Предприниматель построил роскошный подземный бункер стоимостью 1 миллиард долларов

Vivos — калифорнийская компания, основанная предпринимателем Робертом Вичино, который занимается строительством элитных подземных убежищ на случай стихийных бедствий и прочих катастроф. Конкретно этот бункер стоимостью 1 миллиард долларов построили в Германии. Миллионеры, которым посчастливится его приобрести, смогут спокойно прожить в нем целый год, не высовываясь.
Снаружи это удивительное убежище, получившее название «Europa One Shelter», выглядит как обычный бункер. У него есть тяжелая стальная дверь для защиты, а также платформа для спуска припасов в убежище.
Те, кому повезет пройти через сверхпрочные стальные двери хранилища, попадут сразу в центр безопасности. Из этой комнаты можно контролировать весь объект. Здесь также можно связаться с внешним миром по радио.
Чтобы в убежище можно было провести как можно больше времени, в нем есть специальная комната, где можно выращивать овощи и другие растения. Мощные лампы, подвешенные к потолку, обеспечивают растениям источник тепла и света.
Это система фильтрации воздуха, которая позволяет откачивать застоявшийся воздух и подавать свежий воздух для всего убежища. Если эта штука забарахлит, то обитателям бункера придется несладко.
Это стена воздушных фильтров внутри бункера. Она также помогает контролировать качество воздуха в убежище.
Система питания и запас воды для всего убежища.
Спорт, как известно, жизнь, поэтому создатели убежища предусмотрели тренажеры. Ну и братьев наших меньших бросать нельзя, поэтому здесь есть целая стена из клеток для животных.
Теперь пришло время показать, чем этот бункер отличается от любого другого. 5-звездочные удобства! Вы только посмотрите на эту гостиную.
Масштабы этого места невероятны, если учесть, что оно находится под землей. В гостиной так много мест, что все родственники и друзья могут присоединиться.
Все это роскошно не только для убежища. Это место считалось бы отличным домом и над землей!
Взгляните на эти два гигантских холодильника. Такой кухне позавидовали бы некоторые профессиональные повара.
Ванная простовата, но для бункера это все равно роскошно.
Запасные спальные места на случай, если забредут другие выжившие.
Придется запастись действительно гигантской коллекцией фильмов.
Там даже есть бассейн! Конкретно он, правда, находится на прилагающей территории на поверхности, но всё же.
А это главная спальня. Здесь можно спать спокойно, даже зная, что внешний мир канул в Лету.
Здесь даже есть бар. Чтобы уж точно не захотелось покидать этот подземный дворец.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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