2272
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
×
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Свежие и смешные демотиваторы
- Подборка забавных автомобильных приколов на пятницу
- Забавные демотиваторы
- "ХВ - ВВ": 15+ жизненных переписок обо всем на свете
- "Пришла, улыбнулась и родила": 15+ полезных отзывов о товарах, услугах и специалистах нашего времени
Новости партнёров
Женщина привела мужа- ветеринара на прием к врачу
- Что Вас беспокоит?
Ветеринар:
- Я занимаюсь лечением животных, а они не могут сказать, что их
беспокоит. Вот и Вы попробуйте меня вылечить, не зная, что у меня
болит.
Врач, осмотрев ветеринара делает какие-то записи на листке
и протягивает его супруге ветеринара со словами:
- Попробуйте это лекарство. Если через три дня оно не поможет,
то придется усыпить.