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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
25 октября 2022 15:04
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2936
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
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7  комментариев
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23k
Егор 4 часа назад
Да, только чилил он на Капри с видом на Везувий.
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310
Алексей Губин Час назад
самый прикол в том что коты как раз таки говно не закапывают .В природе животные стараются как можно масщтабней говно раскидать,Таким образом это еше один способ метить территорию.
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30k
АнтонПолднев 3 часа назад
Кто-нибудь, скажите ему, что так он бензин не сольёт

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8k
Чё 3 часа назад

Лечение запора?
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