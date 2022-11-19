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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
19 ноября 2022 21:41
Метки: Россия   история   люди   страна   фото   фотографии   
842
22
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фото   фотографии   
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5  комментариев
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12k
Мистер Фикс Час назад
Не, Салтыкова все-таки клевая!
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7k
Сергей 21 минуту назад
эх ,годик бы подождал взял бы две девятки за те же 7000$.
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30k
АнтонПолднев 2 часа назад
Почему первое фото подписано "Поклонница "Сектора газа"", а второе не подписано "Поклонник пиццы"?
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9k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Комментарий к фото
Мдя. По этой логике, если бы она стояла на фоне забора с надписью "х*й", то она была бы его поклонницей?

Хотя, с таким телом она могла бы быть поклонницей кого и чего угодно.
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1k
vijilante 2 часа назад
Комментарий к фото
КРУТОЙ ВЕЛИК , ДЛЯ 1997 ГОДА !!!
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