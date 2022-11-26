1963
22
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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3.
Владивосток – Москва – Санкт-Петербург, 1992 год.
Отнюдь не с автомобилями решили посоревноваться эти парни. Свой вызов они бросили судьбе, обрекшей их на неподвижность, оставив им возможность самостоятельного передвижения только на инвалидной коляске. У всех троих после тяжелых травм позвоночника — полный паралич ног.
И тем не менее все трое — мастера спорта, участники и призеры многих, в том числе и международных, соревнований спортсменов-инвалидов.
Полгода назад они стартовали из Владивостока. Позади сибирское бездорожье, тайга, переправы на байдарках через горные реки. Сегодня трех отважных супермарафонцев встречает Москва — на Васильевском спуске, у храма Василия Блаженного. Вот их имена.
Юрий Шаповалов — преподаватель музыки из Магадана.
Евгений Колычков — часовых дел мастер из Новокузнецка.
Александр Сухан — будущий священник из украинского села Березники близ Мукачево.
Сегодня одержана большая победа. Но супермарафон в Москве не заканчивается. После небольшого перерыва предстоит путь до берегов Невы. А в следующем, 1993 году снова в дорогу через Европу, Америку, Японию с окончательным финишем во Владивостоке.
Валерий ПАНОВ.
Фото автора.
«Известия» 6 октября 1992 года
Ельцин 7 октября принял в Кремле участников финишировавшего 6 октября супермарафона на инвалидных колясках Владивосток – Москва – Санкт-Петербург, спортсменов-инвалидов Евгения Колычкова, Александра Сухана и Юрия Шаповалова. Он вручил им первые российские ордена «За личное мужество».
И тем не менее все трое — мастера спорта, участники и призеры многих, в том числе и международных, соревнований спортсменов-инвалидов.
Полгода назад они стартовали из Владивостока. Позади сибирское бездорожье, тайга, переправы на байдарках через горные реки. Сегодня трех отважных супермарафонцев встречает Москва — на Васильевском спуске, у храма Василия Блаженного. Вот их имена.
Юрий Шаповалов — преподаватель музыки из Магадана.
Евгений Колычков — часовых дел мастер из Новокузнецка.
Александр Сухан — будущий священник из украинского села Березники близ Мукачево.
Сегодня одержана большая победа. Но супермарафон в Москве не заканчивается. После небольшого перерыва предстоит путь до берегов Невы. А в следующем, 1993 году снова в дорогу через Европу, Америку, Японию с окончательным финишем во Владивостоке.
Валерий ПАНОВ.
Фото автора.
«Известия» 6 октября 1992 года
Ельцин 7 октября принял в Кремле участников финишировавшего 6 октября супермарафона на инвалидных колясках Владивосток – Москва – Санкт-Петербург, спортсменов-инвалидов Евгения Колычкова, Александра Сухана и Юрия Шаповалова. Он вручил им первые российские ордена «За личное мужество».
6.
Демонтаж вывески после последнего заседания Совета Республик Верховного Совета СССР, на котором была принята декларация о прекращении существования Советского Союза, Москва, 1991 года
10.
7 сентября 1992 года.
В Москву приезжает актриса мексиканского сериала 1979 года «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро. Прием ей оказывает глава «Останкино» Егор Яковлев.
В Москву приезжает актриса мексиканского сериала 1979 года «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро. Прием ей оказывает глава «Останкино» Егор Яковлев.
14.
Молодой Фёдор Бондарчук с сыном Сергеем и племянником Константином Крюковым (сын его родной сестры Алёны), начало 90-х
20.
Фишкянин Рафаэль Закиров, справа. Урал. Сим. 1996г.
На Украину ехали с Лангепаса. Это в ХМАО. "Москвич" перегоняли ещё с Днепропетровскими номерами.
На Украину ехали с Лангепаса. Это в ХМАО. "Москвич" перегоняли ещё с Днепропетровскими номерами.
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А это точно работниЦЫ, а не работниКИ?
Без поповщины никак. Святые 90е же.
Очень разноплановый актёр