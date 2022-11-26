3.

Отнюдь не с автомобилями решили посоревноваться эти парни. Свой вызов они бросили судьбе, обрекшей их на неподвижность, оставив им возможность самостоятельного передвижения только на инвалидной коляске. У всех троих после тяжелых травм позвоночника — полный паралич ног.



И тем не менее все трое — мастера спорта, участники и призеры многих, в том числе и международных, соревнований спортсменов-инвалидов.



Полгода назад они стартовали из Владивостока. Позади сибирское бездорожье, тайга, переправы на байдарках через горные реки. Сегодня трех отважных супермарафонцев встречает Москва — на Васильевском спуске, у храма Василия Блаженного. Вот их имена.



Юрий Шаповалов — преподаватель музыки из Магадана.

Евгений Колычков — часовых дел мастер из Новокузнецка.

Александр Сухан — будущий священник из украинского села Березники близ Мукачево.



Сегодня одержана большая победа. Но супермарафон в Москве не заканчивается. После небольшого перерыва предстоит путь до берегов Невы. А в следующем, 1993 году снова в дорогу через Европу, Америку, Японию с окончательным финишем во Владивостоке.



Валерий ПАНОВ.

Фото автора.



«Известия» 6 октября 1992 года



Ельцин 7 октября принял в Кремле участников финишировавшего 6 октября супермарафона на инвалидных колясках Владивосток – Москва – Санкт-Петербург, спортсменов-инвалидов Евгения Колычкова, Александра Сухана и Юрия Шаповалова. Он вручил им первые российские ордена «За личное мужество».