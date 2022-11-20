Куда женщинам вход запрещен

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1
Всегда найдутся места, куда мужчинам нельзя: женская баня, племя амазонок, гинекологическое кресло.
Мы не против, пожалуйста, но тогда и к нам не надо лезть — а у нас есть места поинтереснее бани.
Мы не против, пожалуйста, но тогда и к нам не надо лезть — а у нас есть места поинтереснее бани.
2.
ГОРА АФОН
Устав Святой земли запрещает пускать на остров не только женщин, но и животных женского пола, а также женоподобных мужчин.
СКАЛА БУДДЫ НА БАЙКАЛЕ
Это северная часть острова Ольхон на озере Байкал, женщинам туда нельзя.
ЗОЛОТАЯ СКАЛА В ЧАЙТХИЕ, МЬЯНМА (БИРМА)
Позолоченная скала, которая держится на честном слове, да еще с пагодой наверху. По легенде, она не падает, так как держится на нескольких волосах Будды.
КЛУБ WHITE’S НА СЕНТ-ДЖЕЙМС-СТРИТ В ЛОНДОНЕ
Не так давно туда пыталась попасть глава политического отдела газеты Indepen-dent Мэри Вулф, но ее тут же проводил до дверей надменный швейцар.
СВЯТИЛИЩЕ ТАХТ-КОТИЛЬ-АКИ-ПЫГА И НЯРС-НАЙ-ЭКВЫ НА РЕКЕ ЯЛ-БЫНЬЯ НА УРАЛЕ
Это жертвенный амбарчик, стоящий в центре широкой поляны. Святилище посещают только мужчины из мансийских семей Таратовых и Вадичуповых.
КАПИЩЕ ЧЕРНОБОГА В КОЛОМНЕ
Культовое сооружение неоязычников. Женщинам вход воспрещен.
КУЗНИЦЫ В КАРАКАЛПАКСКИХ И КИРГИЗСКИХ СЕЛАХ
Старый каракалпак Ухум Бухеев сообщил нам, что в старом селе Кыргыз-Ордо на Иссык-Куле женщины не заходят в кузницу, даже если принесли еду.
СТАДИОН В ТЕГЕРАНЕ
В Иране слабый пол не пускают на стадионы.
ШТАТ КЕББИ В НИГЕРИИ
Женщинам запрещено появляться на улицах с шести вечера до шести утра.
Устав Святой земли запрещает пускать на остров не только женщин, но и животных женского пола, а также женоподобных мужчин.
СКАЛА БУДДЫ НА БАЙКАЛЕ
Это северная часть острова Ольхон на озере Байкал, женщинам туда нельзя.
ЗОЛОТАЯ СКАЛА В ЧАЙТХИЕ, МЬЯНМА (БИРМА)
Позолоченная скала, которая держится на честном слове, да еще с пагодой наверху. По легенде, она не падает, так как держится на нескольких волосах Будды.
КЛУБ WHITE’S НА СЕНТ-ДЖЕЙМС-СТРИТ В ЛОНДОНЕ
Не так давно туда пыталась попасть глава политического отдела газеты Indepen-dent Мэри Вулф, но ее тут же проводил до дверей надменный швейцар.
СВЯТИЛИЩЕ ТАХТ-КОТИЛЬ-АКИ-ПЫГА И НЯРС-НАЙ-ЭКВЫ НА РЕКЕ ЯЛ-БЫНЬЯ НА УРАЛЕ
Это жертвенный амбарчик, стоящий в центре широкой поляны. Святилище посещают только мужчины из мансийских семей Таратовых и Вадичуповых.
КАПИЩЕ ЧЕРНОБОГА В КОЛОМНЕ
Культовое сооружение неоязычников. Женщинам вход воспрещен.
КУЗНИЦЫ В КАРАКАЛПАКСКИХ И КИРГИЗСКИХ СЕЛАХ
Старый каракалпак Ухум Бухеев сообщил нам, что в старом селе Кыргыз-Ордо на Иссык-Куле женщины не заходят в кузницу, даже если принесли еду.
СТАДИОН В ТЕГЕРАНЕ
В Иране слабый пол не пускают на стадионы.
ШТАТ КЕББИ В НИГЕРИИ
Женщинам запрещено появляться на улицах с шести вечера до шести утра.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не так давно туда пыталась попасть глава политического отдела газеты Indepen-dent Мэри Вулф, но ее тут же проводил до дверей надменный швейцар.(С)
а чего это швейцары в англии разкосандовались???
(при старушке коралеве такого не было)
Культовое сооружение неоязычников. Женщинам вход воспрещен.
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Это место частная собственность или нет?
Ну не может женщина быть священником.
Так Будда, вроде как лысый. Или там какие то другие волосы?
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Buddha_Dordenma_Statue_Thimphu.jpg/300px-Buddha_Dordenma_Statue_Thimphu.jpg
А вот Будда Шакьямуни при смерти, в 80 лет...
Хотэй.
Хотэя часто называют «Буддой», ошибочно принимая его изображения за изображения Будды Шакьямуни.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хотэйhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Хотэй