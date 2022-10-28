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Владимир Путин на заседании куба "Валдай" рассказал анекдот про замерзающего европейского мальчика

Владимир Путин на заседании куба "Валдай" рассказал анекдот про замерзающего европейского мальчика

Автор:
28 октября 2022 07:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Путин   анекдот   валдай   видео   европа   интересное   фото   
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На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин рассказал анекдот о западных санкциях. Так же президент России заявил, что ассоциирует себя с "низами", так как его родители были простыми людьми.

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии клуба «Валдай». Во время своего выступления он затронул много важных тем. Не обошлось и без анекдотов. Путин рассказал анекдот, который услышал от своего приятеля из ФРГ.

"Семья, ... сын спрашивает у папы

- Папа, почему так холодно?

А он говорит - потому что Россия напала на Украину.

Ребенок спрашивает - а мы здесь причем?

- А мы ввели санкции против русских.

- Зачем?

- Чтобы им было плохо.

- А мы что, русские?".

После анекдота Путин дал совет американцам и европейцам.

"Что касается нашего послания рядовым гражданам западных стран - и Соединенных штатов, и Европы. Хочу сказать самое главное: боритесь за повышение заработной платы. Это первое. Второе - не верьте тому, что Россия является вашим врагом или даже противником, Россия - ваш друг", - сказал Путин.

Во время дискуссии Путин также заявил, что ассоциирует себя с "низами". Поближе к народу, как говорится.

"Семья рабочая — отец техникум закончил. У мамы не было образования. Даже среднего. И нянечкой работала, и дворником.

Я всегда очень тонко чувствую пульс того, чем живет рядовой человек", — рассказал Путин

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Путин   анекдот   валдай   видео   европа   интересное   фото   
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17  комментариев
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130
Obrval 2 часа назад
В большинстве стран Европы зимы тёплые. Как пример, температура воздуха зимой в Германии в среднем +3 C. Так что, мальчик может и не замёрзнуть.
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4k
Феликс Дзержинский 3 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
pinbalist 6 минут назад
"Я всегда очень тонко чувствую пульс того, чем живет рядовой человек" - этот анекдот явно посмешнее будет.
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4k
Нескучный сад 16 минут назад
Президент, зубоскал, тонко чувствующий интеллектуал, человек из низов...
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81
Александр Шевченко Полчаса назад
А его не смущает, что в России, нефтяной и газовой державе, больше 20 % домов на дровяном отоплении, а вот средние температуры то гораздо ниже.
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81
Александр Шевченко Павел 14 минут назад
Это его заслуга? Или рывок? Или прорыв? Или за них платить не нужно? И да меня это не смущает, меня смущает полный провал как внешней так и внутренней политики. Меня смущает что Россия опущена на международной арене до уровня африканских государств. Что талибы с кем воевал СССР принимаются в Кремле и оказывается "нормальные" мужики, меня смущает что мы вернулись в 90 год с разрывом всех экономических связей, меня смущает что мне врут с экрана в наглую, мне стыдно за это правительство. Одно что греет душу я за него не голосовал.
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9k
Бритва 2 часа назад
как звучат планы военной операции на текущий момент?
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
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