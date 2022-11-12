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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Желаю всем хорошего настроения!
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4.
Обыск по делу об уклонении от уплаты налогов в квартире Сергея Мавроди, 1994 год.
История вкладчика «МММ» Александра Чакински:
«Шел 1994 год, мне исполнилось 20 лет. Я учился на мехмате ростовского госуниверситета. Денег хронически не хватало, так как помогать мне особо было некому — воспитывала меня одна мама. Крутился, как мог, сам зарабатывал. В то время по телевизору каждый час крутили навязчивую рекламу „МММ“, это и побудило меня, молодого и бедного студента, вложить деньги, — вспоминает Чакински. — Персонажей рекламных роликов хорошо помню — Лёня Голубков, молодожены Игорь и Юля, одинокая женщина Марина Сергеевна».
Весной Александр первый раз отнес в «МММ» около 50 тысяч рублей — это в несколько раз больше его ежемесячной стипендии.
Подождав пару месяцев, летом он забрал сумму 500 тысяч рублей — в десять раз больше, чем вложил! В несколько раз выше средней зарплаты по стране. Студента охватила эйфория.
«Событие бурно отмечал с друзьями, — вспоминает Чакински. — Помню, купили дорогого ликера, экзотических по тем временам тропических фруктов.
Первый тост провозгласили за Лёню Голубкова, второй — за одинокую женщину Марину Сергеевну, и, конечно, за молодоженов Игоря и Юлию».
Александр решил вложить еще раз, в надежде заработать миллион. Отнес все деньги. Но чуда не произошло. Начались проблемы с выплатами, у офисов «МММ» выстроились большие очереди вкладчиков. В июле 94-го офисы закрылись. Александр потерял всю вложенную сумму.
«В молодости я считал, что организатор „МММ“ Сергей Мавроди хороший человек, помогает людям, — вспоминает Чакински. — Но когда повзрослел, разобрался в этой мошеннической схеме. Я хоть и потерял тогда все деньги, но приобрел бесценный жизненный опыт.
История вкладчика «МММ» Александра Чакински:
«Шел 1994 год, мне исполнилось 20 лет. Я учился на мехмате ростовского госуниверситета. Денег хронически не хватало, так как помогать мне особо было некому — воспитывала меня одна мама. Крутился, как мог, сам зарабатывал. В то время по телевизору каждый час крутили навязчивую рекламу „МММ“, это и побудило меня, молодого и бедного студента, вложить деньги, — вспоминает Чакински. — Персонажей рекламных роликов хорошо помню — Лёня Голубков, молодожены Игорь и Юля, одинокая женщина Марина Сергеевна».
Весной Александр первый раз отнес в «МММ» около 50 тысяч рублей — это в несколько раз больше его ежемесячной стипендии.
Подождав пару месяцев, летом он забрал сумму 500 тысяч рублей — в десять раз больше, чем вложил! В несколько раз выше средней зарплаты по стране. Студента охватила эйфория.
«Событие бурно отмечал с друзьями, — вспоминает Чакински. — Помню, купили дорогого ликера, экзотических по тем временам тропических фруктов.
Первый тост провозгласили за Лёню Голубкова, второй — за одинокую женщину Марину Сергеевну, и, конечно, за молодоженов Игоря и Юлию».
Александр решил вложить еще раз, в надежде заработать миллион. Отнес все деньги. Но чуда не произошло. Начались проблемы с выплатами, у офисов «МММ» выстроились большие очереди вкладчиков. В июле 94-го офисы закрылись. Александр потерял всю вложенную сумму.
«В молодости я считал, что организатор „МММ“ Сергей Мавроди хороший человек, помогает людям, — вспоминает Чакински. — Но когда повзрослел, разобрался в этой мошеннической схеме. Я хоть и потерял тогда все деньги, но приобрел бесценный жизненный опыт.
8.
Владимир Турчинский выступает с номером - удержание мотоциклов возле входа в фитнес клуб «Марк Аврелий». Москва, 1999 год.
Из интервью Владимира Турчинского:
Свой технический институт я бросил на третьем курсе и пошел в армию, в десант. Еще я думал о своей десятидолларовой зарплате, о мешках, которые приходилось таскать по ночам, съемках для журналов, работе телохранителя… Все было суетно, хлопотно, денег приносило мало… Но в детстве меня учили, что надо быть приличным человеком, и идти в бандиты я не захотел.
Подумал: как это я, взрослый, неглупый и неслабый человек, буду ходить по офисам и магазинам и требовать: «Ребята, вы тут заработали, теперь поделитесь со мной…» Получается, я убогий какой-то. Нет, это не для меня…
Так что бандитом я не стал, зато пошел в ЧОП – надо сказать, грань между тем, чем занимались чоповцы и рэкетиры, тогда была достаточно зыбкой. Те из моих друзей, что связались с криминалом, тоже обещали коммерсантам обеспечить их безопасность, но я в отличие от бандитов не делал ничего противозаконного. Мы работали легально, по договору, не требуя от коммерсантов процента от дохода, и уж тем более не отбирали бизнес.Я работал с разными людьми – некоторое время моим начальником смены был Александр Васильевич Коржаков. В конце концов моим начальником стал отец – он вышел в отставку и возглавил охранное предприятие. Тут- то и случилось событие, после которого я мог навсегда распрощаться со спортом, а то и с жизнью.
Однажды вечером в мою дверь позвонили. Открываю, на пороге стоит незнакомый человек. -Вы Турчинский? Когда я ответил «да», он выстрелил мне в ногу из обреза. Падая, я подумал, что с ногой придется распроститься, и теперь я буду заниматься армрестлингом. Врагов у меня вроде бы не было, до сих пор не понимаю, в чем тут дело. Скорее всего это было послание, адресованное моему отцу: на него пытались воздействовать, кто-то его о чем-то предупреждал. Но он мне ничего не рассказывал, а теперь спрашивать уже поздно…
В середине девяностых я оставил охранный бизнес. Меня затянуло международное шоу гладиаторов, с которым я объехал полмира. Все шло к тому, чтобы остаться за границей, но этому помешала любовь: в 1998 году я вернулся домой, чтобы оформить документы на постоянное жительство в Австралии, и встретил девушку, на которой вскоре женился.
В России я узнал, что многих из тех, с кем работал в ЧОПе, больше нет. После моего ухода там перестреляли очень много народа. А по тем, кто пошел в бандиты, смерть прошлась косой еще гуще, и я до сих пор благодарен родителям, за то, что они вложили в меня, здоровенного амбала, с которым школьные хулиганы не могли справится ни поодиночке, ни целой командой, великий принцип: -Не делай другому того, чего сам себе не желаешь.
Из интервью Владимира Турчинского:
Свой технический институт я бросил на третьем курсе и пошел в армию, в десант. Еще я думал о своей десятидолларовой зарплате, о мешках, которые приходилось таскать по ночам, съемках для журналов, работе телохранителя… Все было суетно, хлопотно, денег приносило мало… Но в детстве меня учили, что надо быть приличным человеком, и идти в бандиты я не захотел.
Подумал: как это я, взрослый, неглупый и неслабый человек, буду ходить по офисам и магазинам и требовать: «Ребята, вы тут заработали, теперь поделитесь со мной…» Получается, я убогий какой-то. Нет, это не для меня…
Так что бандитом я не стал, зато пошел в ЧОП – надо сказать, грань между тем, чем занимались чоповцы и рэкетиры, тогда была достаточно зыбкой. Те из моих друзей, что связались с криминалом, тоже обещали коммерсантам обеспечить их безопасность, но я в отличие от бандитов не делал ничего противозаконного. Мы работали легально, по договору, не требуя от коммерсантов процента от дохода, и уж тем более не отбирали бизнес.Я работал с разными людьми – некоторое время моим начальником смены был Александр Васильевич Коржаков. В конце концов моим начальником стал отец – он вышел в отставку и возглавил охранное предприятие. Тут- то и случилось событие, после которого я мог навсегда распрощаться со спортом, а то и с жизнью.
Однажды вечером в мою дверь позвонили. Открываю, на пороге стоит незнакомый человек. -Вы Турчинский? Когда я ответил «да», он выстрелил мне в ногу из обреза. Падая, я подумал, что с ногой придется распроститься, и теперь я буду заниматься армрестлингом. Врагов у меня вроде бы не было, до сих пор не понимаю, в чем тут дело. Скорее всего это было послание, адресованное моему отцу: на него пытались воздействовать, кто-то его о чем-то предупреждал. Но он мне ничего не рассказывал, а теперь спрашивать уже поздно…
В середине девяностых я оставил охранный бизнес. Меня затянуло международное шоу гладиаторов, с которым я объехал полмира. Все шло к тому, чтобы остаться за границей, но этому помешала любовь: в 1998 году я вернулся домой, чтобы оформить документы на постоянное жительство в Австралии, и встретил девушку, на которой вскоре женился.
В России я узнал, что многих из тех, с кем работал в ЧОПе, больше нет. После моего ухода там перестреляли очень много народа. А по тем, кто пошел в бандиты, смерть прошлась косой еще гуще, и я до сих пор благодарен родителям, за то, что они вложили в меня, здоровенного амбала, с которым школьные хулиганы не могли справится ни поодиночке, ни целой командой, великий принцип: -Не делай другому того, чего сам себе не желаешь.
9.
Сильвестр Сталлоне с юной поклонницей в ресторане «Planet Hollywood».
Россия, Москва, 1997 год.
Рассказывает девочка на снимке Анастасия Федоренко:
24 года назад, 12 мая 1997 года, в Москву приехал американский актёр итальянского происхождения, продюсер и режиссёр Сильвестр Сталлоне. Несколько сотен человек собрались тогда у ресторана «Планета Голливуд» («Planet Hollywood»), открытого на Красной Пресне в 1996 году другими американскими актёрами – Арнольдом Шварценеггером и Брюсом Уиллисом.
Среди оживленной толпы ждала Сталлоне и я. О точном времени прибытия актёра организаторы не сообщали, периодически бросая журналистам фразу «ну вот, сейчас, уже едет». Так прошло около пяти часов. Но народ не унывал, молодые девушки и парни были просто счастливы, ожидая кто Рембо, кто Рокки, кто — другого своего героя в лице Сталлоне.
Слай, как многие его называли на родине, и его сопровождающие приехали эффектно – на двух белых лимузинах. Они смотрелись как НЛО среди представителей отечественного автопрома, стоящих повсюду. Толпа ликовала.
Также эффектно, одним движением, Сталлоне вышел из лимузина: вот он – человек из далекой страны, можно сказать, часть «американской мечты», настоящий и свободный от борьбы с бесчисленными злодеями. Американца приветствовал оркестр. Сталлоне взял жезл у дирижера и несколько раз поднял его вверх, приветствуя русских в ответ.
Выступая на импровизированной сцене перед входом в ресторан Сталлоне сказал, что счастлив посетить Москву в год её 850-летия и пообещал, что вместе со Шварценеггером и Уиллисом они будут приезжать каждый год на день города Москвы, чтобы отмечать его с горожанами. Сталлоне с помощниками бросали в толпу подарочные футболки с логотипом «Planet Hollywood» в черных брендированных пакетах. Мне тоже повезло поймать одну.
Сталлоне вошел в ресторан и толпа хлынула за ним. Конечно, ее сдерживала и просеивала охрана, ведь в ресторане уже сидели VIP-гости. Я вместе с отцом в составе представителей прессы протиснулась за заморским гостем. Пока Сталлоне шел к своему столу, ему признавались в любви девушки, протягивали плакаты для автографа молодые люди. Когда Слай со своей свитой наконец добрался до своего стола, на него насели журналисты. Заморский гость всем отвечал, и все время улыбался.
Юлий Гусман подарил актёру русский самовар и прикрепил к его пиджаку нагрудный значок «Ника». Вероятно, для этого Сильвестр и надел пиджак, непонятно, откуда взявшийся, ведь приехал актер в куртке с логотипом ресторана.
Фольклорный коллектив развлекал американского гостя русскими народными песнями и плясками.
Откинувшись на мягкую спинку сиденья, Сталлоне закурил сигару и наблюдал за выступлением. Мне показалось, что ему было несколько не комфортно, потому что он плохо понимал нашу культуру. Но тем не менее он хлопал в ладоши и улыбался.
В момент, когда всех очень убедительно попросили отойти от стола, чтобы гость смог перекусить, я поняла – сейчас! Ну и по традиции, которую я соблюдала в юные годы, вышла из зоны видимости крепких бодигардов и оказалась прямо напротив Сильвестра. Через стол я попросила автограф. К моему удивлению, он позвал меня подойти ближе.
Быстро обогнув длинный стол, я уже смотрела, можно сказать, глаза в глаза самому Рокки Бальбоа и Джону Рембо одновременно. Он начал расписываться, но ручка была не очень. Сталлоне попросил другую ручку. Потом Слай поднял руку и согнул в локте, как делают культуристы, и предложил оценить бицепс. Я застенчиво одним пальцем немного нажала – действительно, мышцы словно камень! Он что-то еще говорил, однако это уже стерлось из памяти. Но встреча запомнилась навсегда.
Россия, Москва, 1997 год.
Рассказывает девочка на снимке Анастасия Федоренко:
24 года назад, 12 мая 1997 года, в Москву приехал американский актёр итальянского происхождения, продюсер и режиссёр Сильвестр Сталлоне. Несколько сотен человек собрались тогда у ресторана «Планета Голливуд» («Planet Hollywood»), открытого на Красной Пресне в 1996 году другими американскими актёрами – Арнольдом Шварценеггером и Брюсом Уиллисом.
Среди оживленной толпы ждала Сталлоне и я. О точном времени прибытия актёра организаторы не сообщали, периодически бросая журналистам фразу «ну вот, сейчас, уже едет». Так прошло около пяти часов. Но народ не унывал, молодые девушки и парни были просто счастливы, ожидая кто Рембо, кто Рокки, кто — другого своего героя в лице Сталлоне.
Слай, как многие его называли на родине, и его сопровождающие приехали эффектно – на двух белых лимузинах. Они смотрелись как НЛО среди представителей отечественного автопрома, стоящих повсюду. Толпа ликовала.
Также эффектно, одним движением, Сталлоне вышел из лимузина: вот он – человек из далекой страны, можно сказать, часть «американской мечты», настоящий и свободный от борьбы с бесчисленными злодеями. Американца приветствовал оркестр. Сталлоне взял жезл у дирижера и несколько раз поднял его вверх, приветствуя русских в ответ.
Выступая на импровизированной сцене перед входом в ресторан Сталлоне сказал, что счастлив посетить Москву в год её 850-летия и пообещал, что вместе со Шварценеггером и Уиллисом они будут приезжать каждый год на день города Москвы, чтобы отмечать его с горожанами. Сталлоне с помощниками бросали в толпу подарочные футболки с логотипом «Planet Hollywood» в черных брендированных пакетах. Мне тоже повезло поймать одну.
Сталлоне вошел в ресторан и толпа хлынула за ним. Конечно, ее сдерживала и просеивала охрана, ведь в ресторане уже сидели VIP-гости. Я вместе с отцом в составе представителей прессы протиснулась за заморским гостем. Пока Сталлоне шел к своему столу, ему признавались в любви девушки, протягивали плакаты для автографа молодые люди. Когда Слай со своей свитой наконец добрался до своего стола, на него насели журналисты. Заморский гость всем отвечал, и все время улыбался.
Юлий Гусман подарил актёру русский самовар и прикрепил к его пиджаку нагрудный значок «Ника». Вероятно, для этого Сильвестр и надел пиджак, непонятно, откуда взявшийся, ведь приехал актер в куртке с логотипом ресторана.
Фольклорный коллектив развлекал американского гостя русскими народными песнями и плясками.
Откинувшись на мягкую спинку сиденья, Сталлоне закурил сигару и наблюдал за выступлением. Мне показалось, что ему было несколько не комфортно, потому что он плохо понимал нашу культуру. Но тем не менее он хлопал в ладоши и улыбался.
В момент, когда всех очень убедительно попросили отойти от стола, чтобы гость смог перекусить, я поняла – сейчас! Ну и по традиции, которую я соблюдала в юные годы, вышла из зоны видимости крепких бодигардов и оказалась прямо напротив Сильвестра. Через стол я попросила автограф. К моему удивлению, он позвал меня подойти ближе.
Быстро обогнув длинный стол, я уже смотрела, можно сказать, глаза в глаза самому Рокки Бальбоа и Джону Рембо одновременно. Он начал расписываться, но ручка была не очень. Сталлоне попросил другую ручку. Потом Слай поднял руку и согнул в локте, как делают культуристы, и предложил оценить бицепс. Я застенчиво одним пальцем немного нажала – действительно, мышцы словно камень! Он что-то еще говорил, однако это уже стерлось из памяти. Но встреча запомнилась навсегда.
Источник:
АНТИФИШКИ
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