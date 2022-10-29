8.

Константин Хабенский, Андрей Федорцов и Виктор Бутурлин на презентации первого сезона «Убойной силы». Москва, март 2000 года.



Из интервью (2003 года) актёра Андрея Федорцова сыгравшего Василия Рогова:



- Как вы попали в "Убойную силу"?



- Сидел на "Ленфильме" в буфете, пиво пил, кто-то сказал: мол, срочно беги в актёрский отдел, там режиссёры хотят на тебя посмотреть. Я прибежал, волосы дыбом, лицо красное, небритый... Они: "О! Пиво пил?" - "Нет", - отвечаю. "Молодец, - говорят, - пей пиво и дальше. И скажи гримеру, чтобы тебя кормили апельсинами, пусть рожа твоя такой же красной и останется. А завтра на площадку!". С тех пор и стал Васей Роговым, недавно вот вернулся из Франции, где снимали новые серии "Убойной силы".



- В Каннах работала французская съемочная группа. Легко ли удавалось найти общий язык на площадке?



- Во Франции свои порядки, которые нам никогда не понять. Помню, уходило солнце, нужно было срочно доснять эпизод, и вдруг съемочная группа перестает работать. У них обед, и бороться с этим бесполезно! А кушают французы час-полтора как минимум. Буквально на третий день вся русская часть съемочной группы возненавидела эти обеды.



На площадке всё время кормили устрицами, и в какой-то момент я понял, что больше никогда в жизни в рот не возьму эту слизь. А вот вино у них хорошее, ничего не скажешь.



- В новом сезоне "Убойной силы" снимался и Жерар Депардье. Удалось с ним хоть немного пообщаться?



- У Депардье был всего один съемочный день, так что пообщаться не удалось. Он вообще на нас мало внимания обращал, а вот девушками интересовался. Прямо на съемочной площадке. А еще было очень интересно смотреть, как он работает. Депардье вокруг себя развешивал листочки с текстом и по ним очень профессионально читал роль прямо перед камерой. В кадре, разумеется, этого не видно, но на площадке выглядело ужасно смешно.