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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
11 ноября 2022 18:12
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2272
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
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16  комментариев
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43
Alex Roland 3 часа назад
Комментарий к фото
В точку .. со мной было именно так - все три пункта .....
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19k
Сталкер 5 минут назад
Я тут один не согласен, что у неё самое красивое в мире лицо?


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19k
Сталкер 12 минут назад
Костюм *ляди?


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1k
alex 2 часа назад
Комментарий к фото
я не женат. остальные рецидивы случались
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9k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Моя кошка, если ей не нравится дождь за окном, либо в квартире прохладно, либо приходит младший внук (ему 2 с небольшим) - требует открыть шкаф, что я естественно делаю, ибо с королевой не поспоришь, и ложится на любую полку - на белье, колготки, водолазки, штаны, детские вещи... Главное - что от нас сваливает
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35k
Седой 2 часа назад
У нас была у одного кличка Папуас. Призывался поздней осенью, нас долго везли на поезде и по приеду в Комсомольск на Амуре по вагона м пролетело что это конечная так один "воин" разорвал брюки на ленточки. После построения полкач сказал что надо идти через Амур на другую сторону пешком(мост через реку только через полтора года открыли) А этого папуаса приведите в порядок, штаны были сняты(ленточки) хорошо что под низом были трико, на улице минус 30 и пешком через Амур...
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44k
Максим Т. 2 часа назад
Комментарий к фото
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32k
ACU900 3 часа назад
Анекдот:
Женщина привела мужа- ветеринара на прием к врачу
- Что Вас беспокоит?
Ветеринар:
- Я занимаюсь лечением животных, а они не могут сказать, что их
беспокоит. Вот и Вы попробуйте меня вылечить, не зная, что у меня
болит.
Врач, осмотрев ветеринара делает какие-то записи на листке
и протягивает его супруге ветеринара со словами:
- Попробуйте это лекарство. Если через три дня оно не поможет,
то придется усыпить.
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9k
Бритва 3 часа назад
всё. хватит на сегодня интернета.
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71k
Доктор Джонс 3 часа назад
А что делать мужику, если на кран никто ничем не хочет меняться?
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