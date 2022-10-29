FISHKINET
А мы здесь все точно поместимся? А мы здесь все точно поместимся? 20 занимательных фотографий любопытных редкостей 20 занимательных фотографий любопытных редкостей Мои акварельные работы. Часть 8 Мои акварельные работы. Часть 8 Зачем заливают рисовые поля водой, если рис и так прекрасно растёт? Зачем заливают рисовые поля водой, если рис и так прекрасно растёт? Смешные картинки Смешные картинки 15 людей, которые когда-то сказали: «Никаких животных в&nbsp;доме» 15 людей, которые когда-то сказали: «Никаких животных в доме» Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Гей-клубы всё? В Госдуме задумались над их судьбой Гей-клубы всё? В Госдуме задумались над их судьбой Удивительные находки, которые трудно объяснить Удивительные находки, которые трудно объяснить Советская телогрейка: как ватник стал элегантной курткой Советская телогрейка: как ватник стал элегантной курткой Как спустя 18 лет изменились актеры фильма "Ван Хельсинг" Как спустя 18 лет изменились актеры фильма "Ван Хельсинг" Павлиний рак-богомол: Оно бьёт добычу с такой силой, что вода вскипает! Самый мощный удар в животном мире Павлиний рак-богомол: Оно бьёт добычу с такой силой, что вода... Интересные памятники, оригинальные скульптуры Интересные памятники, оригинальные скульптуры Кольцо раздора: как римский клад позволил раскрыть кражу, совершенную 1500 лет назад? Кольцо раздора: как римский клад позволил раскрыть кражу,... Прогулочные теплоходы в Японии: почему они так похожи на звездолёты Прогулочные теплоходы в Японии: почему они так похожи на звездолёты 15 оригинальных остановок, в которых ожидание автобуса превратится в настоящее удовольствие 15 оригинальных остановок, в которых ожидание автобуса превратится... Парень установил себе фонарик вместо глаза, которого лишился из-за болезни Парень установил себе фонарик вместо глаза, которого лишился из-за... Самая грустная в мире горилла 33 года живёт в ужасных условиях Самая грустная в мире горилла 33 года живёт в ужасных условиях 15 случаев, когда люди недоумевали от количества лишней или совсем ненужной упаковки 15 случаев, когда люди недоумевали от количества лишней или совсем...
Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
29 октября 2022 21:53
Метки: Россия   история   люди   страна   фото   фотографии   
844
22
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Метки: Россия   история   люди   страна   фото   фотографии   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
121
Евгений Час назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
russger 57 минут назад
"Истинные поклонники Дэвида с первой песни встали и не садились до конца выступления. Но это не изменило общего впечатления Боуи. Он сказал, что больше никогда не приедет в Москву, и отметил, что такой отвратительный приём публики встречает впервые"

Ну и кер с ним. Тоже мне, звизда. До Салтыковой как раком до луны ;)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
492
Rom 3 часа назад
Хорошо, что почти ничего из этого не повторяется, никогда никто не видел!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Монферран Z V Ø 3 часа назад
Спонсор показа Салтыкова!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

873062



Другие посты автора
Популярное
О миграции россиян в Казахстан. Мемы и реакция соцсетей
О миграции россиян в Казахстан. Мемы и реакция соцсетей
Деликатес не для каждого: популярные блюда бывших советских Республик
Деликатес не для каждого: популярные блюда бывших советских Республик
Набирающие популярность
Даёшь искусство в народные массы!
Даёшь искусство в народные массы!
27 абсурдных кинофактов, которые не стоит воспринимать серьезно
27 абсурдных кинофактов, которые не стоит воспринимать серьезно
Новой Москве - новый мост
Новой Москве - новый мост
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не все поймут

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Прикол#интересное#подборка#автомир#новости#Вещи#милота#помощь
#Юмор#люди#история#забавно#автомобили#аварии#авто аварии#Еда#сарказм#удивительно
#интересно#факты#картинки#фотографии#Приколы#дтп#в мире#истории#сатира#познавательно
А мы здесь все точно поместимся? А мы здесь все точно поместимся? Бездомный мужчина устроил праздник для своих собак - и прославился Бездомный мужчина устроил праздник для своих собак - и прославился 20+ необычных уличных кадров от бельгийского фотографа 20+ необычных уличных кадров от бельгийского фотографа 20+ людей, которые поделились своими маленькими "победами" 20+ людей, которые поделились своими маленькими "победами" С лёгким привкусом ностальгии: фото, наглядно отражающие российскую действительность прошлых лет С лёгким привкусом ностальгии: фото, наглядно отражающие российскую действительность прошлых лет В Англии мужчина напал на соседей с мечом В Англии мужчина напал на соседей с мечом

На что жалуетесь?

Вернуться