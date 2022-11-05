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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Желаю всем хорошего настроения!
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4.
Актёры Семён Стругачёв и Василий Домрачёв на съёмках фильма «Особенности национальной рыбалки», 1998 год.
Василий Домрачёв: Вообще в свое время мои съёмки в кино здорово выживать помогали. Было всем известное время, зарплату задерживали, а если и выдавали в театре, то макаронами или чем-то подобным. Тогда же очень кстати начались съемки фильма «Особенности национальной рыбалки», мне предложили гонорар в шесть тысяч долларов! Вот тогда меня очень заволновала такая перспектива! И я хорошо заработал. Планировались и другие проекты из этого цикла. Но мой прокурор из тех фильмов выпал.
Его киношную жизнь подпортил тогдашний настоящий прокурор России Скуратов. На него по одному из центральных каналов телевидения показали компромат о его связях с женщинами, смонтировав его с кадром из фильма с участием моего прокурора. После этого продюсер сказал: «Василий, извини, прокурор сам снялся»
Василий Домрачёв: Вообще в свое время мои съёмки в кино здорово выживать помогали. Было всем известное время, зарплату задерживали, а если и выдавали в театре, то макаронами или чем-то подобным. Тогда же очень кстати начались съемки фильма «Особенности национальной рыбалки», мне предложили гонорар в шесть тысяч долларов! Вот тогда меня очень заволновала такая перспектива! И я хорошо заработал. Планировались и другие проекты из этого цикла. Но мой прокурор из тех фильмов выпал.
Его киношную жизнь подпортил тогдашний настоящий прокурор России Скуратов. На него по одному из центральных каналов телевидения показали компромат о его связях с женщинами, смонтировав его с кадром из фильма с участием моего прокурора. После этого продюсер сказал: «Василий, извини, прокурор сам снялся»
8.
Чаепитие челноков во время очередного рейса за товаром, 1990-е годы.
История (челнока) Сергея Баклыкова о поездке в Турцию:
В Екатеринбурге хорошо брали турецкие золотые цепочки (перед продажей их приходилось отдавать в пробирный надзор, чтобы поставили клеймо — 585-ю пробу), канцелярские товары, нижнее белье и детские шубки. С шубками однажды вышла история.
В Стамбуле я нашел уличного торговца с хорошим товаром, но цена показалась мне высокой. Пока мы торговались, появился еще один турок, говоривший по-русски. Он предложил отвезти меня на свою фабрику по пошиву шуб, где найдется что-нибудь подешевле. На фабрики я обычно не ездил, полагая, что их цена включает комиссионные для посредников, привозящих челноков, но турок сумел меня убедить. Дальше все было как в фильме «Невезучие». Мы взяли такси и отправились куда-то на окраину. Начинало темнеть.
Машина остановились возле небольшой забегаловки, и фабрикант предложил выпить кофе. Внутри нас встретили здоровенные мужики — это было заведение для качков. К тому времени я уже понял, что разговор будет не про шубы. Они тоже по моему виду все поняли, начали обыскивать и в мягкой сумке на поясе нашли 520 долларов. 20 оставили мне на такси, остальное забрали и сказали: теперь проваливай.
Больше я на такие удочки не попадался...
История (челнока) Сергея Баклыкова о поездке в Турцию:
В Екатеринбурге хорошо брали турецкие золотые цепочки (перед продажей их приходилось отдавать в пробирный надзор, чтобы поставили клеймо — 585-ю пробу), канцелярские товары, нижнее белье и детские шубки. С шубками однажды вышла история.
В Стамбуле я нашел уличного торговца с хорошим товаром, но цена показалась мне высокой. Пока мы торговались, появился еще один турок, говоривший по-русски. Он предложил отвезти меня на свою фабрику по пошиву шуб, где найдется что-нибудь подешевле. На фабрики я обычно не ездил, полагая, что их цена включает комиссионные для посредников, привозящих челноков, но турок сумел меня убедить. Дальше все было как в фильме «Невезучие». Мы взяли такси и отправились куда-то на окраину. Начинало темнеть.
Машина остановились возле небольшой забегаловки, и фабрикант предложил выпить кофе. Внутри нас встретили здоровенные мужики — это было заведение для качков. К тому времени я уже понял, что разговор будет не про шубы. Они тоже по моему виду все поняли, начали обыскивать и в мягкой сумке на поясе нашли 520 долларов. 20 оставили мне на такси, остальное забрали и сказали: теперь проваливай.
Больше я на такие удочки не попадался...
9.
Дока Пицца-нельзя не соблазниться!
Женщина торгует продукцией «Дока пицца» на Ленинградской улице в Тольятти, 1990-е годы.
Ленинградская стала одним из первых мест в городе, где появилась пицца в специальных коробках. Продукция под брендом «Дока пицца» продавалась на морозе прямо на улице. Тепло продукта сохранялось благодаря его хранению в металлических резервуарах.
Женщина торгует продукцией «Дока пицца» на Ленинградской улице в Тольятти, 1990-е годы.
Ленинградская стала одним из первых мест в городе, где появилась пицца в специальных коробках. Продукция под брендом «Дока пицца» продавалась на морозе прямо на улице. Тепло продукта сохранялось благодаря его хранению в металлических резервуарах.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В те времена люди ничего не знали и не видели, для них все было вновь, не было конкуренции как сейчас. И имея связи и идею - можно было горы свернуть. Страна возможностей.
Да, были и бандиты... Но это так, шпана мелкая, против ментов и ФСБ они не лезли. Да и че им лезть в финансы и нефтянку? Они один хрен ничего не понимают в этом.а там и голову отвернут властьимущие.
Раз они приехали к нам домой(бытовое столкновение на дороге) - приехал пазик ОМОНа, положили всех, забрали. Старший потом молился что б ничего с ними не сделалали.