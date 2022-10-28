Владимир Путин на заседании куба "Валдай" рассказал анекдот про замерзающего европейского мальчика

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии клуба «Валдай». Во время своего выступления он затронул много важных тем. Не обошлось и без анекдотов. Путин рассказал анекдот, который услышал от своего приятеля из ФРГ.

"Семья, ... сын спрашивает у папы

- Папа, почему так холодно?

А он говорит - потому что Россия напала на Украину.

Ребенок спрашивает - а мы здесь причем?

- А мы ввели санкции против русских.

- Зачем?

- Чтобы им было плохо.

- А мы что, русские?".