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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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Вроде как все просто... Кто знает, монтаж это или взаправду???
https://youtube.com/shorts/yMKp0O1ynaw?feature=share https://youtube.com/shorts/PEJJ6obo9lc?feature=share