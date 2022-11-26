FISHKINET
"Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина "Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где... «Панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса» Little Big стремительно теряет участников «Панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса» Little Big стремительно... Что нового можно скачать и посмотреть в декабре Что нового можно скачать и посмотреть в декабре Чем завершилось крупнейшее расследование в истории Голландии Чем завершилось крупнейшее расследование в истории Голландии Лучший Эркюль Пуаро в истории. Как сейчас живет и выглядит Дэвид Суше Лучший Эркюль Пуаро в истории. Как сейчас живет и выглядит Дэвид Суше Байден, Макрон, Шольц, Сунак, Эрдоган и Си: что означают фамилии мировых лидеров Байден, Макрон, Шольц, Сунак, Эрдоган и Си: что означают фамилии... 25 редких фотографий наших звёзд, которые перенесут вас в прошлое не хуже машины времени 25 редких фотографий наших звёзд, которые перенесут вас в прошлое... Обманутые немцы и чечетка Никиты Михалкова: 10 фактов о Нонне Мордюковой Обманутые немцы и чечетка Никиты Михалкова: 10 фактов о Нонне... Хитрая коммерция и скандалы: президенты, засветившиеся в рекламных кампаниях Хитрая коммерция и скандалы: президенты, засветившиеся в рекламных... Продавщицу, ограбившую ювелирный магазин в Уфе, арестовали Продавщицу, ограбившую ювелирный магазин в Уфе, арестовали Пушистая благодарность: как коты и собаки выражают эмоции языком тела Пушистая благодарность: как коты и собаки выражают эмоции языком тела Парень мастерит скульптуры животных из картона и переработанных материалов Парень мастерит скульптуры животных из картона и переработанных... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Грабителя сельского магазина отлупили веником Грабителя сельского магазина отлупили веником Как снимали культовую драму «Телохранитель» с Уитни Хьюстон Как снимали культовую драму «Телохранитель» с Уитни Хьюстон Как Данелия случайно "Оскар" получил Как Данелия случайно "Оскар" получил Люди пытались сделать селфи, но внезапно произошло что-то незапланированное Люди пытались сделать селфи, но внезапно произошло что-то... Тайна зелёной книги: зачем средневековое пособие по ботанике отравили ядом? Тайна зелёной книги: зачем средневековое пособие по ботанике... Таец заглянул в ведро, и увидел там многоножку из ночных кошмаров Таец заглянул в ведро, и увидел там многоножку из ночных кошмаров
Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
26 ноября 2022 21:35
Метки: Россия   история   люди   страна   фото   фотографии   
1963
22
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   история   люди   страна   фото   фотографии   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
9k
Shtoppi 2 часа назад
<<Работницы торговли. Россия, середина 90-х.>>
А это точно работниЦЫ, а не работниКИ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Aleks 52 секунды назад
Вот к этим я прямо сейчас не раздумывая б нырнул в девяностые, а там будь что будет. Без сожаления оставив сытую теплую, но пресную жизнь в наши дни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Альтист Данилов Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Elena Ki Час назад
Слушали на работе радио "Модерн". Вроде, даже нравилось поначалу. И вот объявили, что Нагиев выходит из сумрака, будет давать интервью на телевидении. Его ж никто не аидел, только слышали.Я даже с работы отпросилась, чтоб не опоздать. Увидела. Такое разочарование. Не могла потом радио его слушать. Под конец он уже всем надоел своим " Всё пока. Пока!" И музыкой из "Профессионала". Хорошая музыка, но не по сто раз в неделю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexandr Час назад
Орнелла и Салтыкова в конце поста мне кажется хорошей традицией.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Frank Borman 2 часа назад
12. Святой источник м. Коньково
Без поповщины никак. Святые 90е же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
905
Максим Макашев 2 часа назад
радио "Модерн", фильм "Чистилище", передача "Большие гонки", передача "Окна".
Очень разноплановый актёр
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
doker 2 часа назад
Салтыкова - клёвая...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

883033



Другие посты автора
Популярное
"Звенящая пошлость!": в Сети раскритиковали новогоднюю пародию на "Иронию судьбы"
"Звенящая пошлость!": в Сети раскритиковали новогоднюю пародию на "Иронию судьбы"
Ворошиловский стрелок наших дней: безутешный отец, самостоятельно покаравший «золотых мальчиков»
Ворошиловский стрелок наших дней: безутешный отец, самостоятельно покаравший «золотых...
Набирающие популярность
Почему в Индии и в ряде стран этого региона взрослые мужчины держатся за руки
Почему в Индии и в ряде стран этого региона взрослые мужчины держатся за руки
Кот забрался в чемодан пассажира и чуть не улетел во Флориду
Кот забрался в чемодан пассажира и чуть не улетел во Флориду
"Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина
"Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Батя и народные средства

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Прикол#фотографии#Приколы#СССР#в мире#роль#наука#Chevrolet Corvette
#Юмор#факты#кино#автомобили#автомир#подборка#интересное#забавно#Прошлое#дикая природа
#история#интересно#люди#картинки#знаменитости#природа#фильм#истории#шоу бизнес#дтп
"Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина "Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина Бездомный мужчина устроил праздник для своих собак - и прославился Бездомный мужчина устроил праздник для своих собак - и прославился 20+ необычных уличных кадров от бельгийского фотографа 20+ необычных уличных кадров от бельгийского фотографа В Англии мужчина напал на соседей с мечом В Англии мужчина напал на соседей с мечом С лёгким привкусом ностальгии: фото, наглядно отражающие российскую действительность прошлых лет С лёгким привкусом ностальгии: фото, наглядно отражающие российскую действительность прошлых лет 20+ людей, которые поделились своими маленькими "победами" 20+ людей, которые поделились своими маленькими "победами"

На что жалуетесь?

Вернуться