1414
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
×
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Свежие и смешные демотиваторы
- Подборка забавных автомобильных приколов на пятницу
- Забавные демотиваторы
- "Пришла, улыбнулась и родила": 15+ полезных отзывов о товарах, услугах и специалистах нашего времени
- Сборник автомобильного юмора на пятницу
Новости партнёров
А тогда, когда открывали остановку в 2017 году - была еще республика только-только освободившаяся от хохлов, живущая под обстрелами.
И такой капитальный павильон для остановки вполне вписывался и вписывается в реалии войны.
По крайней мере спасет от осколков украинских снарядов.
Придет время там поставят остановку из нержавки, стекла и с зарядкой мобильников. Будет мир на Донбассе!
Кто не понял - объясняю: керамические SMD – многослойные керамические конденсаторы. 22мкФ для них слишком до фига, у них максимальная ёмкость порядка 3,3мкФ. Ну а танталовый конденсатор подтип электролитического конденсатора, только миниатюрный и дорогой.
Не поленился (иногда я упорная сволочь) - На Диджикее 22uF SMD керамика размером от 0805 до 2220.
- Это не стояк, а сифон
- Сейчас она открутит гайку и на неё выльется куча говна
Вывод: ПТУ-17 - отстой