4.

Фото на память.

Актёры Георгий Вицин и Наталья Крачковская с поклонниками. Россия, 1990-е годы.

Из интервью Георгия Вицина:

- Сейчас пишут в газетах, что Никулин, Моргунов и Вицин в жизни друг друга ненавидели…

- Не читайте газет. Пусть дружбы как таковой у нас не было, но нормальное общение было. Человек должен задумываться над всем, что совершает. Внутренний контроль должен быть всегда. Зачем, например, человек курит? Я затянулся, когда мне было семь лет, так чуть не умер от этого едкого дыма. Больше по собственной воле к сигаретам не прикасался. Хотя и на съёмочной площадке, и в жизни приходилось несколько раз насиловать себя.



Почему-то считается, что актёры - порочные существа. Они не порочные, скорее они несчастные. Природа так их устроила, что часто они не понимают, что есть такие вещи, которые делать нельзя. Они губят себя. Может быть, поэтому с моими коллегами меня никогда не связывали близкие отношения. Актёры часто бросаются в крайности: или пьют, или много едят. А я человек непьющий.