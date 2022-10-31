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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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3.
Москвичи наблюдают «Большое солнечное затмение». фото Ефрем Ефремов, 19 июня 1936 года, г. Москва
11.
Вид с воздуха на деревню Аберфан после оползня с угольного отвала, в результате которого погибли 116 детей и 28 взрослых. Уэльс, 1966 год
12.
Советские морпехи проводят показательный рукопашный бой для гражданских и американских моряков, посетивших Владивосток в рамках программы обмена доброй волей между США и СССР, 1 сентября 1990 года
19.
Японская авиация атакует USS Hornet (CV-8) во время битвы у островов Санта-Крус. 26 октября 1942 год
20.
Советские танкисты обслуживают технику на фоне заката в Афганистане, сентябрь 1984 года. Фото Александра Земляниченко/AP
23.
Милицейский пост у картины "Распятие Сан-Пьетро" работы Микеланджело Меризи, известного как Караваджо. Государственный Эрмитаж, Ленинград, 1991 год
26.
«Монахи — кровавые враги трудового народа» Украина, Киево-Печерская лавра, Успенский собор, 1930-е
27.
Японские рыболовные суда, конфискованные канадскими властями во время Второй мировой войны у побережья Британской Колумбии. 27 декабря 1941 год
29.
Массовое десантирование советских десантников во время крупных военных учений около Киева в 1935 году
Эти учения произвели впечатление на иностранных наблюдателей и усилил интерес к парашютно-десантным войскам в мире
30.
Могила Розы Люксембург с почётным караулом гвардейского полка Фридриха Энгельса, 1-го гвардейского полка Национальной народной армии (НВА) Германской Демократической Республики (ГДР), 1980-е годы
38.
Мальчишки-одноклассники. СССР, 1950-е
До 1954 года в советских школах было раздельное обучение мальчиков и девочек.
39.
Кастинг двойников Гитлера на киностудии в Вене. Вена. Американская зона оккупации Австрии. 1949 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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