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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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4.
Фото на память.
Актёры Георгий Вицин и Наталья Крачковская с поклонниками. Россия, 1990-е годы.
Из интервью Георгия Вицина:
- Сейчас пишут в газетах, что Никулин, Моргунов и Вицин в жизни друг друга ненавидели…
- Не читайте газет. Пусть дружбы как таковой у нас не было, но нормальное общение было. Человек должен задумываться над всем, что совершает. Внутренний контроль должен быть всегда. Зачем, например, человек курит? Я затянулся, когда мне было семь лет, так чуть не умер от этого едкого дыма. Больше по собственной воле к сигаретам не прикасался. Хотя и на съёмочной площадке, и в жизни приходилось несколько раз насиловать себя.
Почему-то считается, что актёры - порочные существа. Они не порочные, скорее они несчастные. Природа так их устроила, что часто они не понимают, что есть такие вещи, которые делать нельзя. Они губят себя. Может быть, поэтому с моими коллегами меня никогда не связывали близкие отношения. Актёры часто бросаются в крайности: или пьют, или много едят. А я человек непьющий.
Актёры Георгий Вицин и Наталья Крачковская с поклонниками. Россия, 1990-е годы.
Из интервью Георгия Вицина:
- Сейчас пишут в газетах, что Никулин, Моргунов и Вицин в жизни друг друга ненавидели…
- Не читайте газет. Пусть дружбы как таковой у нас не было, но нормальное общение было. Человек должен задумываться над всем, что совершает. Внутренний контроль должен быть всегда. Зачем, например, человек курит? Я затянулся, когда мне было семь лет, так чуть не умер от этого едкого дыма. Больше по собственной воле к сигаретам не прикасался. Хотя и на съёмочной площадке, и в жизни приходилось несколько раз насиловать себя.
Почему-то считается, что актёры - порочные существа. Они не порочные, скорее они несчастные. Природа так их устроила, что часто они не понимают, что есть такие вещи, которые делать нельзя. Они губят себя. Может быть, поэтому с моими коллегами меня никогда не связывали близкие отношения. Актёры часто бросаются в крайности: или пьют, или много едят. А я человек непьющий.
9.
Реклама адидаса подсказывает, что на фото 96-й год, и на дворе Чемпионат Европы. Еще старый знак подземного перехода на Тверской у здания Центрального телеграфа.
10.
Официально Александр Лебедь был назначен на должность командующего 14-й армией 16 сентября 1992 г. указом президента РФ Бориса Ельцина, одновременно ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. В сентябре - октябре 1993 г. генерал являлся депутатом Верховного Совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
Источник:
АНТИФИШКИ
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Хотя, с таким телом она могла бы быть поклонницей кого и чего угодно.