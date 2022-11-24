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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
24 ноября 2022 00:02
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1774
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится
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6  комментариев
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12k
Кыся 7 часов назад
Я бы не был уверен насчет покера. Они вообще не ложатся.
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32k
ACU900 22 минуты назад
- Почему вы вчера отсуствовали на практических занятиях?
- Болел.
- Неси справку.
- А на стадионе справок не выдают....

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32k
ACU900 Полчаса назад
Анекдот:
Судят двух блатных за изнасилование. Судья встаёт и спрашивает одного:
- Подсудимый, расскажите, как было дело.
Один из блатных встаёт и говорит:
- Чикинтярим мы с кинтяриком, смотрим две бикон на полусогнутых. Мы их за хоботы и в кусты.
Судья переглянулся с колегами и говорит другому подсудимому:
- Говори теперь ты, а то твой друг как-то не ясно выражается.
Второй подсудимый:
- А что здесь лимонить. Кешик правильно базарит.
Судья, вздохнув, объявляет:
- Суд удаляется на совещание.
Через несколько минут он оглашает приговор:
- Мы тут с кентами побокланили и решили: зима, осень-год долой, восемь пасок и домой.
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5k
salim777 8 часов назад
Здеся будет кафесся.
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