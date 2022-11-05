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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
05 ноября 2022 21:33
Метки: Россия   история   люди   страна   фото   фотографии   
1302
22
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фото   фотографии   
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7  комментариев
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Дядюшка Ау 3 часа назад
За месяц 5 постов "Интересные фотографии 1990 -х", и в конце обязательна Салтыкова. День сурка какой-то.
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318
Liberman 57 минут назад
Не буду выеживаться,но! Тогда моя семья жила хорошо, отец нормально очень поднимал денег. В принципе, и сейчас продолжается это, только все стало цивильнее и появился контроль за всем этим.
В те времена люди ничего не знали и не видели, для них все было вновь, не было конкуренции как сейчас. И имея связи и идею - можно было горы свернуть. Страна возможностей.
Да, были и бандиты... Но это так, шпана мелкая, против ментов и ФСБ они не лезли. Да и че им лезть в финансы и нефтянку? Они один хрен ничего не понимают в этом.а там и голову отвернут властьимущие.
Раз они приехали к нам домой(бытовое столкновение на дороге) - приехал пазик ОМОНа, положили всех, забрали. Старший потом молился что б ничего с ними не сделалали.
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