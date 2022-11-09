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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
09 ноября 2022 22:05
Метки: история   ретро   фото   
382
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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1  комментарий
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Vladimir 13 минут назад
Комментарий к фото
Второй справа Галыгин? А чё такой серьёзный?
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