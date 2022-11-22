Есть ли скорость у гравитации или она бесконечно быстра и пронизывает всё пространство?

Сэр Исаак Ньютон, создавший первую сложную теорию гравитации, был убежден, что скорость гравитации бесконечна. И базировал на этом все свои расчеты.

Он первым показал, что движение объектов на Земле и небесных тел можно объяснить одними и теми же принципами. И даже предсказал, что Земля должна быть приплюснута на полюсах. Впрочем, его заключения по поводу движения тел в Солнечной системе слегка не соответствовали реальным движениям небесных тел: он не подозревал о теории относительности.

До открытий Эйнштейна оставалось больше двух сотен лет.

С другой стороны, Альберт Эйнштейн, как ему и положено, считал, что гравитация движется со скоростью света. Он сказал бы, что люди одновременно и заметят исчезновение Солнца, и почувствуют резкий толчок, который пошлет Землю по прямой куда-то в глубины Вселенной.

И что, Эйнштейн был прав?

Как видно на примере с классической механикой Ньютона, можно быть правым в деталях, но неверным глобально.

Если теория отлично объясняет один аспект Вселенной (движение ближайших к нам небесных тел), это не значит, что она непогрешима во всем.

И мы, собственно, уже это знаем: теория относительности несовместима с квантовой физикой.

Вполне рабочие формулы электродинамики не сочетаются с теорией гравитации Эйнштейна.

Мы используем их по отдельности, предпочитая не замечать этот факт, но параллельно.

Уже почти сто лет лучшие умы мира бьются, пытаясь создать "Теорию Всего" и как-то помирить эти разные модели.

Измерение гравитационных волн

Само существование гравитационных волн было под большим вопросом ещё со времен Пуанкаре, который ввёл этот термин.

Все расчеты Эйнштейна, подхватившего его идею, сходились, а теория относительности получила экспериментальное подтверждение благодаря затмению Солнца в 1919 году, показавшему серьезное искривление света. Поэтому большинство ученых считали, что волны существуют.

Оставалось только их обнаружить.

Хотя гравитационное излучение было предсказано Эйнштейном еще в 1916 году, ученым потребовалось больше пятидесяти лет, чтобы как-то его засечь. В 1974 году астрономами была наконец найдена система с двойным пульсаром, и с её помощью за несколько лет мы подтвердили факт существования гравитационных волн. Общая теория относительности предсказывала, что две нейтронные звезды будут излучать гравитационные волны при движении вокруг общего центра масс, постепенно сближаясь, и уменьшение орбитальной энергии найденной системы в точности соответствовало предсказаниям теории Эйнштейна. За 10 лет орбитальный период системы уменьшился на 76 миллионных секунды в год.

В 1994-м для поиска гравитационных волн в США начали строить детектор LIGO — две одинаковые гигантские трубы длиной по 4 километра, совмещенные друг с другом под углом 90 градусов, образуя букву «Г». Далее через трубу пускался лазер, и, используя комбинацию зеркал и зная частоту луча лазера, измерялась разница в длине труб (разница в расстоянии, пройденном каждым лучом, создавала бы разность фаз между ними).