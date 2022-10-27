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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
27 октября 2022 23:00
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1414
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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16  комментариев
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86k
Taras Kozalupko 7 часов назад
Да, сегодня это уже Россия!
А тогда, когда открывали остановку в 2017 году - была еще республика только-только освободившаяся от хохлов, живущая под обстрелами.
И такой капитальный павильон для остановки вполне вписывался и вписывается в реалии войны.
По крайней мере спасет от осколков украинских снарядов.
Придет время там поставят остановку из нержавки, стекла и с зарядкой мобильников. Будет мир на Донбассе!
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26k
Юрьевич 6 часов назад
Что-то не тому её научили в путяге... Ещё чуть-чуть покрутит и ей в рот хлынет дерьмо из этого сифона. Да... это не совсем стояк, даже совсем не стояк, это называется сифон

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26k
Юрьевич 6 часов назад
Я конечно не большой спец, но по-идее, осуждающе должны были посмотреть на того кто спросил.

Кто не понял - объясняю: керамические SMD – многослойные керамические конденсаторы. 22мкФ для них слишком до фига, у них максимальная ёмкость порядка 3,3мкФ. Ну а танталовый конденсатор подтип электролитического конденсатора, только миниатюрный и дорогой.

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5k
salim777 7 часов назад
Вот это действительно действенный способ закончить свидание. Из такого положения человек самостоятельно встать не сможет.
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86k
Taras Kozalupko 7 часов назад
Фотография полная боли и не известности - где второй носок!

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28k
Андрей Иванов 7 часов назад
Можно видео, как флейтой вязать шарфы из шерсти альпак? Такого порно я ещё не видел
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28k
Андрей Иванов 7 часов назад
Минутка занудства:
- Это не стояк, а сифон
- Сейчас она открутит гайку и на неё выльется куча говна

Вывод: ПТУ-17 - отстой
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4k
Белый 8 часов назад
Мешанина ворованного говна. Димон остановись!
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501
Папай 8 часов назад
Комментарий к фото
1967 это что?
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45
Иваныч Папай 7 часов назад
Комментарий к фото
22.01.2018 - это что?
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