецкой воинской частью Ютубер построил бункер своей мечты на случай апокалипсиса Ютубер построил бункер своей мечты на случай апокалипсиса Почему за побег из тюрьмы в Германии нет наказаний? Почему за побег из тюрьмы в Германии нет наказаний?

На что жалуетесь?

Вернуться