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Куда женщинам вход запрещен

Куда женщинам вход запрещен

Автор:
20 ноября 2022 12:32
Метки: женщины   мир   нравы   
2898
1
Всегда найдутся места, куда мужчинам нельзя: женская баня, племя амазонок, гинекологическое кресло.
Мы не против, пожалуйста, но тогда и к нам не надо лезть — а у нас есть места поинтереснее бани.

2.

ГОРА АФОН
Устав Святой земли запрещает пускать на остров не только женщин, но и животных женского пола, а также женоподобных мужчин.

СКАЛА БУДДЫ НА БАЙКАЛЕ
Это северная часть острова Ольхон на озере Байкал, женщинам туда нельзя.

ЗОЛОТАЯ СКАЛА В ЧАЙТХИЕ, МЬЯНМА (БИРМА)
Позолоченная скала, которая держится на честном слове, да еще с пагодой наверху. По легенде, она не падает, так как держится на нескольких волосах Будды.

КЛУБ WHITE’S НА СЕНТ-ДЖЕЙМС-СТРИТ В ЛОНДОНЕ
Не так давно туда пыталась попасть глава политического отдела газеты Indepen-dent Мэри Вулф, но ее тут же проводил до дверей надменный швейцар.

СВЯТИЛИЩЕ ТАХТ-КОТИЛЬ-АКИ-ПЫГА И НЯРС-НАЙ-ЭКВЫ НА РЕКЕ ЯЛ-БЫНЬЯ НА УРАЛЕ
Это жертвенный амбарчик, стоящий в центре широкой поляны. Святилище посещают только мужчины из мансийских семей Таратовых и Вадичуповых.

КАПИЩЕ ЧЕРНОБОГА В КОЛОМНЕ
Культовое сооружение неоязычников. Женщинам вход воспрещен.

КУЗНИЦЫ В КАРАКАЛПАКСКИХ И КИРГИЗСКИХ СЕЛАХ
Старый каракалпак Ухум Бухеев сообщил нам, что в старом селе Кыргыз-Ордо на Иссык-Куле женщины не заходят в кузницу, даже если принесли еду.

СТАДИОН В ТЕГЕРАНЕ
В Иране слабый пол не пускают на стадионы.

ШТАТ КЕББИ В НИГЕРИИ
Женщинам запрещено появляться на улицах с шести вечера до шести утра.

Источник:

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32  комментария
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3k
Едондер пуп 9 часов назад
Зато в мужскую баню - пожалуйста!))
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61k
Timofey 46 минут назад
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23k
Кура́тор 54 минуты назад
"КЛУБ WHITE’S НА СЕНТ-ДЖЕЙМС-СТРИТ В ЛОНДОНЕ"
Не так давно туда пыталась попасть глава политического отдела газеты Indepen-dent Мэри Вулф, но ее тут же проводил до дверей надменный швейцар.(С)
а чего это швейцары в англии разкосандовались???
(при старушке коралеве такого не было)
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5k
Сергей Борисов 3 часа назад
Не приветствуются в мужских туалетах, особенно с писсуарами. Но, где есть кабинки и рядом очередь в женскую комнату заседаний, то ломятся легко вовсю. Тут всё понятно, диарея - плохая подруга. Я сам как-то даму знакомую завёл, глаза ладошкой прикрыл ей, дабы не стеснять всех и в кабинку запустил, также и вывел. Можно сказать, спас подштанники.
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45k
Андрей 4 часа назад
КАПИЩЕ ЧЕРНОБОГА В КОЛОМНЕ
Культовое сооружение неоязычников. Женщинам вход воспрещен.
_____________________________________________________________

Это место частная собственность или нет?
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51k
Серый 7 часов назад
Автор, уберите с картинки красный крестик, пожалуйста, брату очень надо.
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2k
Денис Ануфриев 7 часов назад
в гараж по субботам!
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16k
Bill 7 часов назад
По легенде, золотую башню в Бирме однажды столкнет женщина. Поэтому их к ней и не подпускают.
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2k
Диагноз 7 часов назад
Девушке с единственной картинке в этом посте я бы везде разрешал заходить...
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4k
Wertos 8 часов назад
На Шаманку сейчас экскурсии водят и женщин в том числе !
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12k
Мистер Фикс 8 часов назад
Мужской монастырь Ставровуни на Кипре.
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4k
Frank Borman 8 часов назад
Места, куда сейчас женщинам вход запрещен, можно пересчитать по пальцам одной руки. Во все остальные места они уже пролезли. Например, в армию, которая всегда считалась уделом мужчин. Или в полицию. Согласно сириалам, следователи - одни бабы, которые ловят преступников и раскрывают преступления на раз-два.
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5k
Бабай 8 часов назад
А как же священный пятничный ГАРАЖ?
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 9 часов назад
Всякой херни понавыдумывают.
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63k
Татьяна Юсова 9 часов назад
Женщинам нельзя заходить в алтарь в церкви.
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1k
Lexx 9 часов назад
---По легенде, она не падает, так как держится на нескольких волосах Будды.---

Так Будда, вроде как лысый. Или там какие то другие волосы?
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