8.

Чаепитие челноков во время очередного рейса за товаром, 1990-е годы.



История (челнока) Сергея Баклыкова о поездке в Турцию:



В Екатеринбурге хорошо брали турецкие золотые цепочки (перед продажей их приходилось отдавать в пробирный надзор, чтобы поставили клеймо — 585-ю пробу), канцелярские товары, нижнее белье и детские шубки. С шубками однажды вышла история.



В Стамбуле я нашел уличного торговца с хорошим товаром, но цена показалась мне высокой. Пока мы торговались, появился еще один турок, говоривший по-русски. Он предложил отвезти меня на свою фабрику по пошиву шуб, где найдется что-нибудь подешевле. На фабрики я обычно не ездил, полагая, что их цена включает комиссионные для посредников, привозящих челноков, но турок сумел меня убедить. Дальше все было как в фильме «Невезучие». Мы взяли такси и отправились куда-то на окраину. Начинало темнеть.

Машина остановились возле небольшой забегаловки, и фабрикант предложил выпить кофе. Внутри нас встретили здоровенные мужики — это было заведение для качков. К тому времени я уже понял, что разговор будет не про шубы. Они тоже по моему виду все поняли, начали обыскивать и в мягкой сумке на поясе нашли 520 долларов. 20 оставили мне на такси, остальное забрали и сказали: теперь проваливай.

Больше я на такие удочки не попадался...