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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
2.
«Вор в законе» Владислав Леонтьев (Вадик Белый) в компании актёров Дмитрия Харатьяна, Александра Збруева, Олега Янковского и Александра Робака. Нижний Новгород, 1992 год.
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3.
Дэвида Боуи встречают хлебом и солью в России, 1996 год.
С официальным визитом Боуи приехал в Россию в 1996 году. Сначала Боуи планировал приехать в Петербург, но по не зависящим от него обстоятельствам не смог вылететь из Токио, и концерт на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга» пришлось отменить. Зато в том же году он выступал в Кремлёвском дворце и остался недоволен московской публикой.
Раздражение музыканта вызвала организация концерта. Сцена Дворца съездов вообще не подходила для таких выступлений: она скорее бы подошла для каких-то официальных выступлений политиков. Ещё организаторы в первых рядах партера установили столики для VIP-гостей и продавали билеты в эту зону по баснословным ценам.
Естественно, «элитные» места заняли «новые русские». По выражению одного из организаторов визита Боуи в Москву Артемия Троицкого, «за ними (столиками) сидели «тёлки» с «папиками», которые в то время ещё и разговаривали по мобильным телефонам».
Большинство из них просто пришли посмотреть на «большую звезду», коих в то время было не так много. Некоторые из зрителей даже не понимали, кто перед ними выступает.
Истинные поклонники Дэвида с первой песни встали и не садились до конца выступления. Но это не изменило общего впечатления Боуи. Он сказал, что больше никогда не приедет в Москву, и отметил, что такой отвратительный приём публики встречает впервые. Больше в России музыкант не появлялся, хотя после визитов в 70-х сохранил только положительные впечатления.
Главный организатор того концерта Евгений Болдин в одном из интервью рассказывал, что приезд Боуи оказался убыточным. Далеко не все билеты были раскуплены. Поэтому после 1996 года никто не рисковал привезти Дэвида в Россию.
С официальным визитом Боуи приехал в Россию в 1996 году. Сначала Боуи планировал приехать в Петербург, но по не зависящим от него обстоятельствам не смог вылететь из Токио, и концерт на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга» пришлось отменить. Зато в том же году он выступал в Кремлёвском дворце и остался недоволен московской публикой.
Раздражение музыканта вызвала организация концерта. Сцена Дворца съездов вообще не подходила для таких выступлений: она скорее бы подошла для каких-то официальных выступлений политиков. Ещё организаторы в первых рядах партера установили столики для VIP-гостей и продавали билеты в эту зону по баснословным ценам.
Естественно, «элитные» места заняли «новые русские». По выражению одного из организаторов визита Боуи в Москву Артемия Троицкого, «за ними (столиками) сидели «тёлки» с «папиками», которые в то время ещё и разговаривали по мобильным телефонам».
Большинство из них просто пришли посмотреть на «большую звезду», коих в то время было не так много. Некоторые из зрителей даже не понимали, кто перед ними выступает.
Истинные поклонники Дэвида с первой песни встали и не садились до конца выступления. Но это не изменило общего впечатления Боуи. Он сказал, что больше никогда не приедет в Москву, и отметил, что такой отвратительный приём публики встречает впервые. Больше в России музыкант не появлялся, хотя после визитов в 70-х сохранил только положительные впечатления.
Главный организатор того концерта Евгений Болдин в одном из интервью рассказывал, что приезд Боуи оказался убыточным. Далеко не все билеты были раскуплены. Поэтому после 1996 года никто не рисковал привезти Дэвида в Россию.
5.
Парни обливают водой старенький ЛиАЗ на праздновании дня Ивана Купалы.
Новосибирск, 7 июля 1998 года.
Новосибирск, 7 июля 1998 года.
8.
Константин Хабенский, Андрей Федорцов и Виктор Бутурлин на презентации первого сезона «Убойной силы». Москва, март 2000 года.
Из интервью (2003 года) актёра Андрея Федорцова сыгравшего Василия Рогова:
- Как вы попали в "Убойную силу"?
- Сидел на "Ленфильме" в буфете, пиво пил, кто-то сказал: мол, срочно беги в актёрский отдел, там режиссёры хотят на тебя посмотреть. Я прибежал, волосы дыбом, лицо красное, небритый... Они: "О! Пиво пил?" - "Нет", - отвечаю. "Молодец, - говорят, - пей пиво и дальше. И скажи гримеру, чтобы тебя кормили апельсинами, пусть рожа твоя такой же красной и останется. А завтра на площадку!". С тех пор и стал Васей Роговым, недавно вот вернулся из Франции, где снимали новые серии "Убойной силы".
- В Каннах работала французская съемочная группа. Легко ли удавалось найти общий язык на площадке?
- Во Франции свои порядки, которые нам никогда не понять. Помню, уходило солнце, нужно было срочно доснять эпизод, и вдруг съемочная группа перестает работать. У них обед, и бороться с этим бесполезно! А кушают французы час-полтора как минимум. Буквально на третий день вся русская часть съемочной группы возненавидела эти обеды.
На площадке всё время кормили устрицами, и в какой-то момент я понял, что больше никогда в жизни в рот не возьму эту слизь. А вот вино у них хорошее, ничего не скажешь.
- В новом сезоне "Убойной силы" снимался и Жерар Депардье. Удалось с ним хоть немного пообщаться?
- У Депардье был всего один съемочный день, так что пообщаться не удалось. Он вообще на нас мало внимания обращал, а вот девушками интересовался. Прямо на съемочной площадке. А еще было очень интересно смотреть, как он работает. Депардье вокруг себя развешивал листочки с текстом и по ним очень профессионально читал роль прямо перед камерой. В кадре, разумеется, этого не видно, но на площадке выглядело ужасно смешно.
Из интервью (2003 года) актёра Андрея Федорцова сыгравшего Василия Рогова:
- Как вы попали в "Убойную силу"?
- Сидел на "Ленфильме" в буфете, пиво пил, кто-то сказал: мол, срочно беги в актёрский отдел, там режиссёры хотят на тебя посмотреть. Я прибежал, волосы дыбом, лицо красное, небритый... Они: "О! Пиво пил?" - "Нет", - отвечаю. "Молодец, - говорят, - пей пиво и дальше. И скажи гримеру, чтобы тебя кормили апельсинами, пусть рожа твоя такой же красной и останется. А завтра на площадку!". С тех пор и стал Васей Роговым, недавно вот вернулся из Франции, где снимали новые серии "Убойной силы".
- В Каннах работала французская съемочная группа. Легко ли удавалось найти общий язык на площадке?
- Во Франции свои порядки, которые нам никогда не понять. Помню, уходило солнце, нужно было срочно доснять эпизод, и вдруг съемочная группа перестает работать. У них обед, и бороться с этим бесполезно! А кушают французы час-полтора как минимум. Буквально на третий день вся русская часть съемочной группы возненавидела эти обеды.
На площадке всё время кормили устрицами, и в какой-то момент я понял, что больше никогда в жизни в рот не возьму эту слизь. А вот вино у них хорошее, ничего не скажешь.
- В новом сезоне "Убойной силы" снимался и Жерар Депардье. Удалось с ним хоть немного пообщаться?
- У Депардье был всего один съемочный день, так что пообщаться не удалось. Он вообще на нас мало внимания обращал, а вот девушками интересовался. Прямо на съемочной площадке. А еще было очень интересно смотреть, как он работает. Депардье вокруг себя развешивал листочки с текстом и по ним очень профессионально читал роль прямо перед камерой. В кадре, разумеется, этого не видно, но на площадке выглядело ужасно смешно.
12.
Фото с участниками группы «Red Hot Chili Peppers» в отеле Балчуг Кемпински. Москва, 1999 год.
Европейский тур американской рок-группы «Red Hot Chili Peppers» 1999 года начался с концерта на Васильевском спуске в Москве. Тогда музыканты повезли по миру свой новый альбом Californication. По официальным данным, шоу посетили около 200 тысяч зрителей.
"Красная Площадь была настолько до отказа забита русскими, что нам понадобился полицейский эскорт, чтобы подобраться к сцене", - удивлялся вокалист RHCP Энтони Кидис.
Европейский тур американской рок-группы «Red Hot Chili Peppers» 1999 года начался с концерта на Васильевском спуске в Москве. Тогда музыканты повезли по миру свой новый альбом Californication. По официальным данным, шоу посетили около 200 тысяч зрителей.
"Красная Площадь была настолько до отказа забита русскими, что нам понадобился полицейский эскорт, чтобы подобраться к сцене", - удивлялся вокалист RHCP Энтони Кидис.
19.
«Грустная мелодия» Альберт Янкевич, 2 сентября 1991 года, Калиниская обл., г. Калинин, Автовокзал
20.
Сергей Бодров, Оксана Пушкина, Александр Любимов и Татьяна Друбич в студии программы "Взгляд", 1999 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну и кер с ним. Тоже мне, звизда. До Салтыковой как раком до луны ;)