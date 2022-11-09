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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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9.
Братья Ринглинг и цирк Барнума и Бейли приняли участие в параде в пользу Фонда бесплатного молока для младенцев. 21 апреля 1923 года
10.
Бригада метростроевцев во главе с прорабом Татьяной Федоровой (слева), которой тогда было всего 20 лет. 1936 г. (Позже Федорова стала заместителем начальника Мосметростроя)
13.
Ванда Гаг с кошкой - (11 марта 1893-27 июня 1946) - американская художница, писательница, переводчик и иллюстратор
22.
Джек Редмонд, чемпион мира по гольфу, демонстрирует свои навыки на вершине здания Уайтхолл, 1930 год
23.
Еврей, покупающий сельдь у уличной торговки для шаббатней трапезы, Мукачево, Украина, ок. 1935 года
30.
Летающая лодка Short-Mayo S.21 Maia G-ADHK с гидросамолетом - почтовым самолетом Short S.20 Mercury G-ADHJ вверху
32.
Молодая женщина, сражающаяся на стороне испанских республиканцев во время гражданской войны в Испании
34.
Немецкие антифашистские боевики Ротфронта (Roter Frontkämpferbund - Союз бойцов Красного фронта), Берлин, около 1927 года
Источник:
АНТИФИШКИ
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