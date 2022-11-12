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Наделали шуму: загадочные люди, чья личность покрыта тайнами

Наделали шуму: загадочные люди, чья личность покрыта тайнами

Автор:
12 ноября 2022 11:44
Сообщество : Истории
Метки: Загадки истории   биографии   загадочные фигуры   истории   личности   таинственные   тайны   
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В истории всегда хватало белых пятен, поэтому неудивительно, что встречается в ней немало по-настоящему таинственных личностей. В своё время они наделали шуму, однако историкам до сих пор неизвестны многие подробности их биографии.

И начнём с Дэна Купера. Настоящее имя этого человека неизвестно, однако именно под ним он купил билет на рейс «Портленд-Сиэтл» в 1971 году и взял в заложники весь экипаж и пассажиров.

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Преступник грозился взорвать бомбу, если ему не предоставят 4 парашюта и 200 тыс. долларов. После приземления Купер приказал пилотам лететь в Мексику, однако сам выпрыгнул в небе над Невадой.  Эксперты полагали, что он погиб, однако тело так и не было найдено, лишь некоторые купюры из переданной партии.


В 1826 году в Нюрнберге был заметен странный паренёк лет 16-ти, который был дезориентирован  и твердил лишь одну фразу «Хочу служить, как мой папа». Кроме того, у него были недоразвиты колени, будто долгое время проводил сидя, но при этом умственной отсталости не наблюдалось. Также он умел писать только своё имя – «Каспар Хаузер», но настоящее оно или нет, неизвестно.

Позже выяснилось, что юноша всё время жил в тесной каморке, где была только деревянная лошадь. Еду ему приносили, вероятно, неизвестный мужчина, который и привёл его в город. Других подробностей из жизни «Каспара» выяснить не удалось, ведь через несколько дней его обнаружили с ножевым ранением в груди.


В 19 веке в Сибири обнаружили таинственного старца, в котором некоторые углядели в нём самого Александра I, правда, переодетого. Якобы узнал его человек, когда-то лично встречавшийся с императором. Сам же старец, имя которого Фёдор Кузьмич, отказывался отвечать на какие-либо вопросы, из-за чего о нём так ничего и неизвестно.

В 12 столетии в английской деревушке Вулпит нашли двух зелёных ребятишек, сидевших в норме и оказавшихся неспособными говорить по-английски. Позже они начали привыкать к новой жизни, освоили английскую речь и начали есть нормальную пищу, благодаря чему кожа приобрела нормальный оттенок.

Сами дети рассказали, что какое-то время жили в подземном мире, поэтому и стали зелёными. Историки до конца не разобрались, в чём же дело, однако подозревают, что здесь замешаны медные рудники.


В 80-х годах в Японии орудовала банда с названием «21-ликий монстр». Свою деятельность они начали с похищения главы компании «Ezaki Glico», желая получить выкуп. Однако ему удалось сбежать, после чего преступники заявили, что продовольственная продукция компании отравлена, а значит, будут жертвы, если её не отозвать.

После банда переключилась на другие компании, с которых под угрозой отравления требовали деньги. Полиция никак не могла выйти на преступников (на деле это был один человек), а те в ответ лишь получали письма с насмешками и издёвками.


Александр Дюма писал роман об узнике в железной маске. Существовал он на самом деле, только маска была из фетра. В конце 17 века в Бастилии оказался странный заключённый, о котором не знали ничего. Несколько лет он пробыл в тюрьме, так и не снимая маску. Неудивительно, что из-за своей загадочности этот персонаж привлекает столько внимания историков.

Но был подобный узник и в российской истории. Он попал за решётку ещё во времена Екатерины II. С ним запрещено было разговаривать, а лицо также скрывала маска. С вхождением на престол Александра I «Безымянный» (под этим именем его похоронили)  вышел на свободу, но снимать маску так и не стал.


По словам очевидцев, во время заточения император лично посетил неизвестного узника, а после вышел из камеры весь в слезах.


Ну и закончим человеком, чьё имя всем хорошо известно. Речь идёт о Григории Распутине, чья жизнь представляет собой настоящую загадку. Никто не знает до сих пор, был он шарлатаном или действительно имел магические способности. Впрочем, ответа нет, как и на многие другие вопросы.

А какие таинственные личности в истории знакомы вам?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Загадки истории   биографии   загадочные фигуры   истории   личности   таинственные   тайны   
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3  комментария
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61k
google.ru 37 минут назад
удивляет другое - как такие опусы имеют популярность?... нaми пытаются манипулировать?.. зачем этот шлак нам навязывают?... Tо есть кто то считает нас дураками
которым можно навязать свое мнение...
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36k
turyst 5 минут назад
Может отправляли?
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5k
klim425 8 минут назад
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Антибиотик
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