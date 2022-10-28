Владимир Путин на заседании куба "Валдай" рассказал анекдот про замерзающего европейского мальчика

На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин рассказал анекдот о западных санкциях. Так же президент России заявил, что ассоциирует себя с "низами", так как его родители были простыми людьми.
Президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии клуба «Валдай». Во время своего выступления он затронул много важных тем. Не обошлось и без анекдотов. Путин рассказал анекдот, который услышал от своего приятеля из ФРГ.
"Семья, ... сын спрашивает у папы
- Папа, почему так холодно?
А он говорит - потому что Россия напала на Украину.
Ребенок спрашивает - а мы здесь причем?
- А мы ввели санкции против русских.
- Зачем?
- Чтобы им было плохо.
- А мы что, русские?".
После анекдота Путин дал совет американцам и европейцам.
"Что касается нашего послания рядовым гражданам западных стран - и Соединенных штатов, и Европы. Хочу сказать самое главное: боритесь за повышение заработной платы. Это первое. Второе - не верьте тому, что Россия является вашим врагом или даже противником, Россия - ваш друг", - сказал Путин.
Во время дискуссии Путин также заявил, что ассоциирует себя с "низами". Поближе к народу, как говорится.
"Семья рабочая — отец техникум закончил. У мамы не было образования. Даже среднего. И нянечкой работала, и дворником.
Я всегда очень тонко чувствую пульс того, чем живет рядовой человек", — рассказал Путин
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АНТИФИШКИ
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