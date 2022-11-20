Куда женщинам вход запрещен

2.

ГОРА АФОН

Устав Святой земли запрещает пускать на остров не только женщин, но и животных женского пола, а также женоподобных мужчин.



СКАЛА БУДДЫ НА БАЙКАЛЕ

Это северная часть острова Ольхон на озере Байкал, женщинам туда нельзя.



ЗОЛОТАЯ СКАЛА В ЧАЙТХИЕ, МЬЯНМА (БИРМА)

Позолоченная скала, которая держится на честном слове, да еще с пагодой наверху. По легенде, она не падает, так как держится на нескольких волосах Будды.



КЛУБ WHITE’S НА СЕНТ-ДЖЕЙМС-СТРИТ В ЛОНДОНЕ

Не так давно туда пыталась попасть глава политического отдела газеты Indepen-dent Мэри Вулф, но ее тут же проводил до дверей надменный швейцар.



СВЯТИЛИЩЕ ТАХТ-КОТИЛЬ-АКИ-ПЫГА И НЯРС-НАЙ-ЭКВЫ НА РЕКЕ ЯЛ-БЫНЬЯ НА УРАЛЕ

Это жертвенный амбарчик, стоящий в центре широкой поляны. Святилище посещают только мужчины из мансийских семей Таратовых и Вадичуповых.



КАПИЩЕ ЧЕРНОБОГА В КОЛОМНЕ

Культовое сооружение неоязычников. Женщинам вход воспрещен.



КУЗНИЦЫ В КАРАКАЛПАКСКИХ И КИРГИЗСКИХ СЕЛАХ

Старый каракалпак Ухум Бухеев сообщил нам, что в старом селе Кыргыз-Ордо на Иссык-Куле женщины не заходят в кузницу, даже если принесли еду.



СТАДИОН В ТЕГЕРАНЕ

В Иране слабый пол не пускают на стадионы.



ШТАТ КЕББИ В НИГЕРИИ

Женщинам запрещено появляться на улицах с шести вечера до шести утра.