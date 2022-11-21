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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
21 ноября 2022 08:40
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1742
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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6  комментариев
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9k
Shtoppi 2 часа назад
Новый стандарт штепсельной евровилки )))))))))))
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14k
Кот Скрипалей 9 минут назад
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14k
Голос Вселенной Час назад
Комментарий к фото
Вот на роликах чувак вроде как из ниоткуда добывает электроэнергию, ВОТ ГДЕ ЭКОНОМИЯ.
Вроде как все просто... Кто знает, монтаж это или взаправду???
https://youtube.com/shorts/yMKp0O1ynaw?feature=share https://youtube.com/shorts/PEJJ6obo9lc?feature=share
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4k
Wertos Час назад
Комментарий к фото
Блин, реально машина для убийств !
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Димон

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