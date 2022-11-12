Наделали шуму: загадочные люди, чья личность покрыта тайнами

Преступник грозился взорвать бомбу, если ему не предоставят 4 парашюта и 200 тыс. долларов. После приземления Купер приказал пилотам лететь в Мексику, однако сам выпрыгнул в небе над Невадой. Эксперты полагали, что он погиб, однако тело так и не было найдено, лишь некоторые купюры из переданной партии.

В 1826 году в Нюрнберге был заметен странный паренёк лет 16-ти, который был дезориентирован и твердил лишь одну фразу «Хочу служить, как мой папа». Кроме того, у него были недоразвиты колени, будто долгое время проводил сидя, но при этом умственной отсталости не наблюдалось. Также он умел писать только своё имя – «Каспар Хаузер», но настоящее оно или нет, неизвестно.